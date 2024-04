SC amanhece com nevoeiro e temperaturas próximas a 0°C; veja vídeo

Nesta quinta-feira, 18, Santa Catarina registrou temperaturas próximas a 0°C. A mínima do estado foi registrada em Bom Jardim da Serra, na região serrana, marcando 1,95°C às 6h, segundo dados da Epagri/Ciram, responsável pelo monitoramento meteorológico estadual.

Outro município em situação semelhante é Urupema, também na Serra, com 2,52°C às 6h. Na área conhecida como Caminhos da Neve, a mínima atingiu 1,5°C. Na região, há também a formação de geada e nevoeiro, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em alguns municípios da Serra e das áreas mais elevadas do Oeste de Santa Catarina, as mínimas chegaram a cerca de 5°C, com condições propícias para o surgimento de geada, mesmo que em intensidade fraca.

Como será o clima ao longo dia em SC ?

Apesar da queda de temperatura, a quinta-feira deve ser de sol e tempo firme em todas as regiões do estado. Uma massa de ar seco e frio também chega a vários municípios, segundo a Defesa Civil.

Durante a tarde, a previsão é que as temperaturas fiquem entre 17°C e 24°C.

No Planalto Sul e Meio-Oeste, está prevista a formação de geada, com temperaturas variando entre 2°C e 7°C, podendo atingir valores próximos a 0°C em pontos específicos. Em áreas do Vale do Itajaí, as temperaturas devem oscilar entre 7°C e 15°C.

Para o Litoral Sul e Litoral Norte, incluíndo Florianópolis, o predomínio de sol durante a tarde contribuirá para o aumento das temperaturas, com máximas entre 22°C e 26°C. Nas áreas de maior altitude, as temperaturas deverão ficar entre 16°C e 22°C.

Durante a madrugada, há possibilidade de formação de nevoeiros e neblina próximo ao Rio Uruguai e em partes do Vale do Itajaí e Litoral, dissipando-se rapidamente ao amanhecer.