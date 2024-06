Tabata anuncia ex-chefe de comunicação de Paes como novo marqueteiro

A deputada federal e pré-candidata à prefeitura da cidade de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), anunciou nesta terça-feira, 4, o jornalista Pedro Simões como novo marqueteiro de sua pré-campanha. Simões era chefe de comunicação da gestão Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro.

Em nota, a pré-campanha afirma que a decisão foi tomada para enfatizar a aposta de Tabata nas redes sociais, que deve ser o veículo prioritário para apresentação de propostas e discussões.

"A escolha de Simões se deu, sobretudo, pela experiência inovadora na área digital de políticos do centro democrático", escreveu a pré-campanha.

Campanha focada no digital

Hoje, Tabata tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram e se notabiliza por produzir videos com intuíto de viralizar. A escolha também é vista como um remédio para tempo de TV menor que Tabata terá em comparação com os seus principais concorrentes nas eleições.

Simões trabalha com comunicação política desde 2012 e participou de campanhas eleitorais no Brasil e em outros países da América Latina, além de ter atuado como estrategista e coordenador de comunicação em organizações do Rio e de São Paulo.

Saída de Pablo Nobel em abril

O anúncio de um novo marqueteiro acontece quase dois meses após a saída de Pablo Nobel da pré-campanha de Tabata. Nos bastidores, uma suposta falta de pagamento de fornecenedores e divergências de direcionamento da campanha foi apontada como o fim da relação. Porém, oficialmente os dois lados afirmam que o contrato era para conduzir apenas a preparação da campanha de Tabata.

Nobel foi responsável pela campanha vitoriosa da Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo em 2022, além de ter trabalhado com Javier Milei no segundo turno da eleição da argentina, onde o ultraliberal saiu vencedor.