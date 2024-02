Tudo o que se sabe sobre a operação da PF que mira Bolsonaro e seus aliados

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 8, a operação Tempus Veritatis – "hora da verdade", em latim –, para apurar, segundo a PF, uma suposta organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder. Os alvos foram o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus principais aliados políticos. Veja tudo o que se sabe sobre a operação.

Quantos mandados a PF cumpre nesta quinta-feira

Segundo a PF, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas.

A operação acontece nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Os polícias federais cumprem ordens expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados, em apoio à Polícia Federal. Como mostrou a EXAME, Bolsonaro terá que entregar o seu passaporte e não falar com os outros investigados.

Quem são os alvos da operação da PF

Como mostrou EXAME, um dos alvos da operação foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e terá de entregar seu passaporte às autoridades.

Seu advogado e assessor, o ex-ministro Fabio Wajngarten inclusive postou no X, antigo Twitter, que o ex-presidente entregará o documento em cumprimento às decisões.

Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente @jairbolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes.

Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 8, 2024

Segundo a decisão de Moraes, obtida pela EXAME, além de Bolsonaro, também são alvos de busca, apreensão e medidas cautelares:

Valdemar Costa Neto , presidente do PL;

, presidente do PL; Braga Netto , ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;

, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022; Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); General Paulo Sérgio Nogueira , ex-comandante do Exército;

, ex-comandante do Exército; Ailton Gonçalves Moraes Barros;

Almirante Almir Garnier Santos , ex-comandante-geral da Marinha;

, ex-comandante-geral da Marinha; Tércio Arnaud Thomaz , ex-assessor de Bolsonaro

, ex-assessor de Bolsonaro General Stevan Teófilo Gaspar de Oliveira , ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;

, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército; Amauri Feres Saad , advogado citado na CPI dos atos antidemocráticos como "mentor intelectual" da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres;

, advogado citado na CPI dos atos antidemocráticos como "mentor intelectual" da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres; Angelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello;

, major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello; Cleverson Ney Magalhães , coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;

, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres; Eder Lindsay Magalhães Balbino , empresário;

, empresário; Estevam Theophilo Gaspar De Oliveira;

Guilherme Marques Almeida , coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;

, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres; Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Barbosa Cid;

, tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Barbosa Cid; José Eduardo de Oliveira e Silva , padre da diocese de Osasco;

, padre da diocese de Osasco; Laércio Virgílio ;

; Mario Fernandes , comandante que ocupou cargos na Secretaria-Geral;

, comandante que ocupou cargos na Secretaria-Geral; Ronald Ferreira de Araújo Júnior , oficial do Exército;

, oficial do Exército; Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho;

Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros , major do Exército.;

, major do Exército.; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Quem foi preso na operação da PF

Alguns dos investigados foram alvo de mandados de prisão. São eles:

Filipe Martins , ex-assessor especial de Bolsonaro ;

, ex-assessor especial de Bolsonaro ; Marcelo Câmara , coronel do Exército ex-assessor especial de Bolsonaro;

, coronel do Exército ex-assessor especial de Bolsonaro; Rafael Martins de Oliveira , major do Exército

, major do Exército Bernardo Romão Correa Neto, Coronel do Exército

Os três primeiros foram presos nesta manhã. Bernardo Romão está nos Estados Unidos.

Qual o objetivo da operação da PF?

Segundo informações da Polícia Federal, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar uma suposta fraude nas eleições de 2022, antes mesmo da realização do pleito. O objetivo seria viabilizar e legitimar uma intervenção militar, em dinâmica de milícia digital.

Os cinco eixos de atuação da suposta organização criminosa são:

Ataques virtuais a opositores;

Ataques às instituições (STF, TSE), ao sistema eletrônico

de votação e à higidez do processo eleitoral;

de votação e à higidez do processo eleitoral; Tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do

Estado Democrático de Direito;

Estado Democrático de Direito; Ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas

sanitárias na pandemia e;

sanitárias na pandemia e; Uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens

O primeiro eixo consistiu na construção e propagação da versão de fraude nas eleições de 2022, por meio da disseminação notícias falsas sobre vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação, discurso reiterado pelos investigados desde 2019 e que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito em 2022.

Segundo a investigação, eram integrantes do eixo de propagação de fraude:

Mauro Cesar Barbosa Cid,

Anderson Torres,

Angelo Martins Denicoli,

Fernando Cerimedo,

Eder Lindsay Magalhães Balbino,

Hélio Ferreira Lima,

Guilherme Marques Almeida,

Sergio Ricardo Cavaliere De Medeiros;

Tércio Arnaud Tomaz.

O eixo que atuou na prática de atos para subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito, através de um golpe de Estado, com apoio de militares com conhecimentos e táticas de forças especiais no ambiente politicamente sensível.

As pessoas apontadas como integrantes do grupo para a Tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito são:

Walter Souza Braga Netto

Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Bernardo Romão Correa Neto

Mauro Cesar Barbosa Cid

A investigação aponta que a atuação do grupo foi intensificada após o segundo turno das eleições presidenciais, e que foi utilizada uma metodologia de milícia digital para espalhar a ideia de que o pleito foi fraudado e era preciso resistir na frente de quarteis e instalações das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o Golpe de Estado, novamente fazendo circular estudos e investigações de conteúdo inverídico.

A PF aponta ainda que a representação do Partido Liberal junto ao TSE questionando a segurança das urnas eletrônicas configurou o último ato do grupo para "insurgir-se formalmente contra o resultado das eleições".

É citada também a realização de reuniões com integrantes do governo Bolsonaro e militares da ativa para encaminhar orientações aos manifestantes de como agirem, locais de atuação, além de financiarem e respaldarem suas ações, por meio das Forças Armadas.

Com isso, é apontado o recrutamento de militares com formação em forças especiais atuaram as manifestações golpistas. Segundo parecer da Procuradoria-Geral da República, militares indecisos sobre a adesão ao plano de golpe de Estado sofreram ataques pessoais.

A conclusão da investigação da PF é que a "empreitada criminosa" permaneceu durante o mês de dezembro, culminando no desencadeamento dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. A PGR diz ainda que um grupo de pessoas foi apontado como responsável pelo constantes assessoramento jurídico e pela elaboração de minutas de decreto com objetivo de consumar um golpe de Estado e de subverter a ordem democrática.

Quais são os crimes apontados pela investigação da PF

De acordo com a PF, os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.