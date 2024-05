Bússola Cultural: evento em SP comemora 200 anos da imigração alemã

Festival celebra 200 anos da imigração alemã no Brasil

Onde? Museu da Imigração, na Rua Visc. de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo.

Quando? 1º de junho, das 10h às 18h.

O Museu da Imigração e o Consulado-Geral da Alemanha em São Paulo realizam a principal celebração na capital paulista do bicentenário da imigração alemã.

O evento acontece nos espaços do museu, mostrando elementos culturais tradicionais e contemporâneos do país europeu.

A festa “Alemanha no Brasil – 200 Anos de Imigração” terá muita música, exposições, comidas típicas, dança, jogos, palestras e workshops para toda a família.

Entrada gratuita.

Programação traz parte do legado do cartunista, desenhista e autor de vários livros infantis. (Reprodução/Reprodução)

Homenagem à Ziraldo nas Fábricas de Cultura

Onde? Fábricas de Cultura:

Brasilândia, na Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia, São Paulo;

Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo;

Diadema, na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 - Centro, Diadema;

Jaçanã, na Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo;

Jardim São Luís, na Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís, São Paulo;

Osasco, na Rua Santa Rita, s/n - Rochdale, Osasco;

Vila Nova Cachoeirinha, na Rua Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo.

Quando? Todo o mês de junho.

Crianças e adultos poderão explorar a diversidade das obras de Ziraldo nas Fábricas de Cultura. A programação traz parte do legado do cartunista, desenhista e autor de vários livros infantis, dentre eles “O Menino Maluquinho”.

Entrada gratuita.

Para mais detalhes da programação, acesse: www.fabricasdecultura.org.br

No dia 4, o público se encanta com “Cinderela, A Gata Borralheira”. (Divulgação/Divulgação)

Temporada gratuita de espetáculos infantis

Quando? dia 02, às 10h e 11h; e 04 de junho, às 15h.

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

O Teatro Sérgio Cardoso, por meio do projeto Palco Semente Sabesp, traz uma temporada de espetáculos gratuitos de maio a setembro deste ano. Serão 30 atrações para crianças, que incluem apresentações musicais, teatrais e muito mais.

O projeto oferece ao público a oportunidade de vivenciar diferentes formas de expressão cultural e de se conectar com artistas talentosos.

No dia 2, serão apresentados: “Laser Storm VR Arena”, no Saguão; e “Clarear”, na Sala Paschoal Carlos Magno. Já no dia 4, o público se encanta com “Cinderela, A Gata Borralheira”, na Sala Nydia Licia.

Gratuito. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes das apresentações e o espaço está sujeito à lotação.

Classificação livre.

Fábrica de Cultura Jaçaná preparou tarde de atrações especiais, brincadeiras, comidas e músicas típicas. (Reprodução/Reprodução)

Festa Junina no Jaçanã

Onde? Fábrica de Cultura Jaçanã, na Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo.

Quando? 4 de junho, das 17h às 20h.

Uma das festividades mais esperadas do ano chegou: é hora de festa junina! Vamos comemorar essa época com uma tarde cheia de atrações especiais, brincadeiras, comidas e músicas típicas do nordeste.

Gratuito.

São Paulo Escola de Dança estreia espetáculo no MASP. (Divulgação/Divulgação)

São Paulo Escola de Dança estreia espetáculo no MASP

Quando? 4 de junho, às 21

Onde? Auditório do Museu de Arte de São Paulo ( MASP ) , na Avenida Paulista, 1578 - Jardins, São Paulo.

O Projeto Especial de Dança da São Paulo Escola de Dança, formado por estudantes dos seus Cursos Regulares, estreia a coreografia "E assim Foi...", de Anselmo Zolla.

O espetáculo é uma fábula contemporânea a partir de imagens que fazem parte da paisagem da fauna e flora, narradas como elementos de lendas e mitos da região amazônica.

Entrada gratuita.

Regência fica por conta da sino-americana Xian Zhang. (Divulgação/Divulgação)

Osesp duas e trinta

Quando? 14 de junho, 14h30.

Onde? Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Os variados desdobramentos da Primeira Escola de Viena são explorados neste programa, que tem regência da sino-americana Xian Zhang.

O concerto traz as obras: Anton Webern Im Sommerwind [No vento de verão]; Johannes Brahms Concerto para piano nº 2 em Si bemol maior, Op. 83; e Richard Strauss Assim falou Zaratustra, Op. 30

Nestas apresentações, caberá ao exímio pianista armênio-americano Sergei Babayan desvendar as riquezas e a complexidade da obra.

Família no Museu: Caça ao Tesouro Ambiental

Quando? 07 de junho, às 11h e às 15h.

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

O Núcleo Educativo convida o público a se divertir em uma caça ao tesouro ambiental, explorando os elementos da natureza presentes no jardim do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro.

Com um mapa em mãos, os participantes terão a missão de encontrar em meio à natureza os tesouros naturais. E o desafio não termina por aí, o tempo será curto! Não perca a oportunidade de se divertir enquanto aprende mais sobre a biodiversidade da nossa região.

Ingressos com inteira R$ 15 e meia R$ 7,50.

PinaFamília na Pina Contemporânea. (Divulgação/Divulgação)

PinaFamília na Pina Contemporânea

Quando? 09 de junho, a partir das 10h.

Onde? Pina_Luz e Pina_Contemporânea, na Av. Tiradentes, 273 - Luz, São Paulo.

Corpo, espaço e movimento são os temas desta 3ª edição do projeto. Quem estiver presente pode acessar o guia digital e experimentar o museu de maneiras divertidas; aprender por meio do jogo produzido para essa edição ou participar das oficinas e atividades oferecidas pelos educadores na Pina Luz e Pina Contemporânea.

Classificação indicativa: Livre.

Entrada gratuita.

A primeira master class acontece no dia 3, às 15h30, no Salão Villa-Lobos, com os solistas e cameristas Viktor Uzur, Maria Fernanda Krug e Renato Bandel. (Reprodução/Reprodução)

Masterclasses gratuitas em músicas e artes cênicas

Onde? Teatro Procópio Ferreira, na Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP; e no Salão Villa-Lobos, na Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí.

Quando? Dias 03, às 15h30; 04, às 13h; 14, às 15h; 19, às 13; e 21 de junho, às 19h.

O Conservatório de Tatuí promove cinco masterclasses gratuitas em junho. O objetivo é proporcionar a troca de experiências entre mestres e estudantes, com aulas voltadas para o aprendizado e aperfeiçoamento em diversos instrumentos musicais e artes cênicas.

Entre os temas, estão: Música de Câmara, Composição, Percussão Sinfônica, Bateria e Processos de Criação.

Todas as masterclasses têm entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Conservatório de Tatuí .

Exposição “Paisagens Peruanas” no MIS. (Divulgação/Divulgação)

Exposição “Paisagens Peruanas” no MIS

Onde? MIS, na Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? Mostra a partir de 28 de maio; Exibição de filmes nos dias 01 e 02 de junho.

Em parceria com o Consulado Geral do Peru, a exposição “Paisagens Peruanas” reúne 27 fotografias de cidadãos peruanos coletadas pelo Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado Peruano (SERNANP).

Ainda, o MIS também exibe quatro produções recentes do cinema peruano nos dias 01 e 02 de junho. Os filmes, que incluem documentários e ficções, refletem questões como natureza e relação com a floresta amazônica e o retrato das belezas naturais do país.

As sessões dos filmes são gratuitas e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do museu uma hora antes de cada sessão.

