Vital do Rego toma posse como presidente do TCU

O ministro Vital do Rego tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira, 11. Ele assume a Corte de contas pelo próximo ano e substitui o ministro Bruno Dantas, que ocupava o cargo até então.

Aprovado pelo Senado em 2014, Vital do Rego já teve uma longa trajetória na política antes de chegar ao TCU. Ex-senador, ele ocupa a presidência do TCU após ser escolhido por antiguidade, critério utilizado para a sucessão dentro da Corte. Na vice-presidência do tribunal, o ministro Jorge Oliveira tomou posse.

A cerimônia de posse foi prestigiada por diversas autoridades, entre elas o vice-presidente da República, Gerardo Alckmin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Também estiveram presentes ministros do governo federal, como Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, José Múcio, da Defesa, e Simone Tebet, do Planejamento. O governador da Paraíba, João Azevedo, também compareceu à solenidade.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não pôde estar presente devido a uma cirurgia de drenagem de um hematoma, foi representado por outras autoridades governamentais.

Trajetória de Vital do Rego

Vital do Rego é formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Antes de ingressar no TCU, ele teve uma destacada carreira política, passando por cargos como vereador de Campina Grande (PB), deputado estadual e deputado federal, além de senador.

A eleição no TCU segue o critério de antiguidade, ainda que não haja uma norma explícita que determine o processo. Por isso, o próximo presidente após Vital do Rego será Jorge Oliveira, que ocupará o cargo de 2027 a 2028. Após ele, será a vez de Antonio Anastasia assumir a presidência de 2029 a 2030.