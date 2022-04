10 dicas fundamentais para usar o cartão de crédito de maneira eficiente

Há quem diga que o cartão de crédito é um grande inimigo dos brasileiros. Para outros, é uma opção confortável e conveniente, que oferece uma série de benefícios. Aliado ou vilão, esse produto financeiro, amplamente conhecido e utilizado no Brasil, é tentador pela sua aquisição acessível, facilidade de pagamento, limites oferecidos, status, possibilidades de parcelamento e cashback, sem falar nos programas de milhas e pontos.

O ideal é saber lidar com o cartão de crédito da forma mais eficiente possível. Afinal, com a oferta cada vez maior de produtos e serviços em aplicativos e lojas virtuais, fazer compras se tornou uma atividade ainda mais fácil, prática, rápida e recorrente, mas que exige bastante consciência e disciplina - em especial, aos mais consumistas.

Saber utilizar esse recurso de forma inteligente é uma tarefa desafiadora que, por sinal, ganhou ainda mais importância no atual cenário econômico brasileiro. Diante da alta generalizada nos preços de produtos e serviços, desde os mais básicos até os que se caracterizam como mais “premium”, este é o momento mais crucial para aprender a gerenciar os gastos pessoais e evitar “efeitos bola de neve”.

Para te apoiar nesse desafio, reunimos a seguir 10 dicas essenciais para aproveitar as vantagens do cartão de crédito com consciência, moderação e segurança:

1. Estabeleça um limite pessoal

Estipular um teto para manter os gastos sob controle é fundamental. Levante seus rendimentos e determine a quantia máxima que você será capaz de pagar mensalmente, ou seja, o valor máximo que a sua fatura deve ter por mês.

É recomendado que o limite seja de, no máximo, 50% da sua receita líquida. Os bancos liberam um limite máximo, mas você pode ajustá-lo de acordo com a sua realidade.

2. Tenha atenção ao prazo de vencimento da fatura

Com tantas contas de produtos e serviços para quitar todos os meses, é comum esquecer de pagar algumas no fluxo. Mas nada se compara ao problemão que seria esquecer de pagar a fatura do cartão de crédito, dados os juros altíssimos que começam a ser cobrados em decorrência desse atraso.

Então, esteja sempre atento à data de vencimento da sua fatura. Anote o dia na sua agenda, configure lembretes ou notificações no celular ou no próprio aplicativo do banco para ser avisado assim que a data chegar mensalmente.

3. Anote e acompanhe os gastos

Para garantir que tudo esteja sob controle, uma boa prática é manter tudo anotado! Em especial, os seus gastos e prazos, dois dos elementos que mais exigem a sua atenção e acompanhamento. Anote em um caderno, ou numa planilha, ou no seu aplicativo financeiro de preferência. Descreva o que foi comprado, quando e onde aquela compra foi realizada, se foi à vista ou parcelada, com juros ou sem juros, quais são os prazos em questão, quanto você ainda pode gastar no cartão, etc.

4. Crie um fundo de reservas

Começar uma reserva de emergência é essencial para os imprevistos da vida. Guardar o suficiente para se sustentar por um período de 6 meses a 1 ano é a recomendação. Assim, você já tem uma “carta na manga” caso o cartão de crédito entre em juros rotativos ou não tenha limite disponível para uma emergência.

5. Tenha cuidado com compras desnecessárias e impulsivas

O cartão de crédito dá a falsa impressão de que temos mais dinheiro e que podemos gastar mais. Mas sabemos que não é assim, limite não significa dinheiro na conta!

Às vezes, pode ser difícil controlar o impulso, principalmente ao se deparar com “ofertas imperdíveis” e promoções com bom custo-benefício. Antes de sair gastando, é essencial ponderar se você realmente precisa daqueles produtos ou serviços, ou se é só um desejo impulsivo. Pesquise, compare preços e, caso perceba que aquilo realmente não é tão necessário, adie a compra até tomar uma decisão mais consciente.

6. Crie o hábito de ficar de olho na fatura

Tenha o aplicativo do seu banco no celular e fique de olho no extrato da sua conta com frequência. Por não ver o dinheiro saindo do bolso na hora de pagar, é bastante comum que as pessoas relaxem muito com o cartão de crédito e acabem gastando mais do que podem.

7. Parcele com prudência

Nem todas as compras precisam ser parceladas. Sempre que possível, pague à vista.

O ideal é ter moderação, já que os parcelamentos podem enganar a sua noção do que foi gasto com um produto. Lembre-se que, mesmo parcelada, cada compra tem um valor inteiro específico. Ao final de cada mês, as parcelas se acumularão com outras contas, o que pode dificultar o pagamento da fatura nos meses mais apertados. Por isso, sempre avalie se realmente há necessidade de parcelamento e evite se comprometer com muitas parcelas. Imprevistos financeiros acontecem!

8. Denuncie cobranças indevidas

Se identificar compras indevidas no extrato do seu cartão, entre em contato com o seu banco imediatamente, por menor que seja o valor. Os bancos têm uma ouvidoria exclusiva para lidar com esse tipo de ocorrência.

Em casos de roubos de dados, é comum que sejam feitas compras pequenas para confirmar a validade do cartão. Depois, as novas aquisições passam a ser mais caras, em sites e serviços variados.

9. Se for comprar online, compre apenas de lojas seguras

Fazer compras online com o cartão de crédito é uma prática fácil, rápida e já bastante recorrente. No entanto, é fundamental sempre tomar cuidado com os sites em que você precisar inserir as suas informações bancárias. Existem muitas páginas fraudulentas pela internet, que enganam os clientes e roubam seus dados do cartão. Com esses registros, os cibercriminosos ficam livres para comprar o que quiserem. Você até conseguirá recuperar a quantia gasta, mas será um processo burocrático.

Para evitar problemas, investigue a loja virtual de ponta a ponta. Antes de fechar qualquer compra, confirme algumas informações essenciais, como:

CNPJ;

Razão Social;

E-mail e telefone para contato;

Endereço da sede da empresa;

Ícone de cadeado na barra do navegador;

Reputação da loja no Reclame Aqui.

10. Acompanhe programas de descontos e vantagens

A maioria dos cartões de crédito oferece programas de recompensas e vantagens muito interessantes aos seus titulares, como cashback, milhas, pontos e anuidade zero.

Nos programas de pontos, por exemplo, você pode trocar os pontos acumulados por produtos ou serviços ou pode usá-los para pagar a própria fatura do cartão. Mas é preciso saber aproveitar o timing, já que a maioria tem data de validade. Não deixe de usá-los enquanto é tempo!

