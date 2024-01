Zema é pressionado e desiste de ir a evento do 8 de Janeiro organizado por Lula

Aliados do Novo, contudo, o aconselharam a não ir. Entre eles, o deputado federal Marcel Van Hatten (Novo-RS) que chegou a publicar recado: "Zema não vai à festa da Ditadura Indisfarçável de Lula e Moraes", escreveu.

Com a baixa de Zema, o único governador do Sul e Sudeste a estar presente é Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul. Isto porque Tarcísio de Freitas (São Paulo), Jorginho Mello (Santa Catarina), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Romeu Zema (Minas Gerais) alegaram férias, viagens e “compromissos já agendados” como justificativa para suas ausências.