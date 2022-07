Unigel investe US$ 120 milhões na primeira fábrica de hidrogênio verde do país

Por Bússola

A Unigel — uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do país — anuncia o início da construção da primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil. Com investimento inicial de US$ 120 milhões (R$ 650 milhões), a fábrica deve entrar em operação até o final de 2023. Na ocasião, o projeto integrado de hidrogênio verde e de amônia verde da Unigel deverá ser o maior do mundo. A Unigel conta com a tecnologia líder mundial para eletrólise de alta eficiência da ThyssenKrupp Nucera, da Alemanha.

O anúncio foi feito com a participação de lideranças políticas dos governos federal e estadual, além de empresários de todo o país. O governador da Bahia, Rui Costa (PT) esteve presente e na cerimônia concedeu o título de cidadão baiano a Henri Slezynger, fundador e presidente do conselho de administração da Unigel. “Sempre acreditamos que desenvolver o entorno de um empreendimento cria um ciclo de crescimento virtuoso e consistente. Por isso investimos na formação de jovens e crianças e, ao mesmo tempo, buscamos fortalecer toda a cadeia econômica onde estamos inseridos sempre gerando emprego e oportunidades”, diz Slezynger.

Localizada no Polo Industrial de Camaçari (BA), a nova fábrica, em sua primeira fase, terá capacidade de produção de 10 mil toneladas/ano de hidrogênio verde e de 60 mil toneladas/ano de amônia verde. Na segunda fase do projeto, prevista para entrar em operação até 2025, a companhia deve quadruplicar a produção de hidrogênio e amônia verdes. Além disso, a nova fábrica da Unigel deve estimular a economia local, com geração de pelo menos 500 empregos diretos e indiretos, segundo estimativa.

“Ao longo de nossos quase 60 anos de história, desenvolvemos tecnologias e investimos para atender às demandas industriais e do agronegócio. Com este projeto, a Unigel dá mais um importante passo rumo à descarbonização de diversos setores, contribuindo substancialmente para combater as mudanças climáticas do planeta”, afirma Slezynger.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Restaurar ecossistemas pode gerar até 2,5 milhões de empregos no Brasil até 2030

Natural One abre inscrições para premiar negócios sustentáveis em R$ 90 mil

Farm comemora plantio de meio milhão de árvores nativas