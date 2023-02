Bússola & Cia: E-commerce é aposta da Yampi para continuar crescendo

A plataforma para soluções de e-commerce Yampi atingiu a marca de 300 mil clientes, entre pequenos e médios empreendimentos varejistas. Ela conta com soluções simples e rápidas para criação de lojas virtuais gratuitas e checkout transparente, além de facilitar a venda de produtos sem estoque, por meio de dropshipping. No último ano, a empresa lançou mais de 40 recursos para facilitar a gestão de vendas dos lojistas e recuperou mais de R$ 28 milhões em pedidos recusados por meio da solução Retentativa Transparente da plataforma.

Incentivo

A Incentive.me prevê atingir faturamento de R$ 15 milhões em 2023, dobrando o número do ano passado. A expansão é baseada na ampliação da carteira de clientes, que, atualmente, conta com nomes como Porto, Motorola, L'Oréal, Positivo, grupo Ipiranga, entre outras. Segundo Jansen Moreira, CEO e fundador da startup, o otimismo é refletido pela necessidade crescente das marcas em terem uma conexão mais próxima com vendedores do varejo.

SecureCard

Uma nova empresa está entrando no mercado de saúde privada voltado para

as classes C e D. O SecureCard promete oferecer acesso a serviços privados de saúde a um preço acessível, com descontos em rede de consultórios médicos, laboratórios e telemedicina, de qualquer lugar do Brasil — uma rede credenciada com mais de seis mil unidades de atendimento e 22 mil serviços. O investimento inicial no projeto é de R$ 5 milhões. Até o fim do ano, a empresa espera ter em sua base 300 mil clientes.

Evolua

A Evolua Energia buscou nome experiente no mercado para comandar as estratégias de marketing e vendas. Kim Lima, profissional que teve uma passagem destacada pelo grupo Ultra, onde liderou a expansão da AmPm (maior rede de conveniências do Brasil), a reformulação do JetOil (maior rede de serviços automotivos do Brasil), construção de uma das campanhas de maior recall da publicidade brasileira o “pergunta lá no posto Ipiranga”, o desenvolvimento do programa Km de Vantagens e mais recentemente, o spin-off do abastece-aí, empresa de pagamentos e cashback.

Ferramenta nova

A nstech anuncia a chegada da Onisys, plataforma que auxilia embarcadores a monitorar e gerir transportadores. É mais um item para ampliar os serviços da empresa. “A logística brasileira ainda apresenta números inaceitáveis de sinistralidade e a nstech tem investido cada vez mais em tecnologia para elevar a segurança dos processos, prevenindo acidentes, reduzindo custos e salvando vidas”, explica Diego Gonçalves, Head da Unidade de Negócio ‘Visibilidade e Gerenciamento de Riscos’.

Resorts

A Resorts Brasil lançou a sexta edição do “Radar Resorts Brasil”. A nova edição trouxe indicadores operacionais dos Resorts em 2022, em comparação com 2021. Dados atualizados mostram que o Nordeste lidera o segmento, com 53,9% da oferta, seguido do Sudeste, 23,8%, Sul, 14,6%, Centro-Oeste, com 7,5% e Região Norte, com apenas 0,2% do total por número de quartos. São 81 resorts de praia e 52 de interior no país, atualmente, totalizando 133 empreendimentos do gênero, que contabilizam 31.361 quartos.

Saúde virtual

A Agilizamed e a Dome Ventures fecharam parceria que pretende democratizar o acesso ao sistema de saúde, com a plataforma da startup paranaense que conecta clínicos gerais com médicos especialistas. O modelo de atendimento virtual promove a redução das filas de espera e permite atendimento a locais remotos. A solução, testada em município do sudoeste do Paraná, reduziu em 83% o número total de pacientes da fila de consulta com ortopedista. O tempo médio de espera caiu de 90 dias para sete dias.

Parceira

O Gympass anunciou parceria com a Cross Experience, rede de academias especializada em treino funcional. Com esta nova parceria, todos os usuários do Gympass, a partir do plano Basic, passam a ter acesso aos treinos, de até 50 minutos, que misturam treinamento de circuito funcional e HIIT, em mais de 220 unidades da rede em praticamente todos os estados do país.

Trabalho híbrido

A Kultua, especializada em diagnósticos de cultura, finalizou estudo no qual identificou padrão de preferência dos colaboradores de diversas empresas quanto ao modelo de trabalho. O levantamento incluiu 3.128 profissionais entre janeiro de 2021 e outubro de 2022. A predisposição da maioria dos funcionários é pelo formato híbrido. A alternativa mais escolhida em todas as empresas foi o modelo “híbrido flexível”, quando não são definidos dias fixos para ir ao escritório. Os dados do estudo ainda apontam que o modelo 100% remoto tem a segunda preferência dos participantes do estudo.

Diabetes

Levantamento da InterPlayers aponta que as vendas de medicamentos para diabetes cresceram 11% no Brasil em 2022. O estado de Roraima registrou a maior alta, 31%, seguido de Goiás, com 30%; Acre, com salto de 29% e Amapá, com 25%. O único estado com diminuição nas vendas dos medicamentos foi a Paraíba, com queda de 6%. Dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF) revelam que nos últimos dez anos houve aumento de 26,61% no número de pessoas que vivem com a doença no Brasil, deixando o país na sexta posição mundial.

Custódia

A 3A Investimentos, um dos maiores escritórios de investimentos do Brasil especializado em gestão de carteira Private, alcançou a marca de R$ 5 bilhões sob custódia. Consolidada como referência há mais de 10 anos no mercado de Belo Horizonte, abriu recentemente uma filial em Florianópolis e está focada em fortalecer a filial de São Paulo, contratando mais assessores de investimentos, antes de prosseguir para outros estados, mas segue avaliando oportunidades de aquisição em outras regiões do país. A projeção é alcançar R$ 8 bilhões sob custódia em 2023.

Teste

O Comunica.In, startup para gestão de processos de comunicação interna, anunciou o lançamento de trial para a sua plataforma proprietária. Os interessados podem testar a plataforma gratuitamente pelo prazo de 21 dias, disponível nas versões em português, inglês e espanhol. Basta realizar um cadastro no link.

Plano

A Oi conquistou os melhores resultados na premiação “Melhor Plano 2023” que classificou a Oi Fibra como “melhor provedor” de internet em sete capitais: Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Ceará. Além da avaliação de conexão, performance e experiência do cliente, a avaliação foi aberta ao público.

RH

A Progic anunciou Nayra Cattarin como a nova gerente de Gente e Gestão. A movimentação faz parte da estratégia da companhia para 2023 de fortalecer a marca empregadora para recrutar, engajar e até mesmo reter ainda mais colaboradores.

CRO

A ProUser Apps saltou de R$ 6 milhões para R$ 37 milhões (2021/2022) em faturamento. Para continuar o crescimento, dar ênfase em áreas estratégicas dentro da empresa e firmar-se cada vez mais no mercado da educação, a edtech acaba de contratar Eduardo Kaizer como novo Chef Revenue Officer (CRO), que será responsável pelo crescimento dos resultados a partir de novas parcerias.

Inclusão

Inclusão, diversidade e pluralidade. Essas são as principais premissas pautadas pela Guilda Coreyou — grupo de colaboradores da Corebiz formado por mulheres, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência e de múltiplas, busca acolher e proporcionar mais oportunidades de trabalho, potencializando a voz da minoria. O quadro de colaboradores da Corebiz no Brasil é composto por 43,4% de mulheres — 6% a mais que a média das empresas de TI. Além disso, 31,30% são pardos/pretos/indígenas e 67,80% são brancos e asiáticos. Homens e mulheres trans representam 2% dos profissionais e pessoas não binárias, 1%.

Minas

A FCJ Venture Builder, em parceria com o Órbi Conecta, organizará em junho o Minas Summit. O encontro será em Belo Horizonte e tratará de inovação corporativa e oportunidades de novas ideias, fomento do empreendedorismo e conexão com diferentes comunidades. Além de palestras, painéis e dinâmicas para startups, o evento marcará o lançamento de um conteúdo inédito sobre fundos de investimento em Minas Gerais.

Prêmio

O Hurb está entre as melhores empresas varejistas do país para se trabalhar, segundo premiação “Great Place to Work — Varejo 2022”, que destaca as boas práticas de gestão de pessoas.

