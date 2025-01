5 tendências para o mercado de fintechs em 2025

A cada dia, novas tecnologias surgem para facilitar nossas vidas e a forma como gerenciamos nosso dinheiro. As fintechs, com sua agilidade e foco no cliente, estão liderando essa revolução. Embedded Finance, Open Data, RegTech e inovações para combate a fraudes estão entre os principais destaques.

Confira as dicas que o especialista Thiago Zaninotti, CTO da Celcoin, infratech especializada em tecnologia bancária, com algumas das principais tendências que moldarão o futuro das finanças em 2025.

1. Embedded Finance: a finança integrada ao seu dia a dia

A tendência de Embedded Finance permite que serviços financeiros sejam integrados diretamente em plataformas de empresas de diversos setores. Desde o varejo até o setor de mobilidade, essa inovação promete trazer uma experiência mais fluida ao usuário, ao oferecer pagamentos, créditos e seguros sem sair da jornada de consumo.

2. Open Data: liberando o potencial dos dados financeiros

Com o avanço do Open Finance, os dados financeiros dos consumidores estão cada vez mais acessíveis de forma segura e consentida.Segundo dados oficiais do Banco Central, o Brasil está perto de alcançar a marca de 50 milhões de contas conectadas ao sistema. A próxima etapa é o Open Data, que amplia esse conceito para além das informações bancárias, incorporando dados de outras áreas, como saúde e energia. Essa tendência permite personalização de serviços, melhores análises de crédito, maior transparência nas transações e possibilita novos modelos de negócio, maior competitividade e inovação em produtos financeiros.

Além disso, a integração de dados com outras indústrias cria um ambiente mais dinâmico e competitivo, incentivando a inovação e o desenvolvimento de soluções que respondem diretamente às necessidades dos consumidores, com transparência e segurança como pilares essenciais.

3. RegTech: acelerando a conformidade regulatória

Em um cenário onde as regulamentações se tornam mais complexas, o RegTech emerge como um aliado essencial para as fintechs e empresas tradicionais. Com o uso de tecnologias como inteligência artificial e blockchain, as soluções de RegTech ajudam a reduzir custos operacionais e riscos de não conformidade, com maior agilidade na tomada de decisões e aumento da confiança dos consumidores.

4. Inovações no combate a fraudes: proteção reforçada

Com o crescimento dos serviços digitais, as fintechs estão enfrentando novas formas de fraudes e ciberataques. Inovações baseadas em IA, autenticação biométrica e análise preditiva estão em alta para garantir a segurança dos usuários.

Inteligência artificial: Para identificar padrões de fraude e bloquear transações suspeitas.

Autenticação biométrica: Utilizando características físicas, como impressões digitais e reconhecimento facial, para garantir a segurança das transações.

Análise preditiva: Para prever e prevenir fraudes antes que elas ocorram.

5. Integração de tecnologias emergentes: o futuro das finanças

A convergência de tecnologias, no que chamamos de Finanças 4.0, como Inteligência Artificial, blockchain, IoT e machine learning está impulsionando a inovação no setor financeiro. Algumas das principais aplicações incluem:

Automação de processos: Simplificando tarefas repetitivas e liberando os colaboradores para atividades mais estratégicas.

Análise preditiva: Permitindo a criação de produtos e serviços personalizados e a identificação de novas oportunidades de negócios.

Contratos inteligentes: Facilitando a execução de contratos de forma autônoma e segura.

O futuro das finanças é promissor e cheio de oportunidades. As fintechs estão liderando essa transformação, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas para atender às necessidades dos consumidores. De acordo com dados da plataforma global Statista, disponibilizados em maio de 2024, existem aproximadamente 30 mil fintechs no mundo. Ao acompanhar as tendências que apresentamos neste artigo, você estará preparado para entender as mudanças que estão por vir e aproveitar os benefícios que a tecnologia pode oferecer.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube