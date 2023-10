Bússola Cultural: semana destaca cursos de dança gratuitos

Cursos de dança gratuitos

A São Paulo Escola de Dança, Centro de Formação em Artes Coreográficas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança, abre processo seletivo para novas turmas de seus cursos regulares e cursos livres. As inscrições vão até o dia 27 de novembro de forma online pelo site.

Os cursos regulares são para pessoas acima dos 16 anos que buscam profissionalização nas artes coreográficas. São ofertados em sete opções, sendo dança e performance, técnicas da dança, produção e gestão cultural, multimídias para dança, figurino da dança, dramaturgia da dança e teatro musical. Já os cursos livres promovem o acesso à linguagem da dança para população em geral e são ofertados em quatro diferentes opções, sendo elas dança contemporânea, dança clássica, danças urbanas e dança de salão.

Todos os cursos da escola são gratuitos com início previsto para fevereiro, além disso, com o intuito de estimular a formação e proporcionar oportunidades aos estudantes dos cursos regulares, serão ofertadas no próximo semestre até 75 bolsas no valor de R$ 2,86 mil. As pessoas matriculadas poderão pleitear o benefício em um processo seletivo interno.

Gratuito, mais informações São Paulo Escola de Dança

Ópera gratuita no Teatro Sérgio Cardoso

O Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, recebe sessão única de "O Elixir do Amor — Ópera de Gaetano Donizetti", no dia 1º/11, quarta-feira, às 15 horas. O espetáculo gratuito apresenta trechos encenados da ópera cômica do compositor Donizetti, cantada em italiano, com narração em português das cenas.

A ópera se passa em uma vila da Itália, onde um camponês pobre e apaixonado (Nemorino) acredita não ser correspondido por uma rica fazendeira (Adina). Para ter sucesso no amor e conquistar a jovem, ele cai nas garras de um charlatão (Dulcamara) que vende vinho barato fazendo as pessoas acreditarem que é uma poção do amor, o famoso elixir.

E, ainda, em 30/10, tem a peça “Quem tem dificuldade de dizer não”, com a atriz Adriana Birolli.

"O Elixir do Amor — Ópera de Gaetano Donizetti", Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, 01 de novembro, quarta-feira, às 15h, gratuita, retirada na bilheteria do teatro com 1 hora de antecedência, livre, 60 minutos, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

"Quem tem dificuldade de dizer não", R$ 60,00, mais informações Teatro Sérgio Cardoso

Espetáculos sobre identidade, juventude e sonhos nas periferias

Até 11/11, as Fábricas de Cultura das zonas norte e sul de São Paulo, Diadema e Osasco realizam um circuito de apresentações teatrais. Após dez meses de pesquisa e produção, 238 aprendizes do Projeto Espetáculo sobem ao palco para apresentar obras artísticas criadas coletivamente. Para a edição 2023, os aprendizes refletiram sobre as próprias vivências na cidade, os sonhos para o futuro, as ansiedades e os obstáculos que envolvem a juventude periférica de hoje, tudo isso aliado às memórias e às narrativas dos territórios onde estão inseridos. As apresentações são abertas e gratuitas. Por exemplo, a partir de quinta-feira, 26, o público poderá mergulhar na produção “Na beira de mim”, na Fábrica de Cultura Brasilândia. O espetáculo explora as ruas da quebrada, Carumbé, Eliza Maria, Peri, Terezinha e Damasceno, para apresentar a história de cinco jovens nos limites de si que se reconhecem nas suas dores e enfrentamentos na rua onde se encontram, se organizam e enfrentam as problemáticas sociais.

Gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Sinfonia de cinema da Osesp

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresenta na Sala São Paulo, de 26 a 29 de outubro, mais uma edição da série de concertos que é digna de tapete vermelho – além de muito divertida. Em "Sinfonia de cinema: Heróis e heroínas", nossos músicos irão interpretar uma seleção de trilhas de filmes protagonizados por super-heróis e super-heroínas, de produções populares dos universos Marvel e DC Comics a séries japonesas (conhecidas como "Tokusatsu") e de animação (confira o programa completo abaixo).

Os concertos deste projeto, que aconteceram também em 2021 e 2022, terão mais uma vez regência de Wagner Polistchuk, que também é trombone solista da Osesp, e participações dos coros Acadêmico e Infantil da Osesp e da cantora solista Catarina Marcato. A apresentação ficará mais uma vez a cargo da cineasta Marina Person, que entre as músicas contará um pouco da história dos filmes e seus entrelaces com a música. Haverá ainda a participação especial da companhia Studio 3 Cia. De Dança, com coreografia de Anselmo Zolla. Os ingressos para as quatro apresentações já estão esgotados, mas a performance de sexta-feira (27/10), às 20h30, será transmitida ao vivo no canal da Osesp no YouTube.

Mais informações Sala São Paulo

Music Video Festival 2023

Celebrando 11 anos da sua primeira edição, o Music Video Festival (m-v-f-) acontece, pela primeira vez, no MIS Experience, localizado no bairro da Água Branca. O festival, que traz uma programação com bate-papos, exibição de conteúdos audiovisuais e música ao vivo, acontece neste ano nos dias 28 e 29 de outubro. Entre os destaques da edição está a instalação de realidade aumentada "Neo Ícarus", de BK' e Nikolas Demurtas, e a exibição do novo filme do o rapper e diretor congolês Baloji, premiado em Cannes 2023 e escolhido para representar a Bélgica no Oscar, Augure (que significa “Presságio”).

Music Video Festival 2023, 28 e 29/10, das 14h às 23h, MIS Experience: R. Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, São Paulo, entrada gratuita - garanta seu ingresso antecipado aqui ou na bilheteria no dia do evento (sujeito a lotação), grátis às terças-feiras

"O mundo do perfume — Viagem pelas fragrâncias"

Depois da pandemia de covid-19, um dos sentidos mais estudados pelos cientistas tem sido o olfato, e a importância dele para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Por isso, unindo tecnologia, inovação e ciência, o Museu Catavento, reabriu a exposição "O Mundo do Perfume — Viagem pelas Fragrâncias". Instalada no museu desde 2017, a mostra, que tem apoio das empresas Wheaton, Givaudan e Provital, além da casa de fragrâncias IFF, busca resgatar a história e a cultura do perfume como um dos hábitos mais antigos da humanidade. A exposição é repleta de recursos digitais e, por meio deles, o público poderá realizar uma trajetória divertida e curiosa pelo universo científico do olfato e das fragrâncias. Foram instaladas telas touch screen permitindo que os usuários simulem uma mistura, encontrem mais informações das matérias-primas de alguns produtos e, ao final, consigam sentir o aroma através do catálogo digital.

Terça-feira a domingo, das 9h às 17h, bilheteria fecha às 16h, inteira: R$ 15,00; Meia-entrada: R$ 7,50 (confira a política de meia-entrada e gratuidade https://museucatavento.org.br/horarios-e-precos), gratuito às terças-feiras

Dia Nacional do Livro nas Fábricas de Cultura

Na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, em 31/10, às 9h30, terá o encontro de leitores: "O que Salta aos Olhos". "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas." é uma das frases mais famosas da literatura mundial, pois cativar envolve sentimentos e ações que dignificam um trabalho englobando paciência e, ainda assim, exigindo cuidado. E para celebrar o Dia Nacional do Livro, comemorado em 29/10, a equipe da Bibliotech apresentará o grandioso universo dos “livros brinquedos”, também conhecidos como livros pop-up, com ilustrações que saltam das páginas ou são interativas, uma ótima forma de cativar um leitor, criando a possibilidade da diversão além da leitura. Por fim, construindo coletivamente um livro interativo inspirado no clássico “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, lançado em edição pop-up pela Editora Agir.

E na Fábrica de Cultura Parque Belém, em 31/10, às 15h, terá o encontro de leitores inspirado na obra “Asas”, de Maya Hanoch, com ilustrações de Ofra Amit. A atividade começará com a pergunta: “Se tivessem asas, como gostariam que elas fossem?”. O livro conta sobre Lia, uma menina que vivia pedindo que sua mãe ilustradora fizesse seu retrato, porém com asas.

Gratuito, 31/10/23, às 09h30, classificação indicativa: 4 anos, mais informações Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo

Gratuito, 31/10/23, às 15h, livre, mais informações Fábrica de Cultura Parque Belém

Exposição “A verdade está no corpo”

No dia 27 de outubro, o Paço das Artes inaugura a exposição “A verdade está no corpo”, trazendo obras de 42 artistas de diferentes origens, credos, gerações e formações. Os trabalhos expostos traçam um retrato da maneira como cada um vê o outro ou a si mesmo na contemporaneidade, friccionando diálogos. Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até 7 de janeiro de 2024.

A exposição, que tem curadoria de Renato De Cara e um recorte que explora o corpo, traz mais de 100 obras emprestadas ao Paço das Artes, oriundas de coleções particulares, galerias e artistas. Serão apresentadas pinturas, fotografias, videoartes, gravuras, elementos instalativos e alguns trabalhos escultóricos. Exposição “A verdade está no corpo”, Paço das Artes - Rua Albuquerque Lins, 1345 – Consolação, de 27 de outubro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, gratuito, 16 anos

Apresentações gratuitas — Almir Sater

Começa na quinta-feira, dia 26 de outubro, o Revelando SP, maior festival de divulgação e fortalecimento de culturas tradicionais paulistas, programa promovido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Durante quatro dias, o Revelando SP em São José dos Campos recebe 162 participantes, sendo 65 de artesanato, 49 de culinária e 48 de manifestações artísticas, com uma amostra do melhor da produção cultural das tradições paulistas. Esses participantes representam 131 municípios do estado, dando uma dimensão da diversidade e da riqueza cultural da região.

No primeiro dia do evento o público poderá conferir a apresentação do cantor e compositor Almir Sater, às 19h30. Nos demais dias o Revelando SP terá ainda shows de outros grandes nomes da música nacional: Marcelo Jeneci, As Marcianas, Fernanda Costa, Orquestra Joseense e Renato Teixeira.

Programação toda gratuita, mais informações

Celebração da ancestralidade indígena e o ritmo do maracatu

O Ciclo de Cultura Tradicional (CCT), evento itinerante dedicado à apreciação e reflexão das tradições que resistem no estado de São Paulo, incluindo aquelas de origem caipira, indígena, afro-brasileira, caiçara e das comunidades migrantes, está programado para visitar mais duas cidades em sua edição de 2023. No dia 11 de novembro, sábado, a cidade de Cananéia celebrará a cultura ancestral indígena na Praça Martim Afonso de Souza. Já em 19 de novembro, domingo, Taubaté se destacará ao apresentar a cultura do maracatu no Sítio do Picapau Amarelo — Museu Monteiro Lobato. Tudo de forma gratuita.

Para acessar a programação completa do CCT, clique aqui.

Clube de Leitura Mulheres Negras na Biblioteca

A BibliON, biblioteca digital gratuita de São Paulo, realizará a atividade online: “Clube de Leitura Mulheres Negras na Biblioteca”, que falará sobre a obra “O ódio que você semeia, de Angie Thomas”, em 4/11, das 10h às 11h30.

Outras indicações de leitura são: Quando me descobri negra, de Bianca Santana, Antologia de poesia afro-brasileira 150 anos de consciência negra no Brasil, de Zilá Bernd etc.

Gratuito, online, Link do Clube

