Bússola & Cia: O perfil do comprador de imóvel em leilão

Por Márcio de Freitas

Pesquisa da Zuk revelou o perfil de compradores de imóveis em leilões de janeiro a maio deste ano. 76% dos compradores são homens e 24% mulheres. A faixa etária predominante é de 41 a 50, com 26% do total das compras; com 25%, das pessoas entre 31 e 40; e 19%, até 30 anos. Os restantes das percentagens: 14% para compradores entre 51 a 60 e 15% acima de 60 anos. O estudo aponta ainda que 45% são casados, 33% solteiros, 16% divorciados e 4% estão em união estável. Enquanto 1% corresponde a viúvos e o outro 1% a pessoas divorciadas. O perfil profissional: empresários e empresárias, advogados, comerciantes e aposentados são os principais interessados em leilões de imóveis. Os principais locais de interesse são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Total

A TotalEnergies investirá R$ 134 milhões em três convênios para desenvolvimento de eletrificação em energias renováveis com grandes instituições de ensino: a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As parcerias têm como meta, estipulada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), promover o desenvolvimento de pesquisa e novas tecnologias para o setor.

Next

A gestora FL2 investiu R$ 40 milhões em empreendimentos da A Next Realty, incorporadora do segmento de apartamentos studio com foco em “build-to-rent”, empreendimentos para renda de locação. O acordo com a gestora FL2 envolve a venda de mais de 30% da fração de três prédios da incorporadora, os edifícios Next Haddock Lobo, Next Franca e Next Paulista.

Mulher

A secretaria estadual de Políticas para a Mulher de São Paulo lançou, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, linhas de crédito que totalizam R$ 50 milhões para atender micro e pequenas empresas administradas por mulheres. Os recursos integram a carteira de crédito da Desenvolve SP, agência de fomento do Governo de São Paulo. Desenvolve Mulher tem juros a partir de 4% até 6% ao ano, mais a taxa Selic. Para ser elegível ao crédito, a empresa deverá ser administrada por uma mulher. Há ainda a Desenvolve Mulher Sustentável, para projetos com viés ambiental.

Novo concurso

O Anffa Sindical (auditores fiscais federais agropecuários) considerou positivo o anúncio do governo federal autorizando 200 novas vagas para a carreira. Porém, avaliar é insuficiente para suprir o déficit atual. A entidade considera que as vagas suprem apenas 11,4% do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que chega a um total de 1.740 vagas. O Anffa Sindical promete continuar cobrando recomposição de auditores.

Fever

O Startups Fever projeta receber o dobro de participantes da primeira edição. O evento será dia 3 de agosto, em São Paulo, com realização da Conta Simples (e correalização do Startups). Mais de 30 nomes discutirão os assuntos de impacto para o setor: Henrique Meirelles, Sean Ellis, Flávio Canto, Celso Athayde, Diego Barreto, Claudia Woods, Edu Lyra e Pondé. Os primeiros tópicos tratados serão Macroeconomia e Venture Capital, abrindo espaço para debates sobre o cenário econômico atual e as oportunidades de investimento para as startups, as áreas de Growth e Tendências.

Experiência motor

A Ipiranga Lubrificantes será patrocinadora master do principal evento mundial de experiência motor: o Festival Interlagos 2023. De 22 a 25 de junho, a marca promove uma série de experiências ao público e várias ativações, como uma pista de FMX com shows do Fred Kyrillos e sessão de autógrafos com o piloto; patrocínio da pista de mobilidade urbana, espaço Ipiranga Lubrificantes no boulevard com experiências diferenciadas da marca. Haverá ainda áreas para o público compartilhar cliques em suas redes sociais e outras atividades para os fãs de duas rodas.

Efeito volante

Pesquisa da Tunad revela que, das 20 marcas de veículos mais vendidos no Brasil, dez tiveram aumento do interesse do público em buscas no Google, após o anúncio do governo de incentivos a carros populares. A marca que mais despertou interesse foi a Volkswagen. Foram 124 mil buscas entre os dias 01 e 08 de junho de 2023, aumento de 212,4% em comparação com o mesmo período de 2022. A Caoa Chery foi a terceira com aumento de 59,8%. Até o segmento de carros de luxo subiu nas buscas. A Land Rover cresceu 111,1%. Em seguida, vêm Mercedes, 46,5%, e Porsche, 31,2%.

Show

A Eventim aproveita o mercado aquecido de shows e comemora o sucesso da comercialização de grandes nomes como de Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, RBD e festivais como PRIMAVERA SOUND no Brasil. A empresa vendeu mais do que os sete anos anteriores somados - deixando o rastro da pandemia para trás. Presente em 22 países, a companhia vende por ano cerca de 250 milhões de ingressos.

Concorrente

Eleven360 lança plataforma independente com soluções phygital, com novo e-commerce e marketplace integrado, permitindo a aquisição de ingressos e produtos em uma única plataforma. Com experiência em eventos esportivos e culturais, a Eleven360 busca oferecer uma experiência de compra mais conveniente e integrada.

OMO

OMO Lavanderia participa pela segunda vez da ABF Franchising Expo, entre os dias 28 junho a 1º de julho, no Expo Center Norte em São Paulo. Com franquias a partir de R$ 99 mil, apresentará modelos de negócios para empreendedores.

Linha digital

O banco Linker anunciou linha de crédito 100% digital, que funciona como um empréstimo clean, por ser uma linha de crédito facilitada, sem entrada, sem garantia e com pagamento parcelado via boleto bancário. Para David Mourão, cofundador e CEO do Linker, o objetivo é impulsionar negócios. “Seguindo o conceito de beyond banking, oferecemos serviços bancários para gestão financeira e geração de receita, de forma prática e descomplicada. Todas as soluções são pensadas para ajudar o empreendedor em cada etapa da sua jornada. Essa é mais uma delas”, afirma o empreendedor.

Liderança

O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, foi eleito pelo quarto ano consecutivo como o Executivo de Valor 2023, na categoria Mineração, Metalurgia e Siderurgia, da 23ª edição da premiação, promovida pelo jornal Valor Econômico. “Sou grato por ter ao meu lado mais de 36 mil colaboradoras e colaboradores que contribuem com o meu desenvolvimento e com a construção da Gerdau do futuro. Buscamos ser parte das soluções aos desafios da sociedade e engajar o ecossistema em que atuamos no aprimoramento das boas práticas de sustentabilidade, que é um pilar estratégico para o desenvolvimento do nosso negócio”, afirma Werneck.

Ajuda

As vítimas da tragédia das chuvas de fevereiro deste ano em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, começaram a receber os valores arrecadados pelo Instituto Verdescola nesta semana. Serão R$ 9 milhões distribuídos para 995 famílias da Vila Sahy e Baleia Verde, as duas comunidades mais afetadas pelo desastre, cadastradas no Projeto Recomeço - uma parceria entre o Instituto Verdescola e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A FGV mapeou todas as famílias que residiam na Vila Sahy e na Baleia Verde, em 19 de fevereiro e indicou as necessidades de cada família entrevistada. Os valores estão de R$ 8,5 mil a R$ 15 mil. E serão distribuídos por meio de cartões da Alelo.

Novo nome

A TAG Investimentos anunciou André Leite como novo Chefe de Investimentos. Com 27 anos de experiência em gestão de fundos e alocação de ativos, o executivo chega para somar a área de investimentos da empresa, produzindo análises e fornecendo insights aprofundados sobre o cenário macroeconômico. A TAG tem mais de R$ 12 bilhões sob gestão.

Game

O novo marco legal dos games no Brasil pode fazer a receita anual de apenas uma das modalidades, o fantasy game, saltar dos atuais R$ 60 milhões para R$ 131 milhões - e gerar 5,8 mil novos empregos até 2026. As projeções de crescimento de 120% são da Associação Brasileira de Fantasy Sports (ABFS), entidade que representa plataformas de um setor que hoje conta com mais de 30 milhões de brasileiros. A entidade é a favor do Projeto de Lei 2796/2021, discutido no Senado Federal.

Sobe

A ProUser Apps cresceu 351% em faturamento se comparado o primeiro trimestre de 2023 com 2022. A empresa também dobrou o número de funcionários. Agora, a meta é o faturamento de R$ 60 milhões até o final de 2023 e continuar o seu plano de expansão internacional. Hoje, além do Brasil, a startup já atua em Portugal, Espanha e Colômbia. "Além de crescer nossa participação em parceiros antigos, conquistamos novos clientes, dentro e fora do Brasil.”, afirma Rodrigo Murta, CEO e fundador da Prouser Apps.

Moda

O Instituto C&A abriu inscrições para programa inovador de educação e carreira no setor da moda. O programa De Férias com o Instituto C&A oferece oportunidades para pessoas de baixa renda interessadas na área criativa de moda, por meio de curso de produção e styling no SENAC Faustolo. Ao final do curso, aqueles que mais se destacarem serão selecionados para participarem de uma experiência profissional de seis meses na agência Thinkers, com a remuneração de um salário-mínimo, alimentação e transporte.

Vagas

A Hilab, healthtech especializada em exames de análises clínicas (EACs), está com inscrições abertas para 12 vagas de trabalho. Em busca de ampliar o time com novos talentos nas áreas de saúde, tecnologia, produção e operações, há oportunidades para analistas e desenvolvedores de sistemas, gestores de tecnologia da informação da rede de computadores, engenheiros e cientistas de computação, além de especialistas em produção de equipamentos eletrônicos, analistas de suporte e qualidade e coordenadores comerciais.

Redução de desperdício

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) aponta que 30% dos alimentos produzidos são desperdiçados por ano, chegando a 1,3 bilhão de toneladas. Na América Latina, são cerca de 77 milhões de toneladas perdidas. A PariPassu, em parceria com a Promip, se prepara para o lançamento do Selo MIP EXPERIENCE na 28ª HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, que acontece de 21 a 23 de junho, em Holambra (SP). A certificação reconhecerá a adoção de boas práticas agrícolas na etapa primária da cadeia produtiva rural, para promover a produção de alimentos seguros e de qualidade, práticas sustentáveis para o meio ambiente e a qualidade de vida.

Inovação

A Adeste lançou o programa de inovação subverta ESSENTIA, com aceleração por startups da companhia. A empresa pretende ampliar a conexão com o ecossistema de startups para ganhar eficiência operacional de forma ágil. As inscrições para o programa podem ser realizadas neste link até o dia 30 de junho.

Farma

No dia 22 de junho acontece o Workshop Retail Farma Brasil, na GS1 Brasil em São Paulo. O evento foi organizado pela enter/Varejo e Limay em parceria com a InterPlayers, o hub de negócios da saúde e bem-estar, e da Clinicarx. As novidades do workshop refletem a publicação da norma RDC 786/2023 Anvisa, que liberou as farmácias para execução de exames de análises clínicas, ampliando seu papel como hubs de saúde.

