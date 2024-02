Bolsonaro é alvo de operação da PF e terá que entregar passaporte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos alvos da operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira, 8, para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. O assessor e ex-ministro de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, confirmou a EXAME que o ex-presidente terá que entregar seu passaporte.

Em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente @jairbolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes.

Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 8, 2024

Segundo a PF, ao todo são cumpridos 33 mandados de prisão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. A operação prendeu nesta manhã dois ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Felipe Martins.

Também são alvos da operação, Braga Netto, Augusto Heleno e Valdemar Costa Neto, aliados do ex-presidente. A PF também foi à casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro.

Nesta fase, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas Eleições Presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito.

A operação ocorre nos estados do do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados, em apoio à Polícia Federal.