Senado aprova aumento do teto do MEI e perdão de dívidas: veja quando começa a valer

RESUMO ＋ O Senado aprovou nesta quinta-feira, 15, por 78 votos favoráveis, o projeto que eleva o limite de faturamento do MEI, autoriza até dois funcionários e perdoa dívidas tributárias; o texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O teto subirá de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028.

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 15, por unanimidade, o projeto de lei complementar que aumenta o limite de faturamento dos MEIs (microempreendedores individuais), permite a contratação de até dois funcionários e prevê o perdão de dívidas tributárias. A proposta recebeu 78 votos favoráveis e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para valer, o texto precisa ser sancionado e publicado no Diário Oficial da União (DOU). Lula, candidato à reeleição, terá até 15 dias úteis para decidir se sanciona ou veta, total ou parcialmente, a proposta.

Como ambas as mudanças foram enviadas pelo governo, a expectativa é que seja assinado em breve.

Quando começa a valer?

Pelo projeto, o teto de faturamento anual do MEI passará dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil a partir de 2028. Para quem abrir um negócio na categoria, o limite de receita será proporcional ao período de atividade, com valores mensais de R$ 9.166,67 em 2027 e R$ 11.666,67 em 2028.

A proposta também dobra de um para dois o número de funcionários que cada microempreendedor pode contratar. Os empregados deverão receber pelo menos um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.

Em caso de afastamento legal, o MEI poderá contratar um substituto pelo período correspondente, inclusive por prazo determinado.

Mudança Regra atual Nova regra Quando começa a valer? Teto de faturamento anual R$ 81 mil R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil a partir de 2028 1º de janeiro de 2027, com novo limite em 2028 Limite mensal para novos MEIs Proporcional ao período de atividade R$ 9.166,67 por mês em 2027 e R$ 11.666,67 em 2028 A partir de 1º de janeiro de 2027 Número de funcionários Até 1 empregado Até 2 funcionários, com remuneração de pelo menos um salário mínimo ou o piso da categoria Após a sanção e a publicação da lei Perdão de dívidas tributárias Sem previsão de anistia geral Perdão de débitos contraídos até 13 de outubro de 2026, inclusive os inscritos em Dívida Ativa Após a publicação da lei, condicionado ao cumprimento das exigências legais, incluindo seis meses de pagamentos em dia

Como vai funcionar o perdão das dívidas do MEI?

O projeto prevê o perdão integral de débitos tributários contraídos até 13 de outubro de 2026, inclusive os inscritos em Dívida Ativa. Para obter o perdão definitivo, porém, o microempreendedor deverá cumprir duas condições após a entrada em vigor da lei.

A primeira é manter em dia o pagamento das guias mensais do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) durante os seis meses seguintes à publicação da lei. A segunda é desistir de eventuais ações judiciais em andamento contra a União que contestem os débitos abrangidos pela medida.

Até a sanção e a publicação da nova lei, continuam valendo as regras atuais para os microempreendedores individuais, incluindo o teto anual de faturamento de R$ 81 mil e o limite de um funcionário.