TSE determina que plataformas removam conteúdo eleitoral 'sabidamente inverídico'

O texto, a que o GLOBO teve acesso, determina que as plataformas são responsáveis pela implantação de medidas que impeçam a publicação de conteúdo irregular, como notícias falsas, que atinjam a integridade do pleito. O texto também estipula a retirada imediata, em casos de risco, de conteúdos com, entre outros pontos, ataques à democracia e discursos de ódio, o que inclui promoção de racismo, homofobia e ideologias nazistas. As empresas podem ser responsabilizadas caso não adotem as medidas.

A discussão sobre a responsabilidade das plataformas passa por um conceito chamado "dever de cuidado", considerado inerente à atividade desenvolvida pelas empresas e aos riscos envolvidos nelas. É neste aspecto que a resolução aprovada pelo TSE nesta terça está ancorada, uma vez que prevê um leque de obrigações associadas a esse dever.

A intenção do tribunal é restringir o argumento das plataformas, usado de maneira recorrente, de que sem ordem judicial não é possível remover conteúdo.

Conteúdos removidos sem decisão judicial

Ataques à democracia e discursos de ódio

Racismo

Homofobia

Ideologias nazistas

Na avaliação de interlocutores do TSE, a questão da responsabilização das plataformas e big techs está de acordo com o que foi proposto por Moraes no ano passado ao Congresso, e avança uma vez que o chamado "PL das fake news" está parado na Câmara dos Deputados desde 2023.

A medida aprovada para as eleições de outubro também avança na norma que o TSE já havia baixado para o pleito de 2022. Na época, o plenário aprovou uma proposta para acelerar a remoção de publicações com fake news das redes sociais. Na ocasião, ficou decidido que a Corte encaminharia às plataformas os links de conteúdos com notícias falsas que deveriam ser excluídos por decisão judicial, mas que estavam sendo compartilhados por diferentes perfis.