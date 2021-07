Bússola & Cia: Ciro Nogueira tem desafio na Reforma Tributária

Por Marcio de Freitas*

Um dos grandes desafios do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-PI), será conseguir harmonizar as diferentes propostas de Reforma Tributária que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O projeto de reformulação do Imposto Renda, pessoa física e jurídica, enfrenta resistência mesmo com as adequações feitas pelo relator da matéria, deputado Celso Sabino (PSDB-PA).

O aumento de impostos embutido na reativação da taxação de lucros e dividendos ainda cria problemas para avançar a mudança formulada pelo Ministério da Economia. O Senado voltou a trabalhar com a proposta da PEC 110, que é mais ampla e aposta numa grande fusão de impostos, que inclui também tributos estaduais. Sem acordo entre as duas partes do Congresso, o risco é, se o governo conseguir aprovar numa Casa, a outra rejeitar a tramitação da matéria como retaliação por não ter sua proposição apreciada.

Brasil é o país que mais usa o WhatsApp para contato de vendas

Dados da startup israelense Whatslly apontam que, da sua base de clientes, o Brasil é o país mais ativo na troca de mensagens entre empresas e clientes por meio do WhatsApp, seguido pelo México e pela Argentina. As conversas na plataforma já correspondem a 70% do volume total. Desde sua fundação em 2019, a Whatslly já processou mais de 3 milhões de mensagens. O comportamento dos latinoamericanos no Whatsapp é ainda muito diferente dos europeus. Na América Latina, a Whatslly nota que o processo de vendas está com mais etapas do ciclo de vendas realizadas por meio do app. Desde o primeiro contato até a conversão da venda, existem, em média, 5 momentos de conversas entre a empresa e o cliente - cada momento, com até 10 mensagens. Já na Inglaterra e na Suíça, por exemplo, o ciclo de vendas ainda é feito principalmente por canais mais tradicionais, como e-mail.

RH estratégico

A FDC abriu inscrições para o programa “RH Estratégico para o setor público”, direcionado a tornar líderes mais estratégicos nas políticas de Estado, passando de um RH funcional para um parceiro no desenvolvimento das organizações e da sociedade. O programa terá início em 13 de agosto.

Centro tecnológico da Huawei

A Huawei inaugurou o Ecosystem Innovation Technology Center (EITC), o primeiro Centro de Inovação para experimentação de 5G e Inteligência Artificial de São Paulo, com investimento de R$ 35 milhões. “O novo centro de inovação de alta capacidade foi idealizado para nossos clientes e parceiros desenvolverem soluções baseadas na quinta geração de tecnologia móvel”, explica Sun Baocheng, CEO da Huawei no Brasil.

Cibersegurança

Acoplado ao Ecosystem, a Huawei abriu também Trustworthy Center, um centro de cibersegurança aberto, onde clientes e parceiros, incluindo o poder público, poderão conhecer o processo de governança fim a fim da empresa, as técnicas mais avançadas dos produtos ao longo de todo o ciclo de vida e aplicação na rede 5G, de sistemas de computação na nuvem, de dispositivos inteligentes, de carros conectados.

Pagamento antecipado

Funcionários do Grupo RBS receberão adicional de meio salário no início de agosto, como antecipação do Programa de Participação de Resultados da empresa. A medida foi possível porque o grupo de mídia conseguiu realizar mais de 50% do EBITDA orçado para 2021 já no primeiro semestre. O grupo gaúcho, dono de marcas como Rádio Gaúcha e a RBS TV (afiliada da Globo) e Zero Hora, atingiu resultado operacional de R$ 58 milhões nos seis primeiros meses do ano, superando em 22% sua meta para o período.

Comunidade pesqueira de Maricá, Rio de Janeiro Comunidade pesqueira de Maricá, Rio de Janeiro

Microcrédito na pandemia

O microcrédito Fomenta, da Prefeitura de Maricá (RJ), chegou a mil contratos assinados desde que foi lançado em março de 2020. Com esse instrumento, a cidade de 164.500 habitantes da Região Metropolitana conseguiu fechar 2020 com 7% de crescimento positivo em empregos formais, na contramão da crise que atingiu o estado e o resto do país. O Fomenta oferece crédito de até R$ 40 mil, com juro zero e carência de um ano. O contrato número mil foi assinado por Karina Requena, dona de uma clínica de estética na cidade que usou o recurso para comprar mais equipamentos para atender à demanda. O Fomenta é lastreado pelo Fundo Soberano criado com recursos dos royalties do petróleo. As parcelas que retornam remuneram o fundo municipal, garantindo o desenvolvimento sustentável mesmo que nenhuma gota seja extraída dos campos do pré-sal da Bacia de Santos.

Mercado de gás

A Supergasbras, que é uma das principais distribuidoras de GLP do Brasil, completa 75 anos de existência nesta semana celebrando os números operacionais alcançados. Atualmente, a empresa vende por ano cerca de 1,5 milhão de toneladas de gás, atendendo cerca de 10 milhões de famílias e mais de 60 mil estabelecimentos comerciais e industriais – o que corresponde a 21% de participação no mercado. Internamente, a empresa possui 20 unidades de negócio pelo Brasil, 9 mil revendas autorizadas e 4 mil colaboradores.

Raia-Drogasil Raia-Drogasil

Desconto medicinal

A Alelo fechou uma parceria com a RD – RaiaDrogasil – para descontos de 15% até 75% em medicamentos em mais de 2 mil lojas das marcas Droga Raia e Drogasil presentes em 23 estados – a maior rede do país. O benefício será operado pela Univers, plataforma PBM (Programa de Benefício de Medicamentos) do grupo RD. Pelo aplicativo Meu Alelo será possível consultar os descontos e encontrar a farmácia mais próxima de forma totalmente digital.

Fintechs

ABFintechs promove evento gratuito para debater a jornada de investimentos da fintechs. O encontro virtual será na quarta-feira (dia 04) às 16h30, com participação da B3, além de investidores de diversos mercados. Segundo o Inside Fintech Report, levantamento realizado pelo Distrito Dataminer, às fintechs brasileiras tiveram captação recorde de investimentos em 2020, totalizando cerca de US$ 1,9 bilhão. Para participar do evento de forma gratuita, basta acessar o site da Sympla e realizar a inscrição online no site.

Cupom Solidário

O “Cupom Solidário”, campanha da Regispel, reverte parte da venda de suas bobinas de papel para o Instituto Ayrton Senna, e, agora, qualquer pessoa pode fazer a doação direta para o instituto. Basta escanear o QR Code no verso do cupom recebido e fazer a doação.

“Os varejistas entregam diariamente milhões de cupons aos consumidores, o que amplia as possibilidades de arrecadação de fundos para as ações de desenvolvimento sócio-educacional do instituto”, afirma Giancarlo Pizzutto, gerente de marketing da Regispel e idealizador da campanha. Em 9 anos de existência, a campanha já doou mais de R$ 1 milhão para o IAS.

Minas

Interesses de especuladores em empreendimentos imobiliários próximos a Belo Horizonte têm usado discurso ambientalista para distorcer fatos e gerar pressão popular sobre projetos importantes para Minas Gerais. Essas ações já impactam negativamente a indústria de mineração e travam investimentos responsáveis de desenvolvimento socioambiental, incluindo a geração e manutenção de milhares de empregos na região, fortemente afetada pela pandemia.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

