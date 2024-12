Bússola Cultural: Racionais MC’S e outras 3 exposições inauguram nova sede do Museu das Favelas

Museu das Favelas inaugura nova sede com 4 exposições

Onde? Museu das Favelas. Largo Páteo do Collegio, 148 - Centro, São Paulo.

Quando? Terça-feira a domingo, das 10h às 17h.

O Museu das Favelas abre ao público a sua nova sede, no Páteo do Collegio, com quatro exposições em cartaz: a de longa duração ‘Sobre Vivências’ retrata diversas facetas da vida nas favelas; a inédita “Racionais MC’s – O Quinto Elemento” traz a história do mais emblemático grupo de rap nacional; “Marvel – O Poder é Nosso” ressignifica os heróis dos quadrinhos a partir da visão dos participantes do Afrolab, em parceria com a The Walt Disney do Brasil, KondZilla e o Instituto Feira Preta. O espaço também recebe, ainda, a mostra itinerante “Favela em Fluxo”, que circulou por diversas cidades do país.

Entrada Gratuita (necessário retirar ingresso no site ou na recepção, sujeito à disponibilidade)

Classificação: Livre.

Fundo de Quintal é uma das atrações do aniversário da Fábrica de Cultura (Possato/Divulgação)

Fábrica de Cultura Capão Redondo celebra 12 anos com show do Fundo de Quintal

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conjunto Habitacional Jardim São Bento, São Paulo.

Quando? Dia 14 de dezembro. Sábado, das 14h às 21h.

Com muito samba, a Fábrica de Cultura Capão Redondo comemora 12 anos com uma programação repleta de atrações: shows de Samba da Vila, Todo Sábado é Sagrado, Samba Pé de Moça e Preto Branco Samba Soul acontecem neste sábado, ao longo de todo o dia. O encerramento fica por conta do grupo Fundo de Quintal.

Prédio Oswald de Andrade é a sede do CULTSP PRO ( Celso Silva / Governo do Estado SP/Divulgação)

Feira do Bom Retiro traz opções de arte e gastronomia ao Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dia 15 de dezembro. Domingo, das 10h às 18h.

Neste domingo, o Edifício Oswald de Andrade, sede na capital paulista do CULTSP PRO - Escola de Profissionais da Cultura, recebe a Feira Multicultural do Bom Retiro, com a participação da comunidade coreana local. O passeio garante diversas opções de arte, gastronomia e cultura.

Tasha & Tracie é uma das atrações do festival (Divulgação/Divulgação)

Festival com Rael, Djonga, Tasha & Tracie, Dexter e mais

Onde? Estação Cultura. Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n - Centro, Campinas.

Quando? Dias 14 e 15 de dezembro. Sábado e domingo, das 14h às 21h30.

Neste final de semana, o Campinas Hip-Hop Festival chega à sua 11ª edição. Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o Festival traz artistas locais e emergentes na cena e grandes nomes do hip-hop como Djonga, Tasha & Tracie, MC Luanna, Coruja BC1 e Ndee Naldinho, no sábado; e Rael, Duquesa, Kyan e Dexter, no domingo.

Entrada Gratuita (1kg de alimento não perecível para quem puder doar - exceto sal, fubá e açúcar).

Classificação: Livre.

Biblioteca Parque Villa-Lobos completa 10 anos com programação especial (Divulgação/Divulgação)

Oficinas, encontros e exposição na festa de 10 anos da Biblioteca Parque Villa-Lobos

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? Dia 15 de dezembro. Domingo, das 11h às 17h.

Neste domingo, a Biblioteca Parque Villa-Lobos tem muito a comemorar: são 10 anos de existência e mais de dois milhões de visitantes. Para celebrar essa década de incentivo à leitura, a Biblioteca preparou uma programação especial, com bate-papo sobre quadrinhos e a Exposição HQMIX - 35 anos; edição do projeto Viagem Gastronômica inspirado na autora Clarice Lispector; atrações para crianças, como o show Bailamos com Tiquetê e o Oficina MiniChef; e o lançamento de 11 livros com a presença dos autores.

Presépio Nigeirano está exposto no Museu de Arte Sacra (Divulgação/Divulgação)

Museu de Arte Sacra com novas exposições de presépios

Onde? Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo.

Quando? Até 12 de janeiro de 2025. Terça a domingo, das 9h às 17h.

O Museu de Arte Sacra conta com três novas exposições de presépios. As mostras “Presépios barristas lusitanos”, “Presépios Brasileiros” e “Bandeiras, violas e figueiras: a natividade no Vale da Paraíba” trazem diversos pontos de vista e representações do tema do nascimento de Cristo, elucidando a respeito das diferenças de montagens e confecções e também das influências ibéricas e portuguesas.

Palácio dos Bandeirantes tem visita guiada para a decoração de Natal Governo de São Paulo (Governo de São Paulo/Divulgação)

Palácio dos Bandeirantes abre visitação natalina

Onde? Palácio dos Bandeirantes. Avenida Morumbi, 4500 - Portão 02 - Morumbi, São Paulo.

Quando? Até 6 de janeiro de 2025 (exceto dias 24, 25 e 31/12/2024 e 1º de janeiro de 2025). De segunda a sexta-feira, às 19h, 19h30 e 20h.

O Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, abre visitação para a sua decoração de Natal. Até o dia 6 de janeiro, acontecem visitas guiadas noturnas para apreciar a iluminação. Neste ano, o espaço conta com duas árvores: uma na área interna e outra na área externa.

Entrada Gratuita (necessário agendamento prévio pelo e-mail monitoria@sp.gov.br )

Classificação: Livre.

Casa das Rosas completa 89 anos com programação especial (Governo de São Paulo/Divulgação)

89 anos da Casa das Rosas com visita guiada e atrações

Onde? Casa das Rosas . Avenida Paulista, 37. Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dias 14 e 15 de dezembro. Sábado e domingo, a partir das 10h30.

A Casa das Rosas completou 89 anos no dia 9 de dezembro e, para celebrar o casarão construído em 1935, preparou uma programação especial neste final de semana. No sábado, o público poderá realizar uma visita mediada para conhecer a história e as curiosidades, além de oficina de samba-rock e apresentação do coral Asa da Palavra. Já no domingo, o Projeto Quintal realiza atividades com crianças até sete anos de idade.

Programa Osesp Duas e Trinta faz sua última apresentação de 2024 (Divulgação/Divulgação)

Osesp encerra temporada com flautista suíço Emmanuel Pahud

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 20 de dezembro. Sexta-feira, 14h30.

Encerrando a temporada lírica de 2024, a Osesp realiza a última sessão do programa Osesp Duas e Trinta. Com a presença do Coro Lírico e do flautista suiço Emmanuel Pahud, o concerto traz no repertório “In Terra Pax”, de Frank Martin, “Concerto para flauta - Lux Stellarum”, de Erkki-Sven Tüür, e “O Messias: Abertura e Aleluia”, de Georg Friedrich Händel.

Big Band do Guri de São Carlos encerra a temporada 2024 em grande estilo (Divulgação/Divulgação)

Guri participa do Festival de Música Instrumental de São Carlos

Onde? Praça XV de Novembro. Rua XV de Novembro, s/nº, Centro, São Carlos.

Quando? Dia 15 de dezembro. Domingo, 11h.

A Big Band do Guri de São Carlos, sob regência de Rodrigo Murer, faz a sua última apresentação da temporada 2024 no Festival Internacional de Música Instrumental de São Carlos ChorandoSemParar. No repertório, estão canções de Tim Maia, Sandra de Sá e Ed Motta, além de obras do flautista brasileiro Joaquim Callado, considerado o pai do choro.

Entrada Gratuita (retirar 1h antes).

Classificação: Livre.

