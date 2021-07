São Paulo tem oito pontos de vacinação contra covid no metrô e na CPTM

Desta segunda-feira (19) até a sexta-feira (23), o público de São Paulo vai contar com oito postos de vacinação contra a covid-19 funcionando em estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O espaço foi cedido para que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) possa montar os postos, facilitando o acesso de passageiros aos pontos de vacinação, onde público pode receber a primeira dose. Os dias de funcionamento são definidos pela SMS, seguindo o cronograma dos megapostos.

Para ser vacinado, é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência ou de trabalho na cidade. O horário de atendimento nos postos nas estações é das 9h30 às 17h.

Desde o dia 13 de maio, quando os primeiros postos foram abertos, até a última sexta-feira (16), 37.750 pessoas se vacinaram nos pontos do sistema metropolitano de transportes.

Vacina Já

Para ter acesso às informações sobre os públicos que integram os grupos a serem vacinados e suas respectivas obrigatoriedades, acesse o site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/).

Para agilizar o atendimento, é indicado que seja feito um pré-cadastro no mesmo site. É necessário informar nome completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, endereço completo e telefone.

Alimento Solidário

Quem for tomar vacina em um desses postos pode aproveitar para doar alimentos não perecíveis para a campanha Alimento Solidário. Os Transportes Metropolitanos participam da campanha, promovida pelo Fundo Social do governo do estado, com pontos de coleta em mais de 180 estações e terminais da CPTM, Metrô e Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).

As prefeituras envolvidas no projeto vão distribuir os alimentos doados para famílias em situação de extrema vulnerabilidade. As caixas de arrecadação ficam próximas às catracas de acesso nas estações e terminais e qualquer pessoa pode ir até um destes pontos e entregar sua contribuição.

Postos de Vacinação contra a covid-19

CPTM

Linha 11-Coral: Estação Guainases

Linha 12-Safira: Estações Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista

Linha 10-Turquesa: Estação Rio Grande da Serra

Metrô

Linha 3-Vermelha: Estações Corinthians-Itaquera e República

Linha 15-Prata: Estação São Mateus

Linha 4-Amarela: Estação Butantã

Alimento Solidário

CPTM - Todas as estações das Linhas 7-Rubi, 8-Diamante (exceção das estações Amador Bueno e Santa Rita), 9-Esmeralda, 10-turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Metrô - Todas as estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e Linha 15-Prata

EMTU - 11 Terminais de Ônibus Intermunicipais

Terminal São Mateus

Terminal Santo André Oeste

Terminal São Bernardo do Campo

Terminal Piraporinha (Diadema)

Terminal Diadema

Terminal Jabaquara

Terminal Taboão (Guarulhos)

Terminal Cecap (Guarulhos)

Terminal Vila Galvão (Guarulhos)

Terminal Luiz Bortolosso (Osasco)

Terminal Cotia