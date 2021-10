Banco Carrefour lança jogo de tabuleiro interativo para Dia das Crianças 

No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, o Banco Carrefour lança um jogo de tabuleiro físico, interativo e educativo. A iniciativa tem como objetivo divertir e construir momentos de aprendizado entre a família, que reforça a importância de conhecer os princípios da educação financeira desde a infância.

Desenvolvido em parceria com a agência BriviaDez, especialmente para crianças a partir dos oito anos de idade, o jogo conta com um tabuleiro focado no Ecossistema Carrefour. O objetivo do jogo é avançar as casas do tabuleiro e cumprir as regras das cartas de ação. Para isto, é preciso passar por alguns desafios que vão desde contas de matemática, como soma e subtração, curiosidades sobre dinheiro, uso do cartão, entre outras perguntas que buscam estimular o aprendizado da criança de uma forma leve, divertida e lúdica. Vence quem chegar no final do percurso primeiro.

“Queremos estimular o aprendizado e o conhecimento sobre educação financeira desde a infância, por isso, o jogo de tabuleiro é uma opção clássica que além de juntar a família em um momento de descontração e entretenimento, proporciona o aprendizado por meio da brincadeira”, declara André Tonelini, diretor executivo de clientes do Banco Carrefour, instituição responsável pela emissão do cartão.

A empresa vai disponibilizar uma versão online no modelo recorte e cole que estará disponível no blog do Cartão Carrefour para que todos possam ter acesso. Para baixar o jogo gratuitamente, é só clicar no link aqui.

