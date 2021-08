Bússola & Cia: governo cria novo sistema para elaborar projetos

Por Marcio de Freitas*

O governo federal prepara um sistema para padronizar a elaboração de projetos executivos que viabilize a liberação de recursos públicos. A dificuldade em apresentar bons projetos é um gargalo que trava muitas obras públicas pelo país. A falta de pessoal especializado, que conheça normas e técnicas para elaboração de projetos consistentes e de qualidade, atrapalha a efetivação de transferências de recursos federais, cuja liberação pode irrigar a economia e gerar empregos.

Projetos podem ter R$ 2 bilhões

A falta de projetos para as emendas parlamentares disponíveis quase causou a perda orçamentária de mais de 2 bilhões de reais nesta semana. O dinheiro está disponível, mas quase teve a dotação cancelada por falta de projetos pelas prefeituras. O prazo para uso do dinheiro foi prorrogado até o final do ano pelo Ministério da Economia. Esse montante pode ser liberado ainda para execução até o próximo ano, desde que os projetos sejam aprovados no exercício orçamentário de 2021.

Além-mar, impostos

Depois de rápida visita ao Brasil, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, levou de volta na bagagem ao seu país uma taxação de mais 6% nos investimentos de brasileiros feitos no exterior, medida incluída no substitutivo de Sabino à proposta do governo. O Brasil é o segundo país em investimento no mercado imobiliário português, superado apenas pelos chineses.

Bilíngue

Nos dias 12 e 13 de agosto, a líder em educação Pearson promove o evento online e gratuito "Two Languages”. Voltado para mantenedores de escolas, coordenadores pedagógicos, professores e empresários do setor de serviços educacionais, as transmissões irão abordar o bilinguismo no país e os desafios das escolas para implementar outros idiomas na grade curricular. No Brasil, a Pearson é dona das marcas das franquias de idiomas Wizard by Pearson, Yázigi e Skill.

Benefícios

“O aprendizado do segundo idioma traz benefícios significativos, como melhoria do desenvolvimento cognitivo e de outras habilidades interpessoais e socioemocionais”, explica Juliano Costa, vice-presidente de produtos educacionais da Pearson LATAM. O evento tem presença confirmada de Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV (Fundação Getulio Vargas) e ex-diretora de educação do Banco Mundial e da educadora e pesquisadora Cristine Conforti. As inscrições podem ser feitas até o primeiro dia do evento.

Cosan sustentável

A Cosan acaba de ter renovada, por um ano, a permanência na carteira do FTSE4Good Index, da Bolsa de Valores de Londres. Um dos mais importantes índices internacionais de sustentabilidade, ele avalia o desempenho de empresas quanto às suas políticas e práticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês), sendo aferido pela Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell.

O Grupo se mantém ativo na criação de valor de longo prazo, através de um processo eficaz de alocação sustentável de capital, norteado por princípios sólidos e pelas melhores práticas ESG.

Pacto Global

A Cosan aderiu ao Pacto Global da ONU em 2020 e integrou a carteira 2021 do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), do Índice de Carbono Eficiente (ICO2 B3) e do S&P B3 ESG Brazil Index, pelo qual passou a fazer parte do primeiro ETF ESG brasileiro. E evoluiu de forma significativa nas notas dos questionários do CDP e do DJSI, além de integrar pela primeira vez o Índice de Diversidade da Bloomberg (GEI).

Menos imposto

O setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos conseguiu reverter aumento de tributos que estava sendo previsto entre as mudanças no imposto de renda incluído na reforma tributária. O setor seguirá sujeito ao regime monofásico de tributação, segundo o relatório do deputado federal Celso Sabino. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) demonstrou ao relator a importância do setor e o peso que o atual modelo tributário tem sobre o consumidor.

Dia dos Pais

A rede de lojas Aramis prevê aumentar seu faturamento em até 20% no próximo Dia dos Pais, em relação a 2020. E para impulsionar o movimento, fará live especial com o ator Jayme Matarazzo, que estrelou campanha deste ano da marca, junto com seu primeiro filho, Antonio. É mais uma fase na digitalização da empresa.

Prêmio para gamers

O Digio vai sortear mais de 250.000 reais em prêmios. Começando por dois sorteios de 50.000 reais, além de mais de 100.000 reais em produtos como Xbox Series X, cadeiras gamers, smartphones e Smart TVs etc. O universo dos games é público cada vez mais disputado pelos bantechs financeiros. A promoção termina em 30 de novembro e as inscrições podem ser feitas no site do Digio.

Fica Frio

Influenciadores digitais conectados nas estradas e que apresentam suas histórias nas redes sociais, foram convidados pela Ipiranga Lubrificantes para participar da campanha Fica Frio. Jair José, Thays Pohlenz e Geovane Mozão produzem conteúdos direcionados para seus colegas de rodovias, explicando como é possível participar e os benefícios da iniciativa. A Campanha Fica Frio vai premiar caminhoneiros de todo país, até 30 de setembro, com 60 geladeiras de cabine. Para se cadastrar o comprador de lubrificante usa o site www.ficafrioipiranga.com.br.

Mente sã

Sob o tema saúde mental, a Alelo, aderiu ao Movimento #MenteEmFoco. A iniciativa, liderada pela Rede Brasil do Pacto Global. O movimento busca encorajar as companhias a trazer a pauta de saúde mental para a tomada de decisões, tratando o assunto como prioridade e oferecendo suporte e acolhimento aos colaboradores. O objetivo é dar visibilidade a um tema que afeta cada vez mais brasileiros.

Desconto na bomba

Com parcerias com Mercado Pago, PicPay, Porto Seguro Cartões, PayPal e Banco Inter, o app da Shell oferece uma série de promoções, descontos e benefícios na hora de abastecer. De diferentes formas de pagamento a cashback e acúmulos de pontos para trocar por milhas aéreas, passando por desconto no litro de combustível. Está ativa agora promoção em que os clientes Shell Box que ativarem o cupom MENOS15 terão desconto de R$ 0,15 por litro de combustível nos próximos três abastecimentos pagando com o app. Novos usuários de Shell Box ainda ganham um cupom extra de R$ 10 de desconto para o primeiro abastecimento de, no mínimo, R$ 60,00.

Explosão no cashback

Dados do Google mostram que a busca por promoções e ofertas de produtos online com desconto cresceu 38% entre abril e julho de 2020 comparado ao mesmo período de 2019. Já, no cashback, houve uma explosão, mostra a mesma pesquisa: um aumento de 74% na busca pelo termo e a possibilidade de se obter o dinheiro de volta em uma operação de consumo.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

