Bússola & Cia: busca de seguro para veículos elétricos cresce 700% no país

Dados coletados pela Agger indicam aumento de mais de 700% na procura de seguros para carros elétricos no Brasil, quando comparados os meses de abril de 2023 e abril de 2024.

Somente no mês de abril deste ano, foram realizadas mais de 82 mil cotações para automóveis desta categoria.

De janeiro a abril deste ano, já foram cotados mais de 261 mil seguros.

E-commerce

As vendas totais registradas no e-commerce brasileiro chegaram a R$ 44,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024.

Os dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e revelam crescimento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O ticket médio do período foi de R$ 492 por cliente, enquanto em 2023 chegou a R$ 470.

Mulheres lideram as compras e representam 51% dos clientes .

Os dados reforçam o crescimento do comércio eletrônico, que representa hoje uma boa fatia de todo o segmento do varejo nacional.

A projeção é de chegar a R$ 205,11 bilhões até o fim do ano, com cerca de 418,6 milhões de pedidos e 91 milhões de compradores.

Match

A BPool prevê dobrar de tamanho em 2024, chegando a faturar R$ 200 milhões.

A plataforma, que atua no modelo Enterprise Gateway Marketplace (EGM), já uniu cerca de 70 clientes a um ecossistema de 1500 agências especializadas e independentes, além de oferecer hiper curadoria na contratação de mais de 4 mil talentos freelancers por meio da Ollo.

“Em 2023, chegamos a 10 países da América Latina, além dos Estados Unidos, com trabalhos mediados para grandes corporações, como Unilever, Pepsico, Google, TikTok Novartis, Casas Bahia, L’Oréal, AkzoNobel e Reckitt”, destaca Daniel Prianti, co-fundador e co-CEO da BPool.

Remoto

A CSP Tech cresceu 25% nos últimos quatro anos e projeta faturamento de R$ 83 milhões para 2024.

A empresa atende mega corporações no Brasil e no exterior, incluindo Ipiranga, Nestlé e CBF. Com 300 funcionários em todo o país, a CSP Tech é adepta de trabalho remoto.

Aporte

A Cogtive recebeu R$ 10 milhões da Indicator Capital. Este é o 9º aporte do Fundo Indicator 2 IoT, direcionado para expandir sua presença na América Latina e aprimorar produtos.

“Queremos nos posicionar como a solução número 1 em ganho de produtividade na Manufatura”, afirma Reginaldo Ribeiro, CEO da Cogtive.

Festa na boleia

A TruckPag comemora seu 5° aniversário, entre as cinco maiores companhias do setor. A empresa movimenta mais de 100 mil transações no mês e projeta crescer em 90% como empresa até o final de 2024.

Ao todo, são mais de 3.500 postos de gasolina credenciados, e clientes como Unidão, Transvale, TLog e Ghelere .

Pontaria

Com vendas de 10,5 milhões de pares de sapatos em 2023, a Di Santinni planeja crescer 17% nas vendas neste ano.

Presente em 21 capitais do país, o grupo aposta no crescimento através das franquias, com a meta de fechar o ano com presença em todos os estados, além do DF. Observa agora o potencial varejista de Minas Gerais, Espírito Santo, e o Distrito Federal para passos futuros.

Refazenda ecológica

O governador Helder Barbalho planta nesta semana a muda de número 3 milhões na Fazenda Turmalina, no município de Mãe do Rio.

O projeto, iniciado em 2021 pela Mombak e já reconhecido internacionalmente, prevê o reflorestamento de áreas desmatadas para restaurar 3 mil hectares no estado do Pará a partir da plantação de 90 espécies de mudas nativas brasileiras na área.

A Política Ambiental estruturada pelo Governo do Pará ao longo dos últimos anos, incluindo o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, lançado em Dubai durante a COP 28, será um dos pontos tratados durante o evento

Meio ambiente

A MRV celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente para reafirmar ocompromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

A companhia adota medidas que promovem o desenvolvimento sustentável em suas operações e em toda a cadeia de valor. Dentre elas, destacam-se as iniciativas de consumo de energia renovável, que resultaram na redução de 26% dos gases de efeito estufa de escopo 2 em 2023, se comparado ao ano anterior, e os investimentos em ecoeficiência do concreto, que geraram, além de benefícios financeiros, a redução de 28% das emissões de GEE.

Reputação

A Orthopride é finalista em duas categorias do Prêmio Reclame Aqui 2024. Pela primeira vez a marca é indicada na categoria Beleza, Estética e Cosméticos - Grandes Corporações.

Na categoria Saúde - Clínicas Odontológicas - Grandes Operações, a Orthopride está na final pela sexta vez.

A rede de franquias tem hoje mais de 200 unidades em funcionamento em todo o país.

O faturamento em 2023 superou os R$ 380 milhões.

Classificação

A Fitch Ratings anunciou a elevação do Rating Nacional de Longo Prazo do Grupo Águas do Brasil e duas de suas concessionárias - Águas de Juturnaíba e Águas de Paraíba, que ano passado fez sua segunda emissão de debêntures - para ‘AAA (bra)'.

As perspectivas dos ratings corporativos permanecem estáveis, segundo a agência de riscos, que, em 2023, havia atribuído rating de 'AA+(bra)'.

A Fitch destaca que o grupo, que atua há 25 anos no setor, continua a se destacar pela significativa geração operacional de caixa e sólido perfil financeiro, impulsionados por uma carteira de concessões diversificada e madura.

Sustentável

Empresa líder em energia renovável do país, a ENGIE lançou projeto sustentável que prevê a economia de água potável utilizada para resfriamento de edifícios através do reaproveitamento da água proveniente de esgoto tratado produzido no complexo Rio Office Park.

O objetivo é economizar água para climatização por meio de um sistema 100% sustentável. A empresa já consegue economizar 85% da água utilizada para o resfriamento dos edifícios, garantindo 28 milhões de litros de água por ano tratada, o que daria para abastecer cerca de 1200 casas por ano.

Projeção

A Web Estratégica projeta ter, até o final do ano, 20 novos clientes na carteira. A agência mira aportes e investimentos para acelerar esse crescimento. A empresa cresceu 37% no ano passado, embalada pela compra da Lume, consultoria especializada em estratégias SEO e analytics com sede em Porto Alegre.

Ferramenta

A Vurdere tem nova ferramenta de inteligência artificial para aprimorar a gestão de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) em plataformas multicanais.

Com um investimento de 660 mil euros, a solução impulsiona as vendas em 19% aproveitando os dados do Mercado Livre, um dos principais marketplaces da América Latina.

Inovação

A Conferência Gestão & Inovação, organizada pela Fundação Estudar, está na reta final das inscrições.

O evento, que tem o objetivo de conectar estudantes e pessoas recém-formadas a recrutadores das maiores organizações do país e levar conteúdo de ponta sobre inovação, acontece em São Paulo, no dia 15 de julho.

Para se inscrever gratuitamente, basta acessar, até 9 de junho, o link https://encurtador.com.br/JZiFt .

Empreendedorismo

A Fundação Wadhwani dissemina o empreendedorismo e soft skills em parceria com universidades estaduais. O programa Ignite foi implementado na incubadora Saruê, da Unesp de Bauru, e na Inovatec, da UEPB, oferecendo capacitação aos alunos em habilidades essenciais de negócios, como experiência prática, acesso a mentores e habilidades de pitching.

Mais de 70 mil pessoas no mundo e quase 5 mil pessoas no Brasil foram impactadas;

150 mil alunos foram beneficiados pelos programas da Fundação.

A meta é capacitar mais de 700 mil empreendedores no mundo até 2027, criando 10 milhões de empregos e recolocando 25 milhões de pessoas até 2030.

RS

A Vittude atendeu aproximadamente 1500 pessoas em situação de emergência humanitária no Rio Grande do Sul.

As vítimas auxiliadas com suporte emocional fazem parte de um grupo de 12 empresas clientes, como Sodexo, BRF e Zamp, por exemplo, que acionaram a companhia para intensificar e ampliar seu escopo de atuação.

Reconstrução

A plataforma Reconstruir Porto Alegre, desenvolvida pela Codex, faz parte do plano de ação Porto Alegre Forte, desenvolvido pela prefeitura da capital gaúcha.

A nova plataforma foi criada com o propósito de dar visibilidade aos equipamentos públicos afetados pelas inundações e trazer atualizações das ações em andamento, contribuindo para a transparência e prestação de contas. A iniciativa conecta a iniciativa privada, que pode adotar um destes equipamentos, apoiando o processo de reconstrução.

Renovação

A weme anuncia a chegada de Daniel Braz como Chief Technology Officer da empresa.

O executivo será o responsável por gerir as equipes de produto, com foco em design de produto, delivery e growth.

Cara nova

A empresa de dados Indicium anunciou Chris Resch, ex-Gerente na Amazon Web Services, como CRO (Chief Revenue Officer). A chegada do executivo acontece após a empresa levantar rodada de aporte de cerca de R$ 200 milhões, feita pelo fundo americano Columbia Capital.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube