Africa e W+K conquistam Titanium em Cannes com campanha de Budweiser

A Africa Creative acaba de conquistar o Titanium Lions, em Cannes, em parceria com a Wieden+Kennedy NY e SP, pela campanha “Bring Home the Bud”, da Budweiser. É a primeira vez em dez anos que uma agência brasileira recebe este prêmio que celebra ideias disruptivas no mercado de publicidade.

Idealizada coletivamente pelas agências, a campanha surgiu a partir de um briefing global lançado pela Budweiser, quando a marca, que seria patrocinadora da Copa do Mundo Fifa Catar 2022, recebeu a notícia de que não poderia vender as cervejas nos estádios. Com todo esse estoque de cerveja, a proposta foi oferecê-lo ao país que se tornasse o campeão daquela edição. O anúncio foi feito via Twitter e, para amplificar o assunto durante o campeonato, a marca instalou containers vermelhos em diversos lugares de alta visibilidade, com a frase “Bring Home The Bud”. Os primeiros contêineres foram colocados e avistados no Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro). Logo depois, ganharam o mundo e o apoio de milhares de pessoas.

De acordo com a Contagious, referência mundial em criatividade e inovação, o prêmio Titanium reconhece campanhas que exploram a mídia e a tecnologia de formas diferentes ao abordarem causas políticas, darem voz a movimentos sociais ou simplesmente ao serem divertidas. Desde 2003, Cannes entregou 76 Titaniums, sendo 14 Grands Prix.

“A criatividade e a disrupção estão no DNA da Africa Creative e permeiam todas as campanhas que pensamos. Receber o Titanium em Cannes só corrobora nosso desejo de continuar inovando mais e mais”, afirma Sergio Gordilho, Chief Creative Officer da Africa Creative.

Na 70ª edição do Festival de Publicidade Cannes Lions, a Africa Creative contabiliza 16 Leões, sendo um Titanium, um Ouro, três Pratas e 11 Bronzes, além de 16 shortlists.

