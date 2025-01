Bússola & Cia: maioria dos compradores de imóveis de leilão deseja moradia

A pesquisa da Zuk revela que, entre janeiro e novembro de 2024, 47% dos compradores adquiriram imóveis para moradia ou uso final. Desses, 24% buscaram imóveis para uso próprio, enquanto 23% combinaram investimento e moradia. O ticket médio foi de R$ 353 mil, com preferência por leilões de bancos (63%) e judiciais (37%). A maioria dos compradores é composta por homens (78%), com as mulheres representando 22%. Além disso, 93% são pessoas físicas e 7% jurídicas. No perfil, casados ou em união estável somam 54%, contra 34% de solteiros. A maioria pertence às gerações Y (Millennials) e X, com 69% entre 31 e 50 anos: 35% têm de 31 a 40 anos, e 34% estão na faixa de 41 a 50. A geração Z representa 10% do público.

Tributária

Com a divulgação do texto final da Reforma Tributária e a transição para dois sistemas fiscais, o resgate de valores pagos indevidamente torna-se estratégico, alerta a Vieira Melo & Lionello (VML), empresa de tecnologia jurídica. Um cliente da VML recuperou R$ 8,4 milhões em 2024. “A reforma simplifica o sistema tributário, mas a transição exige atenção. Com tecnologia jurídica, é possível agilizar devoluções, suspender recolhimentos e retificar obrigações acessórias para garantir conformidade legal”, afirma Vinícius Vieira Melo.

Parceria

A Globus Seguros firmou parceria com a Lev e a Kakau Seguros para expandir a oferta de seguros para bicicletas elétricas, abrangendo todas as 40 lojas da Lev no Brasil até o primeiro trimestre de 2025. A expectativa é elevar a adesão de 30% para 70% e consolidar a liderança no segmento em 24 meses.

Promoção

O BMA Advogados anunciou a promoção de Natalia Yazbek, Pedro Vergely, Leonardo Carneiro e Pedro Henrique Serqueira a sócios. Segundo Amir Bocayuva, sócio-diretor, as promoções refletem o compromisso e a expertise dos novos sócios, fortalecendo áreas estratégicas e o desenvolvimento profissional.

Expansão

A Alqia expandirá sua atuação no Rio de Janeiro em 2025. Administradora do Bossa Nova Mall, interligado ao Aeroporto Santos Dumont, assumirá também o Via Parque Shopping, após estudo do potencial da região e do perfil dos consumidores. A iniciativa visa aquecer a concorrência na Barra da Tijuca.

Chegada

A Logan anunciou Mário Leão como Head of Sales da Logan Brasil, sob a liderança de Francesco Simeone, CGO Global e CEO no Brasil. A contratação faz parte de um plano de expansão que visa dobrar o faturamento no país em dois anos.

Crescimento

A 2B2B registrou crescimento de 22% na receita em 2024, atendendo indústrias, varejo e serviços. Para 2025, a empresa projeta um aumento anual de 20%, com foco em novas metodologias e soluções personalizadas.

Diretor

A Sail Capital nomeou Igor Biagioni Sabino como Diretor Comercial. Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, ele chega para alinhar o planejamento estratégico à gestão comercial da empresa.

Aprovação

O CADE e o Banco Central aprovaram a aquisição da Transfeera pela PayRetailers. “A Transfeera é referência em tecnologia, gestão de risco e segurança, sob supervisão do Banco Central”, afirma Juan Pablo Jutgla, CEO da PayRetailers.

Aquisição

A Progic adquiriu integralmente a Simplifica.CI, startup de soluções de comunicação interna omnichannel. A fusão deve aumentar em 30% a base de clientes da empresa, consolidando sua posição no mercado.

Seguro

Segundo a Agger, a cobertura básica de seguro habitacional custa, em média, R$ 397,65 no Brasil, com taxas entre 0,1% e 0,2% do valor do imóvel. Dados da FenSeg apontam que apenas 17% da população possui seguro. Entre os estados, o Rio de Janeiro tem o valor médio mais baixo (R$ 247,59), enquanto o Rio Grande do Sul lidera com o mais alto (R$ 550,18).

Pagamentos

A Transfero firmou parceria com o Supermercado Zona Sul, no Rio de Janeiro, para aceitar pagamentos em criptomoedas e stablecoins, como bitcoin, ethereum, BRZ e USDT, diretamente pelas wallets dos clientes.

Crédito

Pesquisa da Deep Dive, realizada pela PwC Brasil e ABFintechs, mostrou que os segmentos de crédito (20%) e meios de pagamento (19%) lideraram entre as fintechs brasileiras em 2024. A CloQ aposta no nano-crédito como solução para pequenos empréstimos direcionados a consumidores e empreendedores.

Portal

A Funcional Health Tech lançou o portal Funcional Mais, que integra a gestão administrativa do varejo, melhora a eficiência operacional e otimiza o atendimento ao cliente.

Interesse

A Eitri alcançou R$ 90 milhões em Gross Merchandise Value (GMV) devido à crescente demanda por e-commerce mobile e digitalização. A empresa prevê faturar R$ 4 milhões em 2025.

Evento

O Board Valley 2025, dedicado à governança corporativa, reunirá mais de 6 mil participantes. O evento será realizado nesta quarta-feira (8), no Grand Hyatt, em São Paulo, marcando o início de uma série de encontros no Brasil, México, Colômbia e Argentina.

