Bússola & Cia: frete digital avança em usuários no país

A plataforma online Fretebras contabilizou que o volume de fretes no Brasil aumentou 36,8% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. E o transporte de cargas está cada vez mais digitalizado, com registro de R$ 18 bilhões em fretes neste modelo de janeiro a março de 2022. As informações estão na 7ª edição do “O Transporte Rodoviário de Cargas”. O documento é uma análise de 2,2 milhões de fretes publicados digitalmente no primeiro trimestre de 2022. E isso apesar da elevação do preço do diesel neste período, mostrando que commodities e a normalização da atividade econômica não prejudicaram a atividade no setor. Hoje existem mais de 695 mil caminhoneiros cadastrados na Fretebras.

Nova rotulagem

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) lançou o treinamento “Nova rotulagem nutricional brasileira”, um curso completo de capacitação, com quatro módulos, que será realizado a partir de 23 de junho, para as empresas e profissionais que precisam se adaptar às novas regras que passam a valer a partir de outubro. Indústrias de alimentos estão trabalhando a todo vapor nas adaptações. Para informar os consumidores, a entidade lançou também a campanha “Olho na Lupa”

Imóvel em alta

Entre dezembro de 2021 e fevereiro deste ano, foi registrada alta de 37% nos lançamentos de imóveis, na comparação ao mesmo período de um, ano atrás. Foram 47.793 unidades habitacionais lançadas, segundo a Abrainc-Fipe. O mercado que vinha aquecido tem registrado perda de fôlego, preocupando o governo federal — que já baixou até mesmo tarifa do aço usado na construção civil para diminuir o impacto da inflação do segmento.

Drogaria SP em Cuiabá

A Drogaria São Paulo (dona também da Drogarias Pacheco) inaugura quatro novas lojas em Cuiabá. A marca promete manter a tradição em oferecer comodidade e conveniência para consumidores de medicamentos, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza.

Livá surfa em SC

O complexo multipropriedade Surfland, localizado na Praia do Rosa (SC), com investimentos de R$ 350 milhões, escolheu a Livá Hotéis & Resorts para fazer a gestão hoteleira, marcado a entrada da empresa no mercado catarinense. A Livá é uma joint venture entre a Atrio Hotel Management e a Alpar Participações.

Novo CEO

A Loja Integrada, plataforma para criação de lojas virtuais, com mais de 2,5 milhões de lojas criadas, acaba de anunciar Victor Popper como novo CEO, substituindo Pedro Henrique, no cargo há dois anos e sete meses. Popper assume com a missão de evoluir a Loja Integrada em conjunto com os clientes e mercado, além de trazer novas maneiras de elevar a qualidade da experiência dos lojistas.

Quase normal

Levantamento do Digio indicou que o volume de gastos registrados um dia antes do Dia das Mães aumentou 12% de 2021 para 2022. Em comparação ao primeiro ano da pandemia de covid, o crescimento foi de 53,06%. O volume de transações, também um dia antes da data, subiu 5,23% do ano passado para 2022. E de 2020 para cá, apresentou alta de 44,7%.

Rádio — e atividade

O Grupo Positividade (Rádio Positividade FM) amplia a atuação criando o Run2Go!, um hub de experiências com proposta de atender às necessidades de empresas e suas marcas, em diferentes segmentos, com ativações e ações de impacto junto ao público alvo e consumidores. Para liderar a operação, o grupo convidou Alexandre Maia, ex-diretor comercial da Mood FM, que assumiu como sócio e CEO da empresa.

Curso inteligente

4intelligence, GfK e M. Dias Branco debatem como potencializar os negócios com inteligência artificial em painel gratuito, que acontecerá em 6 de junho, presencial e também online. Intuito é oferecer um filtro sobre informações disponíveis em inteligência artificial. “O objetivo é mostrar aos gestores e profissionais como a inteligência artificial pode impactar na prática o dia a dia do negócio. Com um bom planejamento e, claro, as ferramentas adequadas, é possível mudar a forma como as empresas lidam com a análise de dados”, explica Bruno Rezende, CEO da 4intelligence.

Seletiva

A Dow, em parceria com Instituto Akatu e a Indústria Fox, anuncia o início da Campanha “Reuse — O descarte correto é só o começo” para a coleta seletiva e a reciclagem de geladeiras e freezers. Com investimento de mais de R$ 1 milhão, a iniciativa busca facilitar as condições de gestão dos resíduos e reutilização do material contido nestes aparelhos.

Millennials

A plataforma de cupons Cuponeria identificou que, entre 2020 e novembro de 2021, os chamados millennials representam 51,5% dos consumidores de cupons e cashback. Eles consumem seis vezes mais produtos de higiene e de saúde do que a geração Z, que lidera o ranking de consumo de cerveja.

Golpe no golpe

A Minds Digital desenvolve algoritmos de inteligência artificial aplicados à voz, que mapeiam desvios de comportamento em ligações telefônicas, aplicativos e WhatsApp para combater fraudes, principalmente as bancárias. Em segundos o golpe pode ser evitado, de acordo com a empresa e já atuou em 15 milhões de casos.

Food to save

A Food To Save contabiliza ter evitado o descarte de 150 toneladas de alimentos na capital paulista, no Grande ABC e em Campinas (SP), minimizando o impacto no meio ambiente de 412 toneladas de CO 2 . A startup, que chegou ao Rio de Janeiro, ultrapassou a marca de mais de 200 mil downloads do aplicativo, mais de 600 estabelecimentos cadastrados nas regiões em que já opera e mais de 100 mil pedidos no aplicativo. A meta da Food To Save é ultrapassar a marca de 500 toneladas de alimentos resgatados.

