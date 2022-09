Sede do PSDB é alvo de tiro em São Paulo

A sede do PSDB em São Paulo foi alvo de um tiro no fim da tarde desta quinta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do partido ao GLOBO. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a polícia, o disparo foi efetuado às 19h02min e atingiu uma janela do prédio do PSDB-SP, que fica localizado na Rua Estados Unidos, no Jardins, área nobre da cidade de São Paulo.

O autor do disparo ainda não foi identificado. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial.

Um vídeo gravado por uma câmera interna mostra o momento do disparo. O autor do tiro conversa com outro homem na porta do diretório, em seguida, o rapaz de preto entra no imóvel.

O outro homem tira a arma do casaco, entra no diretório, e dispara para cima. Na sequência, ele sai calmamente.

As imagens de câmeras de segurança foram encaminhadas para a Polícia Civil.