Bússola & Cia: Inflação diminui, e movimento aumenta nos supermercados

Aumentaram o volume de vendas e o fluxo de pessoas nos mercados e atacarejos. Segundo o Radar Scannatech, julho teve incremento de 12,7% na comercialização, superior à média de 9,7% neste ano. Foi o mês com maior patamar de vendas em 2022 — ainda antes da chegada do aumento de R$ 200 do Auxílio Brasil e da queda dos preços de combustíveis. A inflação também está presente, mas com ritmo menor. O estudo mensal Radar Scanntech aponta que arroz segue em deflação, e o café e outras commodities tiveram desaceleração das altas. Já o leite atingiu 72% de aumento versus julho de 2021. O fluxo de pessoas nas lojas aumentou (6,6% em comparação com julho/21) e as unidades vendidas por tickets mantiveram o nível de retração da média do ano de -9,5% versus 2021, mantendo níveis de fluxo e unidades por ticket similares ao período de pré-isolamento social.

Mais presentes

O Dia dos Pais em 2022 teve aumento significativo nas vendas físicas. Dados da VarejOnline apontam que o volume de vendas em lojas físicas foi 22% maior do que a mesma data em 2021. Mais de um milhão de vendas foram registradas na base de clientes da VarejOnline na semana dos pais. No ano passado, foram cerca de 830 mil. O meio de pagamento preferido foi o cartão de crédito, 49% em 2022 contra 41% um ano antes. As vendas à vista, com pix ou dinheiro, ficaram em 10%, queda de 2%. As vendas do Dia dos Pais resultaram ainda em crescimento de 40% no faturamento bruto das lojas. Para Juliano Mortari, CEO e fundador da VarejOnline, o bom desempenho surpreendeu os varejistas.

Com foco

A healthtech cuidar.me, lançou nova linha de produtos para pequenas e médias empresas. A startup enxerga um vácuo no segmento de PMEs, que hoje representam 10% da base do mercado. A projeção é expandir para pelo menos 25% até o fim do ano. A startup possui parcerias com nomes de peso e relevância, como o Dr. Consulta, que recentemente investiu na marca, adquirindo 27% da companhia.

Captação

A logtech Freto, que conecta caminhoneiros ao mercado rodoviário, superou os R$ 10 bilhões em fretes movimentados na plataforma em julho. A receita da plataforma subiu 50% no primeiro semestre de 2022. A base de caminhoneiros alcançou os 161 mil motoristas. Um ano após a captação da sua primeira rodada de investimentos, de R$ 22,5 milhões, a startup busca novos investidores mirando R$ 50 milhões nesta segunda rodada.

Som da Mulher

Cerca de 450 mulheres da cadeia produtiva da música de todo o Brasil participaram do Programa Asa (Arte Sônica Amplificada), realizado em parceria do Oi Futuro com o British Council. O Asa é um projeto voltado para a igualdade de gênero e valorização feminina desenvolvido com apoio do Oi Futuro, que também investe em mentorias para empreendedoras sociais e apoiou o festival Mana, criado por mulheres com foco na cena artística da Região Amazônica.

Inclusão

Com o objetivo de incluir e desenvolver as pessoas com deficiência, reduzindo as barreiras, além de garantir um ambiente de trabalho acolhedor, a Viveo tornou-se signatária do Pacto Reis, promovido pela Rede Empresarial de Inclusão Social em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). O CEO da Viveo, Leonardo Byrro, reiterou o compromisso da empresa em incluir a questão da deficiência na estratégia da empresa, bem como no planejamento de produtos, serviços e atendimento a clientes.

União global

A DP6 e a Fifty-Five iniciaram projetos internacionais em parceria com o objetivo de impulsionar a inovação no mercado de ciência de dados e na qualidade de atendimento, com foco nos Estados Unidos, Europa e Brasil. As duas companhias fazem parte do norte-americano The Brandtech Group. A parceria permite a troca de expertises entre América Latina e Europa e o início da receita em dólar para a DP6 – importante para reduzir os impactos de receita causados pela volatilidade da economia brasileira.

Diversidade

A primeira edição do Summit Future is Now, organizado pelo Lide Futuro e idealizado pela empreendedora Laís Macedo, abre a discussão para promover ambiente diverso, inclusivo e sustentável. Entre 25 e 28 de agosto, no Novotel Terras de São José, em Itu (SP), o evento reunirá lideranças do Brasil, incluindo nomes como Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas; Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy; Alexandre Lafer, fundador e presidente da Vitacon; Amanda Graciano, Sócia e head da Fisher Venture Builder; Ignácio Marini, presidente da Nespresso; Marcelle Paiva, COO latam da Oracle; Estevan Sartoreli, presidente da Dengo; para uma série de debates e ações de networking. 50% dos debatedores são mulheres.

Face

A startup de reconhecimento facial Payface ampliou a parceria com os supermercados D’Ville. A rede mineira de Uberlândia passa a ser a primeira do Brasil a fazer uso da biometria facial para pagamentos em todos os pontos de venda. O sistema proporciona segurança aos consumidores, viabiliza procedimento de pagamento 9x mais rápido que os métodos tradicionais, colaborando para a redução das filas no processo de checkout.

Laboratório

Especialista em aluguel de equipamentos e soluções de TI, a Simpress está investindo R$ 1 milhão em novo laboratório de tecnologia, localizado em Osasco (SP). O ambiente será dedicado para customizar equipamentos, como PCs, notebooks, celulares e tablets. O espaço será destinado para configuração e instalação de softwares, clonagem e criação de imagens, aplicação de películas e capas de proteção, além de upgrade de hardware e toda a personalização nos equipamentos solicitados pelos clientes.

RHtech

A Feedz promove no dia 21 de setembro, pelo quarto ano consecutivo, o FeedzDay, evento de inovação e tecnologia focado na gestão de pessoas. Nesta edição, que acontecerá pela primeira vez em São Paulo/SP, a startup promete quebrar o status quo, com mais de 30 speakers escolhidos a dedo, incluindo nomes como Caito Maia, Taís Targa, Luciano Santos e Carolina Martins.

Cinema

A terceira Mostra Internacional de Cinema Virtual, realizada pelas Secretarias de Relações Internacionais e de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, foi programada para acontecer entre os dias 1 e 15 de dezembro na plataforma de streaming e vídeo sob demanda #CulturaemCasa. Os consulados em São Paulo são responsáveis pelas inscrições dos filmes até dia 15 de outubro. A curadoria fica por conta da Amigos da Arte. “É uma honra para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo participar da organização e da viabilização da terceira edição da Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo, que oferece ao público amante do cinema a oportunidade de ver online, de modo gratuito, filmes oriundos de dezenas de países de todos os continentes”, afirma o secretário Sérgio Sá Leitão.

Camelo

A startup de dados SenseData foi apontada pela CIOReview como uma das 10 startups mais promissoras da América Latina. A empresa acumula crescimento médio de 141% desde a sua criação. Registrou crescimento de 92% em faturamento no último ano. Adquirida pela Zenvia no final de 2021, a SenseData realiza a gestão de Customer Success de mais de 200 empresas, incluindo marcas como UnileverFood Solutions, VR Benefícios, Geofusion, Mercado Livre, Gupy e Reclame Aqui.

BWoman

No dia 31 de agosto, às 19h, acontecerá a 3ª Edição do BWoman — evento que discute o protagonismo feminino no universo do empreendedorismo, no Espaço Labof, em São Paulo. Realizado pelo Potato Valley Club, movimento criado pela fintech BHub, o encontro contará com painéis e rodas de conversas sobre inclusão, diversidade e liderança feminina mediadas por empresárias renomadas.

Digitalks

O Grupo FCJ estará no Digitalks Expo 2022. Com expectativa de conectar e iniciar novas parcerias entre diferentes atores do ecossistema inovador, o Grupo contará com a presença de algumas ventures de seu portfólio. Estarão presentes a MKM Biotech, Atmosfera Ventures e AlgarTelecom Venture Builder. O evento, considerado o principal na área de economia digital e tecnologia, acontece entre os dias 24 e 25 de agosto, em São Paulo (SP).

Orgânico

Criada há seis anos para fomentar orgânicos, foodtech Raízs já trabalha com mais de 900 famílias de pequenos agricultores na produção de alimentos sem adição de químicos e visa manter o vínculo duradouro com elas, fazendo um trabalho diferente dos grandes supermercados tradicionais. O crescimento também é focado nos pequenos produtores, que destinam parte do faturamento ao Fundo do Pequeno Produtor Raízs, gerido coletivamente pelos próprios agricultores.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Azeite brasileiro, medalha de ouro em NY, chega ao varejo físico

Negócios: a jornada do empreendedor brasileiro é uma aventura sem fim

Mercado secundário como gerador de liquidez aos créditos podres