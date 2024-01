China flexibiliza vistos e procedimentos para estrangeiros

A China anunciou recentemente uma série de medidas para simplificar o processo de entrada de estrangeiros no país. As mudanças, reveladas durante uma conferência da Administração Nacional de Imigração na última quinta-feira, 11, representam um passo ousado na estratégia de abertura econômica e cultural do gigante asiático.

Uma das transformações mais notáveis é a flexibilização das condições para estrangeiros obterem vistos na chegada à China. Para aqueles que necessitam participar urgentemente de cooperação comercial, intercâmbios, investimentos e outras atividades não diplomáticas, e que enfrentam desafios na obtenção de vistos no exterior, a opção de solicitar um visto na chegada agora está disponível. Isso pode ser feito mediante apresentação de cartas de convite e documentos de suporte às autoridades competentes na chegada.

Além disso, a China agora permite que estrangeiros realizem trânsito em nove aeroportos internacionais designados por até 24 horas, eliminando a necessidade de procedimentos imigratórios tradicionais. Essa medida abrange aeroportos cruciais, como o Beijing Capital, Shanghai Pudong e Guangzhou Baiyun, facilitando significativamente as conexões internacionais e a experiência de viagem dos passageiros.

Prolongar estadia

A flexibilidade se estende também aos estrangeiros que desejam prolongar sua estadia na China para participar de atividades de cooperação comercial, intercâmbios ou investimentos. Adicionalmente, aqueles que precisam viajar múltiplas vezes para o país podem agora solicitar vistos de entrada múltipla, apresentando uma carta de convite e outros documentos de suporte.

No que se refere aos procedimentos de visto, a China introduziu a dispensa da apresentação de documentos em papel para estrangeiros cujos registros de acomodação e licenças comerciais possam ser acessados por meio de compartilhamento de informações. Para vistos de reunião familiar de curto prazo, uma declaração de parentesco emitida pela pessoa que convida agora pode ser aceita em substituição à documentação tradicional de parentesco.

Essas mudanças acontecem em um momento crucial de recuperação econômica na China, refletindo o compromisso crescente com uma abertura mais ampla ao mundo. Autoridades enfatizaram que, em resposta à crescente demanda por serviços de gerenciamento de imigração, a Administração Nacional de Imigração está colaborando ativamente com autoridades relevantes para superar desafios associados à entrada de estrangeiros para negócios, estudo e turismo no país.

O fluxo de visitantes na China está em ascensão, com autoridades de fronteira registrando um total de 210 milhões de entradas em 2023, representando 62,9% dos níveis pré-pandêmicos em 2019. A retomada de voos internacionais e trocas transfronteiriças aponta para um aumento contínuo em 2024.

No mês passado, a China elevou ainda mais suas iniciativas ao anunciar uma política de visto sem visto por um ano para portadores de passaporte ordinário de seis países – França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Malásia – a partir de 1º de dezembro de 2023. Além de facilitar os intercâmbios entre pessoas, essa medida busca fortalecer os laços entre a China e outras nações estrangeiras, alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento e abertura de alta qualidade do país.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China.com.cn