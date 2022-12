Bússola & Cia: faturar mais é desafio para executivos em 2023

Pesquisa da Sponsorb realizada com líderes corporativos nacionais constatou: o maior desafio atualmente é aumentar o faturamento e a lucratividade das empresas. Para 80%, a maior dificuldade estratégica é a busca de novas linhas de receita e negócios, seja para aumentar o top line (faturamento, receitas incrementais, vendas), seja para melhorar o bottom line implementando business performance.

90% desses executivos pretendem acelerar investimentos em tecnologia e digitalização para superar desafios. A reinvenção dos negócios é um grande obstáculo identificado, com foco no desenvolvimento de novos produtos e serviços centrados no cliente e baseados em tecnologia, digitalização e dados. Dos entrevistados, 87% pretendem investir mais em soluções de tecnologia, relacionados à inteligência de dados. 40% dos pesquisados declararam que vão investir mais de R$ 5 milhões em programas de inovação e transformação digital.

Crédito

A fintech de crédito Paketá tem caixa de R$ 200 milhões para operar em 2023, graças à recente linha de crédito oferecida a ela pela Milenio Capital, gestora de recursos. Já foram utilizados R$ 100 milhões. O restante aumentará a oferta de crédito para empresas. Hoje são mais de 2000 instituições como clientes e, com o investimento, é esperado que o número cresça em mais de 160%.

Sebrae e CNI chamam

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançaram chamada pública para selecionar até 300 startups brasileiras para o Programa de Internacionalização CNI-Sebrae Edição EUA 2022-2023. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 20 de fevereiro pelo site do programa. Startups inscritas vão participar, inicialmente, de capacitação virtual de um mês. Ao fim dessa primeira etapa, sete startups serão selecionadas para participar, em junho de 2023, de programa em Nova Iorque, Estados Unidos. São elegíveis para participar da chamada pequenas e microempresas inovadoras com Receita Operacional Bruta de até R$ 4,8 milhões.

Parceria

A parceria do Movimento Bem Maior e o BNDES é o tema central da quarta edição dos “Diálogos do Movimento Bem Maior”, sobre a importância das relações público-privadas na captação de recursos filantrópicos para educação, empreendedorismo e inclusão produtiva. Bruno Aranha, Diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, e o empresário Rubens Menin avaliarão a parceria entre o banco e a instituição nos projetos educacionais e de empreendedorismo com financiamento combinado.

Perdigão e Sesc no Natal

Em sete anos, a Perdigão doou 1,6 milhão de unidades de Chester. Em 2022, a marca mantém a tradição e distribui milhares de aves a 18 estados brasileiros e o Distrito Federal em parceria com o Mesa Brasil Sesc, incluindo alguns em que a BRF possui unidades produtivas como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Mais de três mil instituições parceiras serão contempladas com 150 mil Chester Perdigão. A distribuição prioriza instituições assistenciais que atendem crianças.

Prêmio Positivo

A plataforma tecnológica Incentive.me realizou a 1ª Edição do Incentive Awards, premiação para campanhas inovadoras realizadas ao longo de 2022. O destaque foi a Positivo, uma das principais marcas do segmento de tecnologia do país, que foi eleita o Case do Ano e conquistou troféus em duas categorias específicas (Segmentação de Campanhas e NPS). A premiação também definiu a Assurant (Data Driven) e L’Oreal (Compliance) como, respectivamente, a segunda e terceira colocadas.

Carbo neutro

A Fundação Dom Cabral (FDC) anunciou a compensação de 400 toneladas de emissões de carbono do seu inventário de 2021. Em parceria com a Moss, climatech brasileira pioneira e líder na comercialização de créditos de carbono e de soluções ambientais em blockchain, a FDC neutralizou 100% das emissões de CO2 referentes tanto ao impacto de suas atividades como as de empresas que compõem a sua cadeia de valor.

Selo

O Ministério da Infraestrutura promoveu nesta semana a entrega do Selo Fomento Infra+ Integridade à OEC - Engenharia e Construção. O prêmio é oferecido a empresas de infraestrutura que adotam boas práticas em governança corporativa, ações de transparência e prevenção à fraude e à corrupção. Segundo o órgão, a OEC passou por uma análise técnica criteriosa das iniciativas adotadas no âmbito interno da empresa, num processo que teve duração de cinco meses.

Favela tech

Democratizar a linguagem tecnológica e diminuir a pobreza com a formação de jovens é ação apoiada por Aline Fróes, cofundadora da 1STi, principal consultoria especializada em deep tech no Brasil. Ela ajudou a criar o *Vai na Web*, escola de programação voltada para as classes C, D e E. A ação está presente atualmente em duas comunidades: Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, e Paraisópolis, em São Paulo. O projeto já formou mais de 2.000 alunos, que trabalham em empresas como Shell, IBM, Deloitte e Nestlé.

Atendimento

A Unimed SC contratou a Movidesk para renovar e melhorar a assistência interna e externa da empresa. De acordo com Carlos Casciano, COO da Movidesk, “a Unimed identificou no trabalho a opção ideal para atualizar o seu sistema de atendimento para automatizar esse processo e garantir a melhor funcionalidade e custo-benefício em suas operações”.

Resultado

A Aurum, que oferece softwares para gestão de escritórios, cresceu 42% em receita líquida ao longo de 2022. Os resultados positivos impactaram também a área de pessoas, que neste ano cresceu 36% e chegou a 180 funcionários, com mais de 60 novas contratações. A Aurum está entre as dez melhores médias empresas para trabalhar em Santa Catarina e no Brasil.

Vida toda

A próxima edição do Fas+Simples acontecerá no dia 20 de dezembro, às 17h30, com uma palestra da sócia da área previdenciária do FAS Advogados, Maria Cibele de O. Ramos Valença, sobre o tema "Revisão da vida toda: como evitar golpes”, sobre a regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria de segurados que tenham ingressado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da Lei n.º 9.876, de 26/11/1999.

Gestão de contrato

A Clicksign anunciou parceria com a Webdox, plataforma de gerenciamento de contratos (CLM - Contract Lifecycle Management) líder na América Latina. A iniciativa resultou em ferramenta que permitirá a gestão de contratos gerados diariamente por pequenas, médias e grandes corporações do país. Será possível que os acordos sejam criados, encaminhados, assinados, armazenados e renovados em um único ambiente.

Oportunidade Final

FHE Ventures, Bossanova Investimentos e Healthcare Alliance se unem para rodada de investimentos em busca de soluções que possam revolucionar o ecossistema de saúde no Brasil. O Investor Day acontecerá online, no dia 19 de dezembro, e marcará o encerramento de aplicações no Brasil e a abertura da captação de startups internacionais. Juntas, as três empresas já consolidadas na área de inovação em saúde buscam resolver as maiores dores das startups, que são: capital para crescimento, acompanhamento, networking e abertura de mercado.

App Multi

A Multiplan busca criar integração cada vez maior entre os ambientes físico e digital com objetivo de oferecer ao cliente funcionalidades que o auxiliem em sua jornada nos shoppings. O aplicativo Multi ocupou o 5º lugar entre os aplicativos de compras mais baixados da App Store, à frente de gigantes do varejo e do e-commerce. A empresa também bateu o seu recorde de usuários únicos, em 30 dias, com duas semanas de antecedência em relação ao ano passado. O Multi mais do que dobrou em número de usuários únicos e ficou próximo de triplicar o número de vezes em que foi acessado. O app tem o maior número de downloads da indústria de shoppings brasileira, mais de 3 milhões.

Construção na linha

A Construtora Barbosa Mello (CBM) formou mais uma turma do Programa Avance, desta vez no curso de corte e costura. A iniciativa de capacitação profissional beneficiou 20 mulheres do município de Canaã dos Carajás (PA). Com carga horária de 160 horas, as aulas ocorreram na sede de uma associação da Agrovila Nova Jerusalém, que recebeu da CBM uma nova infraestrutura para que o ateliê de costura pudesse funcionar. As alunas também receberam um curso com foco na manutenção das máquinas de costura.

King

O Burger King ganhou pela primeira vez o Prêmio Reclame Aqui e se consolida como a melhor experiência ao consumidor brasileiro em restaurantes. A marca recebeu cerca de 35 mil votos, colocando a rede de fast food em primeiro lugar na categoria Alimentos: Restaurantes, Fast-Food e Bares, à frente de outras marcas consolidadas no mercado.

ESG

O Instituto Voz dos Oceanos e a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB) assinaram memorando de entendimento para ampliar a agenda ESG entre empresas do Brasil e de Portugal. Executivos das duas entidades apresentaram os planos de promoção conjunta para adoção de melhores práticas ambientais, sociais e de governança. O objetivo da parceria é impulsionar a transição para uma nova economia, alinhada às políticas que vêm sendo traçadas mundialmente para minimizar os resíduos e impactos do plástico de uso único no meio ambiente, com especial atenção ao Oceano.

Novo nome

A 100 Foods anunciou mudança de nome para Typcal, e recebeu aporte de R$ 4 milhões, liderado pelo fundo Futurum Capital. A startup também teve alterações em seu corpo societário, e passam a integrar o time do ex-treinador de voleibol, Bernardinho, ao lado de seu filho, Bruninho, jogador da Seleção Brasileira. “A Typcal nasceu como uma empresa que busca oferecer um leque de opções alimentares plant based a todos os que buscam reduzir ou cortar de vez o consumo de proteína animal em suas dietas, com foco na saudabilidade", explica.

Mais vendas

A Natural One registrou seu melhor resultado para uma Black Friday, período no qual foram vendidos R$ 55 milhões no Brasil. Apenas na semana da Black, houve um crescimento de 202% em relação à 2021 somando as diferentes vias do modelo ominichannel da marca. No e-commerce da Natural One, a empresa bateu o recorde de vendas desde o lançamento da plataforma online exclusiva em 2020, com um aumento de 66% em novembro em relação ao mês anterior.

Ponto a ponto

Empresas em expansão pelo ranking da Exame de 2022, a Pontomais, HRTech líder em gestão de controle de ponto online e soluções de otimização para o RH, atinge hoje a marca de 20 mil clientes e mais de 1 milhão de usuários ativos na base por todo o país. A empresa é a primeira deste mercado a atingir um número tão significativo de clientes. Com um crescimento de 77% no último ano e uma escalada de mais de 73% somente no primeiro semestre deste ano, o avanço da empresa tem sido impulsionada pela digitalização do setor e a capacidade de desenvolver soluções que atendam as necessidades de um RH mais estratégico.

Seminário

A Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, participa do Seminário Regional do Centro de Educação e Letramento Financeiro para a América Latina e o Caribe. Promovido pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o evento acontecerá nos dias 15 e 16/12, no hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro. Durante o evento serão debatidos temas como o papel dos reguladores financeiros no fortalecimento da resiliência financeira individual e as iniciativas de educação financeira para comunidades tradicionais, como indígenas.

