Bússola Cultural: Natal no Mundo do Circo, nas Fábricas de Cultura, no Museu de Arte Sacra e mais

Últimas apresentações de Natal no Mundo do Circo SP

Onde? Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? Dias 21 e 22 de dezembro. Sábado, às 13h, 15h, 17h e 19h. Domingo, 11h, 13h, 15h e 17h.

Este final de semana é a última chance para conferir a super decoração de Natal do Mundo do Circo SP, espaço referência do circo e que está repleto de atrações natalinas. São quatro horários, tanto no sábado quanto no domingo, com apresentações especiais, que terminam com a revelação do Papai Noel gigante. A jornada conta com um túnel de luzes coloridas de oito metros, pinheiros iluminados, trenó, renas, bonecos de neve e mais.

Cia Paulista de Dança apresenta “La Bayadère” (Divulgação/Divulgação)

Ballet russo La Bayadère no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dia 21 de dezembro. Sábado, às 16h e 20h.

O Teatro Sérgio Cardoso recebe, neste sábado, a Cia Paulista de Dança para duas apresentações de “La Bayadère”, com direção de Adriana Assaf. A peça, em três atos, é uma das mais clássicas do ballet russo, e fez sua estreia em 1877. A coreografia é de Marius Petipa (1818-1910), considerado um dos maiores nomes do ballet russo.

De R$ 19,80 (meia) e R$ 80 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Theatro São Pedro é iluminado com velas para concerto com ballet (Fever/Divulgação)

Tchaikovsky à luz de velas no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dia 20 de dezembro. Sexta-feira, 19h.

Reunindo diversos trechos das melhores obras do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, o espetáculo “Candlelight Ballet: Tchaikovsky” apresenta trechos de “O Lago dos Cisnes” e “O Quebra-Nozes”, entre outros, acompanhados, em algumas peças, de bailarina. A ambientação é à luz de velas.

De R$ 65 (meia) a R$ 230 (inteira).

Classificação: 16 anos (A partir de 8 anos acompanhados por um adulto).

Mais informações.

Presépio Napolitano, do acervo do Museu de Arte Sacra ( Iran Monteiro/Divulgação)

Natal com oficina e visita guiada no Museu de Arte Sacra

Onde? Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo.

Quando? Dia 21 de dezembro. Sábado, 10h30 e 14h30.

Em clima de Natal, o Museu de Arte Sacra promove o “FamiliArte de Natal”, com visita guiada para as exposições de presépios, com foco em histórias e curiosidades do Natal. Na sequência, acontece uma oficina de produção de cartões, com colagem.

Entrada Gratuita (Inscrição na recepção do Museu, com 15 minutos de antecedência).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Prédio Oswald de Andrade é a sede do CULTSP PRO (Celso Silva / Governo do Estado SP/Divulgação)

Natal com Coral Baluarte no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dia 20 de dezembro. Sexta-feira, 20h.

Sede do CULTSP PRO - Escola de Profissionais da Cultura, o Edifício Oswald de Andrade promove apresentação especial de Natal do Coral Baluarte. No repertório, acompanhado de piano, está "Jingle Bell Rock" (arranjo de Mac Huff), "Hallelujah" (do Oratório O Messias de Handel), "Joy to the World" (G.F. Handel), entre outros clássicos natalinos.

Entrada Gratuita .

Classificação: Livre.

Coral Municipal de Santos apresenta repertório natalino (Divulgação/Divulgação)

Coral de Natal de Santos na Fábrica de Cultura Sapopemba

Onde? Fábrica de Cultura Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta, São Paulo.

Quando? Dia 22 de dezembro. Domingo, 13h.

Neste domingo, a Fábrica de Cultura Sapopemba recebe uma apresentação do tradicional Coral Municipal de Santos, com repertório de clássicos conhecidos de Natal. O grupo, formado em 1990, atualmente conta com quase 40 integrantes.

Entrada Gratuita (necessário inscrição).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Museu Felicia Leirner promove oficinas de Natal ( Paulo Vilela/Divulgação)

Oficinas de Natal no Museu Felícia Leirner

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880. Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 21 de dezembro. Sábado, 11h e 15h (apenas oficina de cartões).

O Museu Felícia Leirner apresenta duas oficinas em clima natalino: em dois horários, a Oficina de Cartões traz técnicas de transparência e mistura de cores, com tinta vitral, para personalizar cartões para presentear com muita criatividade no Natal. Já na Oficina Temática de Natal, o público poderá montar uma árvore decorativa utilizando pinhas encontradas ao longo da visita ao museu.

Museu do Futebol promove atividade com quebra-cabeças (Divulgação/Divulgação)

Museu do Futebol promove atividades lúdicas sobre a história do bairro, estádio e Charles Miller

Onde? Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo.

Quando? Dias 21 e 22 de dezembro. Sábado, às 14h. Domingo, 11h.

Neste final de semana, o Museu do Futebol promove diversas atividades: além da sua tradicional troca de figurinhas e visita mediada, o espaço apresenta três quebra-cabeças educativos que atiçam a curiosidade de pais e crianças para fatos históricos. No sábado, os participantes devem montar a planta original do Estádio do Pacaembu e também uma vista aérea do bairro do Pacaembu que data dos anos 1990. Já no domingo, o quebra-cabeças fala sobre Charles Miller, considerado o pai do futebol brasileiro.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Contação de histórias com artistas indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Dia 21 de dezembro. Sábado, 11h.

Neste sábado, o Museu das Culturas Indígenas recebe os artistas Abi Poty, do Povo Potyguara, e Xipu Puri, do Povo Puri, para contação de histórias. O primeiro apresenta o experimento cênico “Wirapu’ru”, autobiográfico, e o segundo apresenta “O Passarinho Que Viu o Vento”, uma reflexão sobre a brevidade do canto de um passarinho, em conto escrito originalmente em kwaytikindo (idioma Puri), com tradução para o português.

Entrada Gratuita (necessário inscrição).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Cena de “Três Vidas e Um Sonho”, de Marcelo Galvão (Divulgação/Divulgação)

Pontos MIS exibe documentário “Três Vidas e Um Sonho”

Onde? Fábricas de Cultura Setor A: Capital (Zona Leste) e São Bernardo do Campo. Consultar endereço de cada local.

Quando? Dia 26 de dezembro.Quinta-feira, 14h.

O programa Pontos MIS, que leva exibições de filmes para diversos cantos do Estado, apresenta o documentário “Três Vidas e Um Sonho”, de Marcelo Galvão, com sessões simultâneas em diversas Fábricas de Cultura do setor A: Vila Curuçá, Parque Belém, Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo. O longa-metragem conta a história das mães dos protagonistas do filme “Colegas”, do mesmo diretor, e que retratou a história de amigos com síndrome de Down.

