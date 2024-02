Salário médio do policial no Brasil é de R$ 9,5 mil; veja valores por estados

O policial no Brasil tem um salário médio bruto de R$ 9.503,42, segundo dados do Raio-X dos Profissionais de Segurança Pública no Brasil, divulgado nesta terça-feira, 27, pelo Fórum de Segurança Pública. O custo da folha de ativos e inativos da Segurança Pública responde por 23% do total de gastos dos estados com pessoal.

O levantamento aponta que de um total de 620.018 policiais militares, civis, penais, profissionais de perícia e bombeiros militares, 88,2% dos profissionais de segurança pública têm rendimentos líquidos acima da média da população geral e abaixo do teto do funcionalismo público.

Para 6,4% do total, ou 39.656 profissionais, os valores recebidos são abaixo da média salarial da população brasileira em março de 2023, que era R$ 2.949, segundo dados da PNAD do IBGE.

Outros 33.179 profissionais de segurança, representando 5,4% do total, têm um salário acima do teto do funcionalismo público — mais de R$ 39.293. O maior número de casos de profissionais nesta situação está na Paraíba e em Santa Catarina, de acordo com os dados do Fórum.

Para os pesquisadores, os achados apontam que a maioria dos profissionais está em uma faixa de renda classificada como adequada à realidade brasileira, e que distorções não atingem a maior parte deles.

"O debate sobre valorização profissional exige, portanto, que as discussões não fiquem restritas aos salários, mas avance para mecanismos de reestruturação e qualificação de carreiras, simplificando, fundindo ou diminuindo os degraus para a progressão entre diferentes cargos, funções e/ou postos", diz o estudo.

Salário de Policial Militar por estados

Na comparação entre os salários de policiais militares por estado, a média bruta de praças e oficiais é de R$ 8.628,87, com remuneração líquida média de R$ 6.138,07. Cerca de quinze estados brasileiros pagam salários para a categoria abaixo da média nacional bruta.

Goiás é o estado com a maior remuneração, com valor de R$ 13.326,36, seguido pelo Distrito Federal, com salário de R$ 12.482,11. O Piauí apresenta a menor remuneração média, com R$ 5.362,34, com o Ceará na segunda posição, com salário de R$ 6.954,61.

Ao analisar os dados por patente, um coronel recebe, em média, quatro vezes mais do que um soldado. A remuneração bruta dos soldados, menor hierarquia da corporação, tem média de R$ 6.358,61, enquanto o salário dos coronéis é de R$ 29.033,46.

Brasil e Unidades da Federação Remuneração bruta (média) Remuneração líquida (média) Brasil R$ 8.628,87 R$ 6.139,07 Acre R$ 8.536,74 R$ 4.998,09 Alagoas R$ 8.538,79 R$ 6.630,61 Amapá R$ 8.634,18 R$ 7.713,27 Amazonas R$ 11.634,80 R$ 8.898,52 Bahia R$ 8.443,13 R$ 5.216,69 Ceará R$ 6.954,61 R$ 4.157,23 Distrito Federal R$ 12.482,11 R$ 10.211,13 Espírito Santo R$ 9.071,85 R$ 7.154,90 Goiás R$ 13.326,36 R$ 8.197,99 Maranhão R$ 7.641,71 R$ 6.125,24 Mato Grosso R$ 12.370,41 R$ 10.577,92 Mato Grosso do Sul R$ 8.548,43 R$ 7.471,92 Minas Gerais R$ 9.900,24 R$ 7.671,58 Pará R$ 7.378,64 R$ 4.754,67 Paraíba R$ 7.589,84 ... Paraná R$ 7.204,21 R$ 5.844,95 Pernambuco R$ 7.525,34 R$ 6.023,18 Piauí R$ 5.362,34 R$ 4.487,11 Rio de Janeiro R$ 10.354,28 ... Rio Grande do Norte R$ 8.418,32 R$ 5.281,17 Rio Grande do Sul ... R$ 6.498,30 Rondônia R$ 7.763,83 R$ 4.940,51 Roraima R$ 10.768,50 R$ 7.230,06 Santa Catarina R$ 10.004,01 ... São Paulo R$ 7.951,98 R$ 5.356,67 Sergipe R$ 7.680,23 R$ 4.938,65 Tocantins R$ 11.896,26 R$ 6.747,88

Comparação entre o salário médio entre outros países

O estudo compara ainda o salário médio profissionais da área com outros países.

Os valores foram ajustados segundo a metodologia de paridade do poder de compra para calcular, em relação ao dólar dos Estados Unidos, quanto se precisa gastar em cada país para consumir uma cesta padronizada de bens e serviços (alimentação, transporte, energia, gás, etc.).

Entre os sete países (Alemanha, Brasil, EUA, Chile, Canadá, França, Inglaterra e Portugal), o Brasil tem a menor média salarial. Os policiais estaduais recebem, em média, o equivalente ao que nos EUA é possível consumir com US$ 3.493,53. Somente o Chile remunera suas polícias em um patamar próximo ao do Brasil, com salário médio de US$ 3.545,68.

Um policial norte-americano recebe 39,7% a mais que no Brasil. A maior diferença da comparação é entre Brasil e França, onde um policial recebe, em média, US$ 6.216,99, um valor 78% superior à média do que um profissional de segurança pública brasileiro recebe.