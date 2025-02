Moraes nega pedidos de Braga Netto, Silvinei e Filipe Martins por mais prazo para responder denúncia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira, 26, pedidos apresentados por três pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma suposta tentativa de golpe de Estado: o ex-ministro Walter Braga Netto, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques e o ex-assessor presidencial Filipe Martins.

Os três solicitavam mais tempo para responder à denúncia apresentada pela PGR, além dos 15 dias determinados por Moraes.

Defesas pediam mais prazo e acesso a documentos

As defesas de Braga Netto e Filipe Martins queriam que suas respostas fossem apresentadas apenas após a manifestação do tenente-coronel Mauro Cid, que também foi denunciado, mas fechou um acordo de delação premiada. Além disso, Braga Netto pediu acesso à íntegra do acordo de Cid, incluindo detalhes das tratativas.

Já os advogados de Silvinei Vasques solicitaram acesso a outra investigação, que trata dos bloqueios de estradas realizados pela PRF. Esse inquérito foi utilizado pela PGR na denúncia sobre a suposta trama golpista.

Moraes rejeita pedidos e mantém prazo de 15 dias

Ao negar os pedidos, Alexandre de Moraes manteve o prazo de 15 dias para que os acusados apresentem suas respostas à denúncia. A decisão reforça o andamento do processo sem novas delongas.