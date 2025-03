Com promessa de R$ 14,3 bi em investimentos, Tarcísio realiza leilão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM

O governo de São Paulo realiza nesta sexta-feira, 28, às 15h, o leilão para a concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com previsão de R$ 14,3 bilhões em investimentos privados ao longo de 25 anos.

Duas empresas apresentaram proposta. Segundo pessoas envolvidas no processo ouvidas pela EXAME, a CCR e o Grupo Comporte fizeram proposta pela concessão.

Na concorrência, sairá vitoriosa a proposta que oferecer o maior desconto nas contraprestações mensais a serem pagas pelo governo estadual à concessionária.

A CCR já tem no seu portifólio, por meio da Via Mobilidade, duas linhas, a 8-Diamante e a 9-Esmeralda. O grupo Comporte participa do consórcio que venceu o leilão para construção do Trem Intercidades São Paulo e Campinas e administração da linha 7-Rubi.

O certame fará o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficar mais próximo da sua promessa de campanha de conceder todas as linhas para a iniciativa privada.

Segundo a gestão, a futura concessionária será responsável por ampliar, reformar e operar os três ramais ferroviários. O objetivo é reduzir o tempo de espera entre os trens, aumentar a oferta de viagens e expandir a rede.

A gestão Tarcísio afirma que a remuneração da empresa será feita por disponibilidade, modelo que busca garantir previsibilidade financeira e estimular melhoria contínua nos serviços.

O que o leilão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM prevê

Serão construídas oito novas estações e reformadas as 24 já existentes, além da eliminação de todas as passagens ao nível, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas.

As linhas também passarão por investimentos na rede aérea, via permanente e sinalização, além da implantação de novos equipamentos e sistemas. Até 2040, a previsão do governo estadual é que as três linhas transportem juntas 1,3 milhão de passageiros por dia em média útil.

Com os investimentos, o governo promete redução do intervalo dos trens das três linhas.

A concessão inclui um programa de investimentos iniciais e uma fase de transição operacional de 24 meses com a CPTM, com previsão de treinamentos e operação assistida da concessionária.



Protesto dos ferroviários

Antes e durante o leilão, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil ( STEFZCB) promete realizar um protesto contra o projeto em frente à B3.

A entidade sindical ameaçou realizar uma greve, mas recuou após reunião de conciliação no Tribunal Regional de Trabalho (TRT) da 2ª Região.

Além dos protestos, os empregados foram autorizados a realizar assembleias nas estações para conscientizar a população sobre as ameaças aos postos de trabalho que entendem haver com a concessão das linhas. Eles poderão utilizar vestimentas de cor preta nesses dias em forma de protesto.