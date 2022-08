Veja a agenda dos presidenciáveis no primeiro fim de semana de campanha

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Ceará e no Rio de Janeiro neste fim de semana. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT)

Sábado, 20 de agosto:

Às 10h: caminhada no calçadão de Campo Grande (RJ).

Concentração às 9h, em frente às Lojas Marisa, Rua Cel. Agostinho, 146.

Às 13h: caminhada em Alcântara, em São Gonçalo (RJ).

Concentração às 12h, no Prédio do Relógio, Trade Center Alcântara.

Às 16h: encontro com protetores de animais e assinatura de carta-compromisso.

Local: Clube Canto do Rio de Niterói, Av. Visconde de Rio Branco, 701

Domingo, 21 de agosto:

Às 8h30: café da manhã no Mercado São Sebastião, em Fortaleza (CE).

Endereço: Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1.745. Centro

Às 10h: lançamento da campanha de Antônio Henrique a deputado estadual pelo PDT-CE, em Fortaleza (CE).

Endereço: Colégio Castro Alves, Rua Tulipa Negra, 2.319, Parque Santa Rosa (esquina com Av. Cônego de Castro).

Às 17h: inauguração do Comitê Central de Roberto Cláudio e Ciro Gomes em Fortaleza (CE).

Endereço: Av. Sebastião de Abreu, 180, Cocó.

Jair Bolsonaro (PL)

Sábado, 20 de agosto:

Cerimônia Militar na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Sábado, 20 de agosto:

Às 11h, participa de ato pela democracia, em São Paulo (SP).

Local: Vale do Anhangabaú.

Simone Tebet (MDB)

Sábado, 20 de agosto:

Às 10h: Grande Arrancada Campanha Simone Tebet, com Rodrigo Garcia e Edson Aparecido, em São Paulo (SP).

Endereço: Pro Magno Centro de Eventos. Av Professora Ida Kolb 513 – Jardim das Laranjeiras – Zona Norte – São Paulo/SP

Às 15h: gravação do programa de rádio da propaganda eleitoral.

Às 18h: gravação do programa de TV da propaganda eleitoral.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)