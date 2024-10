Vítima de atendado a tiro, prefeito de Taboão permanece estável e na UTI

O prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, José Aprígio da Silva (Podemos), permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo boletim médico do hospital na noite deste domingo, 20, seu quadro é estável.

Em nota, o hospital afirma que Aprígio, que deu entrada com ferimento na região da clavícula esquerda, encontra-se em cuidados de terapia intensiva para monitorização do quadro. "O paciente está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos”.

Aprígio foi vítima de um atentado na última sexta-feira, 18, na região metropolitana de São Paulo. Ele retornava de um compromisso de campanha a bordo de um carro blindado com mais três pessoas, na Avenida Aprígio Bezerra da Silva. De acordo com sua equipe, outro veículo se aproximou pela lateral e efetuou diversos tiros, conseguindo perfurar a blindagem do carro em que estava o prefeito. Só o candidato se feriu.

De acordo com o secretário de Comunicação da cidade, Arnoldo Landiva, o candidato foi atingido por tiros no ombro esquerdo e socorrido primeiramente a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. Em seguida, foi levado ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista. O prefeito, de 72 anos, estava consciente e encontrava-se "estável" no momento da transferência, segundo nota da prefeitura.

Na tarde de sexta, a polícia localizou um Nissan March vermelho que havia sido incendiado à beira do Rodoanel, na altura do quilômetro 21, em Osasco, suspeito de ter sido usado pelos autores do crime. No interior do carro, foram encontradas munições.

No sábado, 19, a Polícia Civil de São Paulo localizou um segundo veículo que teria sido usado por suspeitos do atentado a tiros contra o prefeito.

O segundo veículo também foi encontrado em Osasco, mas estava estacionado em uma residência. A moradora informou que o carro pertencia ao seu marido, que já morreu. Ela afirmou aos policiais que o carro vinha sendo usado por seu filho, de 33 anos. O automóvel foi apreendido e a polícia procura pelo suspeito. O nome dele não foi divulgado.

O delegado seccional Hélio Bressan, de Taboão da Serra, não descartou nem confirmou a possibilidade de crime político.

"A Polícia Civil nunca descarta absolutamente nada. Nós vamos apurar o fato, seja lá o que aconteceu, nós vamos dar essa resposta. Nesse instante, é muito difícil poder fazer essa afirmação", disse o delegado em entrevista.

Aprígio disputa o segundo turno da eleição contra o candidato Engenheiro Daniel (União), que obteve 48,98% dos votos válidos na primeira votação. O candidato à reeleição teve 25,93% dos votos válidos no primeiro turno.