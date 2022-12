Bússola & Cia: Caixa renegocia mais de R$ 1 bi em dívidas

Com o atrativo de limpar o nome na praça em até cinco dias úteis e descontos de até 90%, a Caixa Econômica Federal já superou a meta de renegociar mais de R$ 1 bilhão em dívidas de clientes pessoas físicas e jurídicas com débitos comerciais junto ao banco. A campanha Você no Azul completou dois meses nesta semana, com público alvo estimado de quatro milhões de correntistas e quase 400 mil empresas. A maior parte dos valores renegociados fica abaixo de R$ 5 mil, com possibilidade de serem quitadas por meio do site, aplicativos da Caixa e Whatsapp. Apesar de ter superado a meta, a campanha continua até o dia 29 de dezembro. Até agora, 140 mil pessoas já saíram da lista negativa da instituição e estão com o nome limpo para o Natal.

Celcoin

A Celcoin alcançou a marca mensal de R$ 6 bilhões por meio de sua plataforma de APIs (Application Programming Interface) de BaaS, PIX, Open Banking, pagamento de contas, recargas, saques, cobrança e crédito. “Esse volume é processado mensalmente pelas mais de 300 fintechs e bancos e 3 mil empresas, além de redes de varejo que somam mais de 40 mil pontos - todas conectadas na plataforma de APIs da Celcoin”, afirma Marcelo França, CEO da Celcoin. A empresa fechou nos primeiros nove meses do ano com uma receita de R$ 81 milhões, 72% acima do mesmo período de 2021, possui receita anualizada de R$ 122 milhões e é a 11ª instituição de pagamento do Brasil em Volume Total de Pagamento (TPV).

Há vagas

A Grão Direto, maior plataforma digital de comercialização de commodities agrícolas na América Latina, está com inscrições abertas para 15 vagas de trabalho, buscando ampliar o time com novos talentos de diversas áreas e que possuam experiências com o mercado do agronegócio e tecnologia. Há oportunidades para Product Owner ou Product Manager, Full Stack Developer, Analista de Segurança da Informação, Líder de Sustentabilidade - ESG, Full Stack Developer, UX Researcher, Designer Gráfico, Analista de Marketing, Líder de Customer Success, Analista Comercial, entre outras. A maioria das vagas é para trabalho presencial em Uberaba.

Ferramenta de faturamento

A La Decora já recomendou mais de R$ 35 milhões em produtos de varejistas parceiros em seus projetos. A ferramenta da startup ajuda os varejistas na demonstração dos objetos decorativos diretamente no ambiente do cliente, facilitando para que o consumidor possa decidir sua compra. A plataforma white label da La Decora acaba automatizando os processos tradicionais de atendimento ao cliente do setor.

Fusões Volume II

Advogadas atuantes no mercado jurídico de M&A participaram da obra coletiva “Fusões e Aquisições Vol. II em foco: uma abordagem multidisciplinar”. Trata-se de uma coletânea de artigos envolvendo temas atuais escritos exclusivamente por mulheres, com o propósito de destacar a liderança feminina cada vez mais presente no mundo do M&A, originalmente de predominância masculina. Entre as autoras estão Barbara Rosenberg, Camila Goldberg, Thaís de Barros Meira, Mariana Albernaz e Carolina Goldgrob, sócias e advogadas do BMA Advogados. O lançamento da obra, que teve a coordenação de Carolina Sussekind, Fernanda Freitas e Flávia Cavalcanti, ocorreu nesta quarta-feira, 7, às 18h, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, bairro Bela Vista, em São Paulo.

Vetor de decisão

Com o novo ensino médio a dinâmica de formação dos alunos foi modificada. Cerca de 61,7% dos estudantes acreditam fazer uma escolha adequada, indica pesquisa da Vetor Editora. E 13,6% não conseguiram distinguir minimamente o itinerário que melhor caberia em seus objetivos, o que coloca uma margem de erro de quase 40% nas escolhas. Para solucionar este problema, a Vetor desenvolveu a plataforma IDEM, ferramenta de rastreio de interesses que consegue, mais efetivamente, aproximar o aluno ao seu itinerário de maior interesse. Hoje ela já auxilia 30 escolas e 4 mil alunos, além de ser aprovada no edital de tecnologias educacionais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Antifraudes

A Nethone, empresa polonesa de prevenção de fraudes financeiras que atua no Brasil desde 2021 e ajuda grandes companhias como Azul, Grupo Boticário e Blablacar a impedir fraudes e aumentar a cibersegurança dos negócios, acaba de ser adquirida pela francesa MANGOPAY, empresa provedora de infraestrutura de pagamento. Agora, como parte do Grupo MANGOPAY, a Nethone teve acesso a um investimento de 75 milhões de Euros (aproximadamente R$415 milhões) do fundo Advent International, que já investiu em gigantes como Ebanks, Tigre e Nubank.

Ranking

Pelo sétimo ano consecutivo, a Standout está presente no Ranking 100 Open Startups. Nesta edição, ela conquistou bi-campeonato como 1º lugar do TOP RetailTechs e também o 10º lugar no Ranking Geral 100 Open Startups 2022. Publicado desde 2016, o 100 Open Startups é o maior ranking corporativo da América Latina. Este ano, foram mais de 25 mil open startups cadastradas, sendo 3.821 com contratos validados - cerca de 36% mais que as 18 mil cadastradas no ano passado, quando 2.414 tiveram contratos validados.

Prêmio

O CEO da Viveo, Leonardo Byrro foi vencedor da categoria Salto do Ano em Empreendedorismo e Gestão Privada, do Prêmio Melhores do Ano da Fundação Estudar 2022. A cerimônia que aconteceu em São Paulo, foi realizada de forma híbrida e contou com cerca de 300 pessoas, entre membros da Comunidade de Bolsistas Estudar, doadores e parceiros B2B.

Na tela grande

A Seguros Unimed lançou projeto em parceria com a FLIX Media para veicular sua nova marca e novo slogan nos principais cinemas do país. A ação inclui o patrocínio ao tradicional trailer de segurança, exibido antes dos filmes. Com exposição em uma rede de mais de 2 mil salas em 133 municípios brasileiros, o objetivo é aproveitar o ambiente para levar ao público o novo posicionamento da marca. O vídeo teve criação da DPZ.

Sustentável

O Grupo Leonora ampliou o selo eureciclo em 2022 e avançou mais um passo rumo à sustentabilidade do negócio, com a compensação de 100% das embalagens de seus produtos. Outra iniciativa que já vem sendo mapeada há mais tempo pelo grupo e que foi produzida neste ano é a coleção Plantaholic, da marca LeoArte, com produtos reciclados, recicláveis e não testados em animais.

Debates digitais

Nesta quarta, 07/12, a partir das 9h, a Siemens recebe seus principais clientes para discutir seus cases de sucesso em sessões que trazem assuntos como inovação digital, transformação, aceleração e muito mais. Confirmada a presença da Martha Gabriele o CO-CEO da Truechange, Tiago Farias é o convidado do painel *Transformação Digital*, conduzido por Del Costy - vice-presidente Américas da Siemens software.

Educação em pauta

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Diálogos sobre a Educação da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI), que reunirá autoridades, juristas, gestores e especialistas da Educação com o objetivo de discutir os principais desafios da Educação brasileira. O evento que contará com a participação de José Henrique Paim, ex-ministro da Educação e atual coordenador da equipe de transição na área da educação; Benjamin Zymler, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU); Francisco Gaetani, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, entre outros nomes terá formato híbrido e transmissão ao vivo no canal da organização no YouTube. As inscrições para participar do Diálogos sobre a Educação são gratuitas e podem ser feitas no site www.oei.int.

Blockchain

Nos dias 7 e 8 de dezembro de 2022, a primeira edição do W[3]BR - Blockchain Revolution Brasil será realizada no Rio de Janeiro. O evento reúne líderes empresariais e governamentais, alunos e aspirantes a debater a revolução Blockchain e Web 3.0. Sua realização ocorre em outras três cidades (Porto Alegre, Curitiba e São Paulo) e no metaverso, abordando outras temáticas associadas à evolução da internet e suas novas tecnologias. O W[3]BR- Blockchain Revolution Brasil é resultado da parceria entre iColab - Instituto Colaborativo de Blockchain e BRI Brasil - Blockchain Research Institute, com a co-realização do Blockchain Hub. O evento é sediado pela instituição de ensino Centro Universitário Augusto Motta, através do Pólen, Polo de Inovação da UNISUAM e será realizado presencialmente na sede da instituição, em Bonsucesso (Avenida Paris, 84).

Parceria profissional

O Biopark Educação e a Prati-Donaduzzi firmaram um acordo de cooperação com a Fundação Dom Cabral (FDC). A parceria contempla o intercâmbio de alunos do Mestrado Profissional em Administração nas empresas parceiras para a realização de pesquisa, coleta e tratamento de dados nessa área de estudo. “A formalização da parceria com a Fundação Dom Cabral reforça nossa vocação de desenvolver soluções de excelência para todos os envolvidos em nosso ecossistema. Esse primeiro passo, nos dará a possibilidade de avançarmos de forma consistente em temas fundamentais como Liderança e Estratégia”, declara o diretor do Biopark Educação, Paulo Rocha.

Inscrições

A plataforma brasileira de Educação para a Gentileza e a Generosidade está com inscrições abertas para escolas de todo o país ao Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2022. Serão aceitos e avaliados projetos com foco nas seguintes abordagens: Projetos de conscientização social sobre a importância de 1 ou mais dos princípios da Educação para Gentileza e Generosidade: cidadania, diversidade, respeito, sustentabilidade e solidariedade; Projetos de arrecadação: alimentos, material escolar, eletrônicos, vestuário e cobertores, entre outros bens duráveis e não duráveis; Projetos de arrecadação de recursos financeiros ou crowdfunding; Projetos de voluntariado; Projetos de promoção de datas do calendário sazonal social (Dia de Doar/Dia de Doar Kids, Dia do Meio Ambiente, Dia da Gratidão e Consciência Negra, entre outros).

Orkut Buyukkokten

Do túnel do tempo, o criador do Orkut volta para relembrar o período da primeira febre em rede social. Entre os dias 13 e 14 de dezembro vai ocorrer a sexta edição do Product Camp, maior evento de Product Management da América Latina. Organizado pela PM3, tem a presença confirmada do desenvolvedor de software e fundador na rede social que dominou o início dos anos 2000, Orkut Buyukkokten. O executivo vai palestrar no maior palco da conferência sobre sua história empreendedora com a rede social Orkut.com, desde sua criação, desenvolvimento e desfecho, além de fatores comportamentais que fizeram da plataforma um sucesso no Brasil.

Em livro

Uma das principais referências em live marketing no Brasil, Silvana Torres, presidente e fundadora da Mark Up, é uma das autoras do livro “Marketing de Incentivo”, que foi lançado no espaço GS1 Brasil (Associação Brasileira de Automação) em São Paulo. O título “Marketing de Incentivo” é destinado a profissionais da área, além de especialistas em eventos e para todos que tiverem interesse no tema.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: