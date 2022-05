Hamburguerias aumentam faturamento em 40% com adoção da solução em tablets

Além da maior agilidade no preparo dos pedidos, os tablets também são capazes de aumentar o faturamento das hamburguerias em até 40%. É o que revela o recente levantamento da Goomer, foodtech que oferece soluções em cardápio digital para o setor de foodservice. O estudo, que levou em consideração uma análise minuciosa de 72 hamburguerias de diversos estados do Brasil, constatou também que o uso da solução permite uma redução de até 50% nos custos operacionais desses estabelecimentos.

De acordo com Felipe Maia Lo Sardo, CEO e cofundador da Goomer, o resultado demonstra claramente como o tablet é eficiente no aumento do tíquete médio dos estabelecimentos, uma vez que, antes de finalizar a solicitação, o sistema traz sugestões de itens complementares para que os clientes incrementem o pedido. “Realizamos a engenharia do cardápio dos clientes, disponibilizando sugestões extras que têm mais chances de serem escolhidas pelos frequentadores. Por exemplo, se ele pedir hambúrguer, o sistema consegue oferecer batatas fritas, molhos e bebidas para complementar”, afirma.

Além da possibilidade de ganhos extras, o empreendedor relata que a solução em tablet é capaz de gerar uma economia de 5% no faturamento diário do estabelecimento com a redução de desperdícios e pedidos equivocados, já que o erro humano é eliminado do processo. “Também é possível atingir uma economia na emissão de cardápios físicos, que geralmente são trocados semestralmente. A solução tem ainda a capacidade de reduzir em até 50% os custos operacionais das hamburguerias, pois um garçom é capaz de atender com qualidade até 14 mesas com o auxílio do cardápio digital em tablet”, relata.

“Dessa forma, enquanto os clientes estão fazendo os pedidos, a equipe pode se concentrar na parte da experiência e na personalização do serviço, tornando-se verdadeiros consultores”, afirma Lo Sardo.

