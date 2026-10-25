Votação para presidente no exterior: que horas sai o resultado dos EUA e Europa

RESUMO ＋ Brasileiros que vivem no exterior votam neste domingo, 25, no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A votação ocorre das 8h às 17h, conforme o horário local de cada país, e termina em momentos diferentes devido aos fusos horários. Os boletins de urna permitem consultar os resultados de cada seção após o encerramento da votação, enquanto a apuração oficial nacional começa às 17h, pelo horário de Brasília. Os resultados podem ser acompanhados pelo site do TSE ou pelo aplicativo Resultados.

Brasileiros que vivem no exterior começaram a votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 pela Oceania, devido às diferenças de fuso horário. A disputa pela Presidência da República é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A apuração oficial dos votos começa às 17h deste domingo, 25, pelo horário de Brasília, tanto para as urnas instaladas no Brasil quanto para as seções eleitorais no exterior. No entanto, os resultados de algumas localidades podem ser conhecidos antes desse horário, por meio dos boletins de urna emitidos ao fim da votação em cada seção.

Os boletins registram a quantidade de votos contabilizados em cada urna e permitem consultar o resultado local antes do início da apuração oficial nacional. A divulgação desses dados, porém, não significa que a totalização nacional já tenha começado.

Que horas termina a votação nos EUA e na Europa?

No exterior, a votação ocorre das 8h às 17h, conforme o horário local de cada país. Por causa das diferenças de fuso horário, as seções eleitorais da Ásia e da Oceania encerram a votação antes das instaladas na Europa e nas Américas.

Na Europa, a votação termina às 13h, pelo horário de Brasília, na Alemanha, na Espanha e na França. Em Portugal e no Reino Unido, o encerramento está previsto para as 14h.

Nos Estados Unidos, o horário varia conforme a região. Segundo os horários informados, as seções da Costa Leste encerram a votação às 18h, enquanto as da Costa Oeste funcionam até as 21h, sempre pelo horário de Brasília. Em Ottawa, no Canadá, o encerramento também está previsto para as 18h. Na Cidade do México, a votação termina às 20h.

Os resultados locais podem ser consultados após o encerramento de cada seção, por meio dos boletins de urna. Já a apuração oficial nacional começa às 17h, no horário de Brasília.

Onde acompanhar a apuração?

Os resultados do segundo turno podem ser acompanhados pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo Resultados, que atualiza os dados à medida que os votos são contabilizados.

A organização da votação de brasileiros no exterior é responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), com apoio do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty).

Quantos brasileiros votam no exterior?

O eleitorado brasileiro no exterior cresceu cerca de 31% em relação às eleições de 2022, quando aproximadamente 697 mil brasileiros estavam aptos a votar fora do país. Os eleitores que vivem no exterior votam exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

Os Estados Unidos concentram o maior número de eleitores brasileiros no exterior, com 265.411 pessoas aptas a votar. Portugal aparece em segundo lugar, com 134.801 eleitores, seguido pelo Japão, com 88.370. Juntos, os três países reúnem cerca de 53% do eleitorado brasileiro fora do país.