Voa Brasil: Passagens aéreas custarão R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça, 9, que o programa Voa Brasil, de barateamento de passagens aéreas, deve estar disponível na primeira quinzena de fevereiro. A iniciativa terá passagens por até R$ 200 e deve alcançar, de início, aposentados do INSS e estudantes do Prouni que não viajaram de avião nos últimos 12 meses.

Segundo o ministro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode entrar na operação para oferecer crédito às companhias aéreas "para investimentos". Ele não deixou claro se a instituição de fomento poderia subsidiar o barateamento das tarifas previsto no programa.

Quem será atendido pelo Voa Brasil?

Em um primeiro momento, o Voa Brasil atenderá aposentados que ganham até dois salários mínimos - grupo que tem hoje por volta de 20 milhões de pessoas - e estudantes do Prouni - ao redor de 600 mil.

A quantidade de passagens previstas na primeira fase do programa deve ser anunciada pelo governo no dia do lançamento. Segundo Costa Filho, a negociação com as aéreas está "bem alinhada".

Em 18 de dezembro, ao lado do ministro, o presidente da Azul, John Rodgerson, havia anunciado a oferta de 10 milhões de assentos por até R$ 799. Já o presidente da Gol, Celso Ferrer, falou em 15 milhões de assentos por até R$ 699. Jerome Cadier, da Latam, prometeu promoções semanais com um destino com bilhetes sempre abaixo de R$ 199.