Bússola Cultural: semana destaca mulheres negras no jornalismo esportivo

Reabertura da Casa das Rosas

Chegou o tão esperado momento! O museu Casa das Rosas estará de portas abertas a partir do dia 28 de outubro, sábado, às 15h, para que o público possa conhecer o edifício com as suas características originais e conferir a exposição inédita “Vivência do Novo”. A primeira parte da mostra (no pavimento térreo) apresenta diversas instalações com imagens históricas da Avenida Paulista e do museu como testemunha das transformações urbanas, culturais e artísticas de São Paulo. Já a segunda parte, "Dimensão Cidade" tem a curadoria de Paula Borghi e exibe, no andar superior, obras de 15 artistas contemporâneos.

Gratuito, Avenida Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP, Exposição “Vivências do Novo”, de 28/10 a 13/12/2023, mais informações

Oficina e encontro com escritores com Julie Dorrico

A literatura indígena é o tema da oficina ministrada pela escritora e pesquisadora Julie Dorrico, em 27/10, às 10h, na Biblioteca Parque Villa-Lobos. A autora publicou “Eu sou Macuxi e outras histórias”, vencedor do concurso Tamoios/FNLIJ/UKA, de novos escritores indígenas, em 2019. Na parte da tarde, das 13h30 às 15h, haverá ainda uma roda de conversa com a escritora.

Gratuito, inscrições gratuitas pelo link, Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP

Exposição: O Equilíbrio dos Barrancos

No Museu das Favelas, a exposição “O Equilíbrio dos Barrancos” exibe mais de 60 trabalhos artísticos de pintura de mais de 30 jovens artistas do Projeto Refúgio, programa que é coordenado pela Associação dos Artistas e Produtores do Centro (ASP). Refúgio faz parte do programa de formação de artes da ASP. A mostra expressa o reconhecimento desses jovens artistas que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade, exercendo o direito de ocupar posições de protagonismo dentro de espaços institucionais, exibindo seus trabalhos a partir de suas vivências e origens.

Gratuito, mais informações no Museu das Favelas, Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, São Paulo

Segundas Intenções na Biblioteca Villa-Lobos

Em 21/10, na Biblioteca Villa-Lobos, às 11h, terá um bate-papo com o escritor Juliano Spyer mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto. Venha conhecer de perto os trabalhos deste autor, sua trajetória e os desafios e conquistas no universo da literatura.

Gratuito, evento presencial com transmissão ao vivo pela página do Facebook da Biblioteca, mais informações

Podcast Futebóis: Mulheres Negras no Jornalismo Esportivo

Quando falamos da presença ou ausência de mulheres no jornalismo esportivo, a questão racial raramente é abordada. Se já são poucos os homens negros, quem dirá mulheres negras transmitindo e comentando futebol no rádio e na televisão?

No terceiro episódio da segunda temporada do Podcast Futebóis, programa realizado pelo Museu do Futebol, a pesquisadora Taiane Lima traz a presença de mulheres pretas no jornalismo esportivo no passado e no presente com destaque em Cláudia Jacobs e Karine Alves.

Gratuito, disponível no Spotify

Curso com certificação do Instituto Bixiga

Em 21/10, mês em que tradicionalmente a sociedade brasileira celebra a Infância e Juventude, o Instituto Bixiga – Pesquisa, Formação e Cultura Popular em parceria com o Memorial da Resistência de São Paulo oferecem o curso O “Arrojado Grito” das Mulheres da Periferia Contra a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), que busca apresentar e debater as principais formas de lutas e resistências empreendidas por mulheres e crianças da classe trabalhadora em constante movimento, impulsionada pela força e expansão dos movimentos populares, e que se opunham, de diversos modos, a implantação pelo decreto, fuzil e baioneta, das “reformas” antipopulares que certamente contribuíram para o aumento da fome e do pauperismo de amplas camadas da população brasileira. Com Danielle Franco da Rocha, Edimilson Peres Castilho e Eribelto Peres Castilho.

Memorial da Resistência de São Paulo, Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia, 21/10/2023, sábado, 10h, gratuito, Inscrições

MIS tem nova exposição dedicada a filmes de terror

O MIS - Museu da Imagem e do Som anuncia sua mais nova megaexposição: “Terror no cinema”, com curadoria de André Sturm (diretor-geral do Museu). A estreia está marcada para o Halloween, em 31 de outubro. O público terá a oportunidade de assistir clássicos do cinema, como “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), “Nosferatu” (1922), “Psicose” (1960), “O Exorcista” (1973), etc.

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo. Ingressos variam de R$ 15 a R$ 80. Link de vendas no perfil do MIS. Quem doar um livro de ficção em bom estado terá direito a meia-entrada, grátis às terças

Espetáculo Ser Tão Maria e João - É Hora de História no Museu da Língua Portuguesa

Em 31 de outubro, às 14h, no Saguão B do Museu da Língua Portuguesa, terá o espetáculo “Ser Tão Maria e João”, atração do projeto É Hora de História. Nesta apresentação, a atriz e cantora Heidi Monezzi apresenta, por meio de canções e instrumentos musicais, como ukelele e tambor português, uma adaptação da clássica história João e Maria, escrita pelos Irmãos Grimm.

Grátis aos sábados, Praça da Luz, s/nº, Centro, São Paulo - SP, mais informações Museu da Língua Portuguesa

Halloween nas Fábricas de Cultura

Diversas Fábricas de Cultura estão com programações para comemorar o Dia das Bruxas. Na unidade do Capão Redondo, por exemplo, terá a 8ª edição do “Baile de Terror na Fábrica”, com discotecagem de DJ e concurso de fantasia, em 21/10, às 18h. Menores de 14 anos devem estar acompanhados pelo responsável com RG e maiores de 14 anos devem apresentar o RG.

Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista terá a “Oficina Decoração de Terror”, dia 24/10/23, às 14h com a atividade: “Confeccionando Fantoches”, com Devilyns Dolls - Agnes Foster. As aulas de produção de fantoche têm como objetivo trazer o lúdico para o universo de crianças, jovens e adultos. Com a temática de Halloween é possível trabalhar o assustador e encantador.

Gratuito, mais informações Fábrica de Cultura Capão Redondo e Fábrica de Cultura Itaim Paulista

Família no Museu: Toda Criança é um Artista

Em comemoração, ainda, ao Dia das Crianças, o Núcleo Educativo do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, irá oferecer telas e tinta guache aos visitantes para que possam explorar a criatividade e pintar sua própria tela, resgatando referências da infância.

28 e 29/10, às 11h e às 15h, mais informações aqui

Bate-papo sobre moda com Cintia Fêliz [AZ MARIAS]

Em 28/10, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, terá uma conversa com Cintia Félix que é fundadora da marca de impacto socioambiental na moda, “AZ Marias”. Cintia é arte educadora, estilista e figurinista. Entre artes, moda, educação, inclusão, diversidade, sustentabilidade, periferia e impacto socioambiental, acredita que podemos construir um mundo muito melhor, mais justo, diverso e inclusivo!

Gratuito, 28/10, 14h às 17h, gratuito, classificação livre, mais informações Fábricas de Cultura

