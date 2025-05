4 dicas para aumentar a eficiência financeira do seu negócio

Aumentar a eficiência financeira de uma organização envolve otimizar processos e reduzir custos, podendo ser alcançado por meio de um controle rigoroso de despesas, automação de tarefas e análise de dados financeiros.

Segundo o estudo “Panorama da Gestão de Despesas Corporativas no Brasil” realizado pela Conta Simples em parceria com a Visa, os custos das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras com softwares subutilizados, pagamentos pontuais ou benefícios que ninguém usa são os que trazem mais riscos significativos para a saúde financeira. Sendo assim, para ter uma empresa competitiva e lucrativa, é preciso investir em um controle financeiro adequado.

“É fundamental para que a organização tenha um bom fluxo de caixa e consiga apresentar lucros recorrentes, sendo possível avaliar quais setores precisam de mais investimento e áreas que necessitam operar com corte de gastos e despesas”, explica Michelle Oliveira, COO e cofundadora da Digital Manager Guru, plataforma de checkout e gestão de vendas online.

A especialista compartilha 4 insights importantes para aumentar a eficiência financeira:

1. Aprenda a analisar métricas

É preciso analisar alguns dados importantes, como:

ROI (Retorno Sobre o Investimento);

CAC (Custo de Aquisição de Clientes);

MRR (Receita Recorrente Mensal);

Ticket Médio;

Taxa de Inadimplência;

EBITDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização);

Margem Bruta, que é quanto a empresa ganha com cada venda realizada;

Margem Líquida, a relação entre o lucro líquido e a receita total.

“O Lifetime Value também é um indicador importante, pois mostra quanto cada cliente gastou em um determinado período. E o Churn, que é a taxa de cancelamento dos seus serviços, também deve ser avaliado. Ao analisar cada um, será possível determinar os pontos que devem ser melhorados e quais custos e despesas podem ser cortados ou reduzidos”, pontua Michelle.

2. Faça um controle financeiro para direcionar investimentos

Com gestão orçamentária eficiente, é possível investir em novas oportunidades, o que pode ajudar a manter a competitividade no mercado e aumentar a margem de lucro. Além disso, os gestores podem perceber com mais agilidade quais são os principais problemas da companhia e para quais áreas os investimentos devem ser direcionados.

“Se houve um aumento considerável do Churn, por exemplo, pode ser um sinal de que deve-se investir mais em estratégias de retenção dos clientes”, aponta a COO da Digital Manager Guru.

3. Conte com soluções que ofereçam recursos necessários

Especialmente se você tem um negócio recorrente, é essencial contar com soluções digitais que ofereçam os recursos necessários para a empresa e para os clientes, facilitando processos como pagamento e gestão de cobrança, emissão de notas fiscais e gestão de todo o processo de vendas, por exemplo.

4. Defina metas realistas e alcançáveis

Para garantir alta performance financeira, é fundamental estabelecer metas claras e alcançáveis, baseadas em dados reais do negócio.

“Elas devem ser mensuráveis e ajustáveis conforme o crescimento. Dessa forma, é possível garantir um planejamento sólido e sustentável”, finaliza a COO da Digital Manager Guru.

