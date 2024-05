Enchentes no RS: Nível do Guaíba volta a ultrapassar 4 metros

O nível do Guaíba voltou a ultrapassar a marca dos 4 metros na tarde desta sexta-feira, no Cais Mauá, em Porto Alegre. A última vez que a cota do lago tinha alcançado essa marca havia sido na terça-feira, dia 21. A capital gaúcha enfrenta fortes chuvas desde a véspera e amanheceu coberta por lixo e entulhos.

De acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB), a cota do Guaíba era 4,03 metros. A medição foi feita às 13h desta sexta-feira. O nível passou dos quatro metros na noite do dia 21 e seguiu em tendência de queda.

O valor mais baixo registrado pelo SGB, desde então, foi de 3,82 metros, no dia 22.

Lixo com volta das chuvas

Com as enchentes que vem atingindo Porto Alegre nas últimas semanas, a capital gaúcha vem se tornando um lixão a céu aberto. Vem se proliferando em toda a cidade montanhas de descartes de móveis, alimentos, produtos e outros bens destruídos pelas chuvas.

Moradores de Porto Alegre relatam mau cheiro, com restos mortais de peixes e outros animais, insetos e animais peçonhentos. A lama e o lodo também permeiam tudo o que acabou inundado. Só na última semana, os garis retiraram mil toneladas de resíduo. Com vários pontos da cidade ainda submersos, os profissionais trabalham apenas onde é possível chegar. Seis bairros seguem totalmente inacessíveis.

No dia 16 de maio, a prefeitura de Porto Alegre informou que já haviam sido removidos 119 toneladas de lixo apenas nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. A limpeza acontece em partes secas da cidade, onde a água havia recuado. A conta da limpeza, de acordo a prefeitura, ultrapassa os R$ 24 milhões, mas deve chegar a mais de R$ 100 milhões, dizem os técnicos.

Fechamento de comportas

A prefeitura de Porto Alegre voltou a fechar as comportas no muro do Cais Mauá após as chuvas inundarem novamente o centro da capital gaúcha. A gestão municipal tem usado sacos de areia e cimento para evitar que a água entre na área urbana.

A medida havia sido anunciado na véspera, em entrevista coletiva do prefeito Sebastião Melo (MDB). Na ocasião, o emedebista informou que cinco portões que foram abertos intencionalmente ou romperam durante a enchente em Porto Alegre seriam novamente fechados.

O fechamento das comportas é realizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). A primeira a ser obstruída é a de número três, situada no cruzamento da Avenida Mauá com a rua Padre Tomé, com o uso de "com grandes sacos de areia e cimento".

"Estamos fechando a comporta de número 3. O portão 12 ainda está escoando a água de dentro da cidade para o Guaíba. Os demais vamos avaliando a necessidade de fechar ao longo do dia", informou o DMAE em suas redes sociais.