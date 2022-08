Bússola & Cia: Rio Oil & Gas debate impacto da transição energética

Por Bússola

As mais importantes empresas petrolíferas mundiais vão se reunir de 26 a 29 de setembro para debater os desafios do setor, durante a Rio Oil & Gas, realizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). Neste ano, o evento vai acontecer em pavilhões do Boulevard Olímpico, na região central da capital. Na pauta do congresso, estão a transição energética e novas oportunidades exploratórias, entre outros temas relevantes para o setor.

Para o diretor geral da TotalEnergies Brasil, Charles Fernandes, um dos desafios da transição energética é atender à crescente demanda global com energias mais acessíveis e limpas, gerando menos emissões. “É preciso ampliar as discussões sobre novas soluções alinhadas a esses desafios. A TotalEnergies possui um plano de transição para se tornar uma empresa ampla de energia, com atuação integrada em óleo e gás, nos mercados de renováveis, geração elétrica e GNL (gás natural liquefeito)", afirma o executivo.

Desafio

A presidente da Equinor Brasil, Veronica Coelho, acrescenta que há desafios tecnológicos para produzir energia de forma segura, acessível e sustentável. “Os desafios tecnológicos demandam altos investimentos e, por isso, é necessário que tenhamos um ambiente de negócios estável e seguro, com estruturas regulatórias, jurídicas e tributárias previsíveis.”, declara a executiva. Os dois CEOs têm presença confirmada na Rio Oil & Gas.

Cashback imobiliário

A Resale, outlet de imóveis que retornam ao mercado pelas instituições financeiras, permite que o consumidor tenha até R$ 136 mil de volta ao comprar um imóvel pelo site da proptech por meio da modalidade de compra Cashback. São 120 imóveis selecionados entre R$ 7,3 mil e R$ 7,2 milhões. Intitulado como “Dinheiro de Volta”, o formato de venda inclui propriedades localizadas nos estados do Amazonas, Bahia, Sergipe, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Alliar exames

O Grupo Alliar, que viu sua receita de exames de imagem alcançar a receita de R$ 251 milhões de reais no último trimestre, realiza o Congresso Alliar – Alliados para Gerar Valor. On-line e gratuito, o evento vai discutir o cenário macroeconômico do país, oportunidades para o setor de saúde, ações de ESG e as perspectivas para a empresa, cujo foco de crescimento está na expansão de serviços de análises clínicas, inovação e experiência do cliente. O Congresso contará com Nelson Tanure, Isabella Tanure, Pedro Thompson e Karla Maciel, acionista referência da Companhia, Conselheira, CEO e Vice-Presidente Administrativo-Financeiro, respectivamente.

Saúde Pet

Segundo a pesquisa Radar Pet, até 2030 o número de animais domésticos vai mais que dobrar no Brasil. Devemos ter mais de 70 milhões de cães e 40 milhões de gatos. Ou seja, o mercado pet tem grande potencial de crescimento. Estimativas indicam que apenas 0,15% dos tutores no Brasil possuem um plano de saúde para o seu animal de estimação. Por ser um mercado novo e com amplo espaço para crescimento, a área de saúde pet é uma das apostas da Petlove na feira Pet South America, a maior do setor e que começa nesta quarta (16) em São Paulo. Hoje, a Petlove já é considerada líder no setor de planos de saúde para pets.

Simulador de mercado

A Suno Research abriu inscrições para a segunda edição do Suno Challenge, desafio que reúne universitários que desejam ingressar no mercado de capitais como analistas de investimentos. Os inscritos participam de uma jornada intensa de aprendizado e testes. No fim, os candidatos que mais se destacarem, conquistam uma vaga no programa de estágio da Suno, o Summer Job — além de ganhar diversos prêmios. As oportunidades são elegíveis para estudantes universitários de todo o Brasil e não há restrição de curso.

Open Payments

O mercado caminha rumo à popularização da Iniciação de Transação de Pagamento (ITP), que permitirá a consumidores realizar a iniciação de pagamento via Pix diretamente de e-commerces e apps, simplificando o fluxo de pagamento e melhorando a experiência do usuário. Até agora o Banco Central liberou Mercado Pago, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual e Itaú para oferecer o serviço. “É um mercado que está iniciando mas muito potente, pois impacta diretamente nos negócios das empresas, conversão no número de vendas, além de garantir uma jornada de consumo muito mais simples para os usuários", afirma Marcelo Martins, CEO do Iniciador, startup que oferece tecnologia para operacionalizar a iniciação de pagamento.

Globus

Atenta às demandas impostas pela pandemia, a Globus Seguros lançou o Seguro de Vida 100% online. A iniciativa visa ajudar o cliente a ter um melhor direcionamento na hora de contratar um seguro de vida, oferecendo benefícios diversificados que combinam com o perfil de cada consumidor. As coberturas disponíveis no Seguro de Vida 100% online são: morte natural, morte acidental, assistência funeral, invalidez permanente por acidente e/ou doença e doenças graves.

Logística pro futuro

A Opentech em parceria com a Fusion e a Praxio - ambas parte do ecossistema nstech - promove nos dias 23, 24 e 25 de agosto, o Open Connect. O evento gratuito e 100% online vai discutir a importância da tecnologia para logística e sua função estratégica para a economia do país.

Provador

A Dinamize vai demonstrar, durante o Digitalks Expo 2022, como a integração entre canais de venda on e off-line é mais simples do que se imagina. O evento, considerado o principal na área de economia digital e tecnologia, acontece entre os dias 24 e 25 de agosto, em São Paulo (SP). Além do estande, umas das funcionalidades demonstradas será um totem em que os visitantes se cadastram e recebem conteúdos direcionados.

De olho na tendência

A Cuponeria aposta na tendência da busca de bancos e bandeiras de cartão para ações estratégicas de mercado focado em marketplaces. Exemplo bem sucedido foi do Banco Inter, que superou R$ 1,1 bilhão de vendas de produtos em um único trimestre, com seu marketplace. “Os bancos e bandeiras de cartão já entenderam o quão promissor é apostar na personalização para fidelizar seus clientes e impulsionar as vendas. Hoje temos desenvolvido marketplaces para algumas empresas (Ticket Alimentação e da Bitz) e percebemos essa tendência de grandes bancos que estão virando varejo”, declara Nara Iachan, fundadora da Cuponeria.

Orthopride Ipanema

A Orthopride, franquia de ortodontia e estética, inaugurará a sua 200ª loja em Ipanema, em frente à praça Nossa Senhora da Paz. O novo espaço leva, para um bairro nobre, o conceito de serviço mais enxuto, de olho em outra clientela, não apenas as classes C e D, que eram o seu foco inicial. “Antes, as classes mais altas não iam a franquias para se consultar, mas apostamos nessa tendência”, afirma Richard Magrath, COO da Orthopride.

Tendência

Dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados) revelam que a arrecadação do setor de seguros foi de R$ 168,8 bilhões no primeiro semestre de 2022, aumento de 16,4% em relação ao ano passado. Para Pedro Ivo Mello, sócio do escritório Raphael Miranda Advogados e especialista em seguros, o mercado se adaptou ao período da pandemia e mudança de comportamento da sociedade. “Podemos afirmar que aumentou a percepção dos consumidores em relação à importância dos seguros, principalmente o de vida e o de riscos patrimoniais”, diz Mello.

Novo presidente

O Instituto Foodservice Brasil (IFB), organização que representa a cadeia do foodservice, anunciou Rogério de Moraes Barreira como novo presidente. Com 38 anos de experiência no segmento, o executivo assume o cargo em agosto. Um dos objetivos é fomentar a segurança alimentar e a eficiência operacional em benefício do consumidor. Rogério é presidente do McDonald’s.

Festa com gás

A Comgás completa 150 anos neste mês. E comemora com promoção para os seus clientes residenciais e comerciais, que poderão concorrer a milhares de contas de gás grátis. A promoção possui duas modalidades, com prêmios instantâneos de 1 mês e sorteio de 1 ano de conta de gás paga, com o limite de R$ 200,00 na conta de consumo.

Seeds

A Huawei promoverá a 8ª edição do programa Seeds for the Future no Brasil, a fim de inspirar jovens talentos para ingressarem no mercado de TIC. A empresa acredita que a educação e a capacitação são essenciais para o desenvolvimento digital do país. As inscrições para o programa vão até o dia 21 de agosto.

Chance

A M3 E-commerce, multinacional referência em implantação e evolução de

e-commerces, está com inscrições abertas até o dia 30/08 para o M3

Academy, projeto criado em 2021 a fim de preparar jovens talentos

interessados em TI a ingressarem no mercado de trabalho.

A ideia é auxiliar os jovens que querem desenvolver habilidades em TI com

os conhecimentos necessários para a carreira e além da iniciativa, os que

mais se destacarem poderão ser contratados para o time de

desenvolvimento da M3. Os interessados não precisam ter experiência,

basta realizar a inscrição pelo site.

União Química

A farmacêutica União Química é líder no mercado de contraceptivos hormonais orais da América Latina e já exporta seus produtos para mais de 30 países. A posição foi alcançada após aquisição de nova unidade industrial em São Paulo e a ampliação de seu portfólio com 9 relevantes marcas de contraceptivos e repositores hormonais. Com objetivo de forçar sua linha para saúde feminina, a farmacêutica participou do 27º Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, no Transamérica Expo Center, na capital paulista.

FDC e o envelhecimento

A Fábrica de Criatividade investe em times mais heterogêneos e preparando suas equipes para uma nova realidade, onde o Brasil terá 13% da população com mais de 60 anos e onde haverá mais idosos do que jovens e crianças. “De acordo com o relatório Global Report on Ageism, produzido pela Organização Mundial de Saúde, metade da população mundial tem atitudes preconceituosas em relação à idade, por isso uma das metas da Fábrica é valorizar quem tem mais experiência e preparar os jovens para atitudes mais positivas, completa Tita Legarra, sócia da FDC. O tema “Diversidade Etária"será tratado hoje (17, às 18h) pelo especialista MAURO WAINSTOCK .

Observatório

O Consulado-Geral da França em São Paulo tornou-se observador internacional do Acordo Ambiental de São Paulo. O compromisso promovido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), com o apoio da Secretaria de Relações Internacionais, visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa no território paulista até 2050. O Acordo conta com 1.638 signatários entre empresas, municípios e entidades de classe. Segundo o cônsul-geral da França no Estado, Yves Teyssier D’Orfeuil, 54% das empresas signatárias são de origem francesa. “A França mantém uma estreita parceria com o Governo de São Paulo em diversos setores, seja na saúde, na cultura, na ciência e na economia”, afirma o secretário de Relações Internacionais do Estado, Julio Serson.

Gympass

Desta quarta ao dia 20 de agosto, o público que passar pela IHRSA Fitness Brasil vai poder participar e interagir com as ações da Arena Gympass. Serão 27 atividades, entre aulas práticas e palestras de especialistas do mercado. O evento será no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

