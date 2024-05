Seguradoras irão pagar, no mínimo, R$ 1,6 bilhão em indenizações no Rio Grande do Sul

As seguradoras devem desembolsar, no mínimo, R$ 1,673 bilhão em indenizações ao Rio Grande do Sul, após as enchentes, segundo a Confederação Nacional de Seguros (CNSeg).

O número foi calculado com base nos sinistros já acionados, mas a expectativa é de que a indenização seja ainda maior, porque a maior parte das pessoas ainda não entrou em contato com as seguradoras, disse o presidente da CNSeg, Dyogo Oliveira.

"Certamente, essa será a maior indenização do setor de seguros no Brasil decorrente de um único evento, do ponto de vista de eventos da natureza", afirmou o presidente. Para ter uma ideia, durante a pandemia, foram desembolsados cerca de R$ 7,5 bilhões no setor de seguros.

Os seguros residencial e habitacional foram os mais acionados, totalizando 11.396 sinistros e R$ 239,18 milhões em indenizações. Em seguida, os seguros para automóvel somaram 8.216 acionamentos e R$ 557,4 milhões.

Veja os valores por categoria

Automóveis: 8.216 | R$ 557.429.463,64

Residencial + Habitacional: 11.396 | R$ 239.189.519,54



Agrícola: 993 | R$ 47.294.125,95

47.294.125,95 Grandes riscos: | R$ 386 507.002.600,78

386 507.002.600,78 Outros (como Empresarial, Transportes e Vida): 2.450 | R$ 322.136.532,56

Grandes riscos são seguros corporativos que incluem empreendimentos de infraestrutura, como um complexo industrial ou uma unidade fabril, e ultrapassam o valor de R$ 15 milhões. Abaixo disso, o seguro se enquadra como empresarial. Impacto nos próximos contratos

Para Oliveira, a tragédia no Rio Grande do Sul não irá afetar a liquidez de caixa das seguradoras nem terá impacto sobre os preços de contratos seguros futuramente: