Vai chover hoje? Tempestades devem impactar diversas capitais nesta quinta-feira; veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alertas de perigo e perigo potencial devido às consequências das chuvas intensas e tempestades previstas para todas as regiões nesta quinta-feira. Capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo serão impactadas pelo tempo instável.

O órgão emitiu avisos na cor laranja — para indicar perigo — com validade até às 10h. As manchas espalhadas pelo território indicam chuvas intensas na parte Norte, Nordeste e Sudeste do país. Já no Sul, aponta para tempestades.

O Inmet informa que, nessas áreas, pode chover entre 30 e 60 mm/h, ventos serão intensos em até 100 km/h e há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A mancha amarela — alerta de perigo potencial — também prevê tempestade e chuvas fortes, neste caso, em partes de todo o Brasil, até às 10h. As chuvas podem ter entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos e há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Apesar disso, o Instituto passa as mesmas recomendações de cuidado para que as informadas no aviso de maior escala.

Veja a previsão para as capitais afetadas

O Rio de Janeiro, impactado tanto pela área laranja quanto pela amarela, tem previsão de chuva na parte da manhã e pancadas com trovoadas isoladas a partir da tarde. A quinta-feira terá máxima de 31°C e mínima de 24°C. Em São Paulo, encoberta pela cor amarela, a tendência é a mesma que no RJ. No entanto, as temperaturas ficarão entre 29°C e 22°C.

Em Florianópolis, que tem alerta de tempestade, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas durante toda a quinta-feira. Os termômetros marcarão entre 29°C e 24°C. Curitiba, que também será afetada pela condição meteorológica, deve ter céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima será de 29°C e a mínima de 20°C.

A previsão para Fortaleza indica que a cidade ficará nublada com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo da terça. As temperaturas devem chegar a máxima de 30°C e mínima 25°C.