Grupo Sabin anuncia aquisição da Hemos Laboratório Médico, em Blumenau

A partir deste mês de novembro, o Hemos Laboratório Médico passa a integrar as empresas do grupo Sabin, que desembarca em Blumenau, Santa Catarina, com a aquisição da empresa. Além de fazer parte da história da cidade, o Hemos também atua em Pomerode, Gaspar, Indaial e Timbó, totalizando 13 unidades distribuídas na região.

“Estamos felizes com a escolha de um parceiro que possui os mesmos valores, o compromisso com os clientes e o investimento contínuo na qualidade dos serviços. Hoje realizamos mais de 100.000 exames por mês e podemos contribuir ainda mais para a saúde da população de Blumenau e em todas as regiões em que atuamos”, declara Rosele Maria Branco, médica hematologista, que permanecerá como sócia e gestora regional.

Além disso, a bioquímica Larissa Cristine Machado Welter, continuará na liderança da gestão técnica.

Com mais de 37 anos de trajetória, o Sabin é uma das principais empresas de medicina diagnóstica do Brasil. A integração com o Hemos foi inspirada pela sinergia na entrega de saúde de valor, no compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos à população e no atendimento diferenciado a cada paciente.

“É um encontro especial que vai se convergir na excelência técnica e no atendimento humanizado, que poderá contar com a plataforma de inovação e com a ampliação da assessoria médica. A população de Blumenau ganhará também com os programas de responsabilidade e investimento social do Instituto Sabin, voltados para as ações de saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de organizações sociais da cidade”, diz Lídia Abdalla, presidente executiva do grupo Sabin.

A presidente do grupo, Lídia Abdalla, afirma que Blumenau é um importante polo industrial de Santa Catarina, compondo um relevante vetor de crescimento no estado para as estratégias do Sabin, que já está presente nas cidades de Florianópolis, São José, Imbituba, Garopaba e Tubarão. À frente desta operação de M&A estiveram a BR Finance e os escritórios Cândido Martins Advogados e CLRD.

O movimento também integra o ciclo de nove anos de investimentos do Sabin em aquisições.

“Nossa expansão e investimentos têm nos permitido crescer cada vez mais de forma consistente e com alta capilaridade, contribuindo com o desenvolvimento dos serviços e da cadeia de saúde, inclusive no interior do país. É uma jornada que nos inspira a seguir avançando para que nossos serviços de saúde estejam presentes na vida dos brasileiros de todas as regiões, oferecendo uma experiência integrada, de excelência médica, assistencial e de humanização”, declara Lídia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube