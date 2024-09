A inteligência artificial pode estar criando uma cultura de procrastinação 

Por Bruno Abreu, CEO da Sofist

Não tenho dúvidas de que a inteligência artificial foi desenvolvida para otimizar as atividades, resolver novos problemas complexos, acelerar o tempo de desenvolvimento das tarefas e impulsionar os negócios.

No entanto, a automação inteligente pode ser utilizada de forma inadequada por gestores e colaboradores. A falta de planejamento está colocando as empresas em risco e 89% dos C-levels vão desperdiçar dinheiro com investimentos em inteligência artificial se não definirem estratégias a longo prazo, como indica o relatório “Budget Planning Guide 2025”, da Forrester.

A falta de uma estratégia adequada para o uso dos sistemas inteligentes também está comprometendo o desempenho dos profissionais, que não sabem como utilizá-los de maneira assertiva e eficaz. Como resultado, os custos vão para as alturas e, além disso, entregam projetos de baixa qualidade.

Segundo o estudo “É prejudicial ou útil? Examinando as causas e consequências do uso da IA generativa entre estudantes universitários”, publicado no International Journal of Educational Technology in Higher Education, a utilização excessiva da inteligência artificial generativa pode influenciar tendências de procrastinação.

Esse fenômeno ocorre devido à oferta de atalhos e respostas fáceis, o que pode enfraquecer o pensamento crítico, podendo levar à perda de memória.

Estamos falando sobre a potencial diminuição cognitiva dos profissionais pela dependência de ferramentas que deveriam ser utilizadas para aprimorar as competências humanas, mas que agora são usadas para substituir o pensamento lógico.

Automação e o enfraquecimento da capacidade crítica

Uma pesquisa realizada pela Opinion Box em janeiro de 2024, com mais de mil participantes, aponta que apenas 41% das pessoas concordaram que o ser humano é insubstituível no trabalho.

Já para 62% dos entrevistados, quem não aprender a utilizar IA perderá competitividade no ambiente profissional.

Curiosamente, justamente a habilidade que torna os humanos superiores às máquinas está sendo negligenciada devido à preguiça de realizar as tarefas cotidianas.

Um exemplo disso é a utilização de chatbots. Ao invés de utilizar essas plataformas, como o ChatGPT, para otimizar as atividades, muitos profissionais elaboram prompts mal formulados e dão continuidade ao trabalho sem sequer conferir se a resposta gerada está correta ou faz sentido.

Por isso, as projeções do Gartner indicam que, até 2025, pelo menos 30% dos projetos de IA Generativa serão abandonados após prova de conceito (POC) devido à má qualidade dos dados, controle inadequado de riscos e aumento dos custos operacionais.

Como manter a qualidade dos serviços com a utilização da IA?

A chave para equilibrar a utilização e a qualidade dos serviços está no planejamento estratégico e no investimento na cultura de inovação.

As tecnologias precisam ser combinadas com as habilidades humanas e cabe às gestões conscientizar e impedir que a inteligência artificial se torne um encosto que enfraqueça o pensamento crítico.

Compartilho abaixo três estratégias fundamentais para garantir o sucesso da integração entre máquinas e seres humanos, aumentando a qualidade dos resultados:

Treinamento contínuo

Para que a implementação da IA seja eficiente nas empresas, as lideranças precisam investir na capacitação dos colaboradores, para que eles aprendam como utilizar as ferramentas para otimizar o trabalho, enxergando as tecnologias de forma inteligente, sem deixar de lado o pensamento crítico e a criatividade.

Espaço para inovação e criatividade

A automação é benéfica para otimizar os processos dentro das empresas. Ela pode ser implementada em tarefas manuais pouco cognitivas e que podem ser aceleradas, como catalogar dados, transcrever reuniões, sumarizar relatórios, dentre outras atividades.

Monitoramento e avaliação dos resultados

Um bom planejamento estratégico também envolve um acompanhamento constante dos projetos para identificar gargalos, falhas e pontos de melhoria, assim como uma mensuração detalhada dos resultados. É necessário entregar qualidade durante todo o processo, não só no produto final.

O potencial enfraquecimento do pensamento crítico dos profissionais e a queda na qualidade dos serviços são ameaças reais que precisam ser abordadas com seriedade.

A inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas foram criadas para impulsionar os negócios e facilitar nossas vidas, mas, para isso, precisam ser utilizadas com discernimento e responsabilidade.

Para evitar que a tecnologia enfraqueça a capacidade humana, é essencial que cultivemos uma cultura de aprendizado contínuo, onde a IA seja vista como uma aliada na busca pela excelência, e não como um substituto para as habilidades que nos tornam únicos como seres humanos.

