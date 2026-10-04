Eleições no exterior: Lula sai na frente com 47%, mas abstenções são 62% do eleitorado

RESUMO ＋ Com 98,45% das urnas do exterior apuradas, Lula tem 47,50% dos votos válidos, ou 155.467 votos, contra 43,54% de Flávio Bolsonaro, que soma 142.488. Ao todo, foram contabilizados 338.057 votos válidos e 562.548 abstenções, o equivalente a 62,46% do eleitorado apto a votar fora do Brasil.

A apuração dos votos das eleições de 2026 no exterior mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na soma dos votos válidos, mas com uma diferença menor do que a observada em diversos países individualmente.

Com 98,45% das urnas apuradas, Lula tem 155.467 votos, o equivalente a 47,50% dos válidos. Flávio soma 142.488 votos, ou 43,54%.

Ao todo, a apuração parcial registra 338.057 votos válidos no exterior. A abstenção chegou a 562.548 eleitores, ou 62,46% do eleitorado apto.

A diferença de fuso horário fez com que brasileiros em países da Ásia e da Oceania encerrassem a votação antes do fechamento das urnas no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a divulgar os resultados da votação presidencial no exterior às 17h, pelo horário de Brasília.

Segundo o TSE, 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades de 134 países. Quem tem inscrição eleitoral fora do país participa apenas da escolha de presidente e vice-presidente.

Como estão os resultados por cidade?

Os resultados divulgados pelo TSE mostram uma divisão entre Lula e Flávio Bolsonaro nas cidades onde a votação já foi contabilizada. Na atualização divulgada pela fonte, entre as 141 cidades que estavam com 100% dos votos apurados, Lula havia vencido em 79, enquanto Flávio liderava em 62.

O desempenho dos dois candidatos varia bastante conforme a cidade. Lula aparece à frente em importantes centros eleitorais da Europa, enquanto Flávio registra votações expressivas em cidades dos Estados Unidos, do Japão e de outros países.

Confira alguns dos resultados registrados:

Lisboa, Portugal: Lula recebeu 14.948 votos (53,51%), contra 10.548 de Flávio Bolsonaro (37,76%).

Lula recebeu 14.948 votos (53,51%), contra 10.548 de Flávio Bolsonaro (37,76%). Paris, França: Lula recebeu 8.054 votos (77,88%), enquanto Flávio somou 1.654 (15,99%).

Lula recebeu 8.054 votos (77,88%), enquanto Flávio somou 1.654 (15,99%). Londres, Reino Unido: Lula teve 8.152 votos (56,33%), contra 5.227 de Flávio (36,12%).

Lula teve 8.152 votos (56,33%), contra 5.227 de Flávio (36,12%). Berlim, Alemanha: Lula recebeu 6.504 votos (81,11%), enquanto Flávio teve 925 (11,54%).

Lula recebeu 6.504 votos (81,11%), enquanto Flávio teve 925 (11,54%). Miami, Estados Unidos: Flávio Bolsonaro somou 8.914 votos (74,18%), contra 2.260 de Lula (18,81%).

Flávio Bolsonaro somou 8.914 votos (74,18%), contra 2.260 de Lula (18,81%). Orlando, Estados Unidos: Flávio teve 6.981 votos (78,72%), enquanto Lula recebeu 1.332 (15,02%).

Flávio teve 6.981 votos (78,72%), enquanto Lula recebeu 1.332 (15,02%). Washington, Estados Unidos: Lula ficou à frente, com 2.419 votos (51,40%), contra 1.858 de Flávio (39,48%).

Lula ficou à frente, com 2.419 votos (51,40%), contra 1.858 de Flávio (39,48%). Tóquio, Japão: Flávio recebeu 8.423 votos (67,93%), contra 2.328 de Lula (18,77%).

Flávio recebeu 8.423 votos (67,93%), contra 2.328 de Lula (18,77%). Nagoia, Japão: Flávio somou 11.480 votos (74,52%), enquanto Lula teve 2.022 (13,12%).

Flávio somou 11.480 votos (74,52%), enquanto Lula teve 2.022 (13,12%). Hamamatsu, Japão: Flávio recebeu 4.698 votos (72,56%), contra 884 de Lula (13,65%).

Flávio recebeu 4.698 votos (72,56%), contra 884 de Lula (13,65%). Buenos Aires, Argentina: Lula teve 3.507 votos (66,06%), contra 1.449 de Flávio (27,29%).

Lula teve 3.507 votos (66,06%), contra 1.449 de Flávio (27,29%). Madri, Espanha: Lula recebeu 3.571 votos (54,49%), enquanto Flávio teve 2.343 (35,75%).

Lula recebeu 3.571 votos (54,49%), enquanto Flávio teve 2.343 (35,75%). Barcelona, Espanha: Lula somou 3.692 votos (73,21%), contra 995 de Flávio (19,73%).

Lula somou 3.692 votos (73,21%), contra 995 de Flávio (19,73%). Roma, Itália: Lula recebeu 2.555 votos (57,65%), contra 1.478 de Flávio (33,35%).

Lula recebeu 2.555 votos (57,65%), contra 1.478 de Flávio (33,35%). Milão, Itália: Lula teve 3.593 votos (50,16%), enquanto Flávio somou 2.908 (40,60%).

Lula teve 3.593 votos (50,16%), enquanto Flávio somou 2.908 (40,60%). Zurique, Suíça: Lula recebeu 2.896 votos (50,02%), contra 2.299 de Flávio (39,71%).

Lula recebeu 2.896 votos (50,02%), contra 2.299 de Flávio (39,71%). Genebra, Suíça: Lula teve 2.298 votos (45,39%), contra 2.226 de Flávio (43,97%).

Lula teve 2.298 votos (45,39%), contra 2.226 de Flávio (43,97%). Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos: Flávio recebeu 659 votos (48,63%), contra 512 de Lula (37,79%).

Flávio recebeu 659 votos (48,63%), contra 512 de Lula (37,79%). Tel Aviv, Israel: Flávio somou 523 votos (74,29%), enquanto Lula teve 92 (13,07%).

Flávio somou 523 votos (74,29%), enquanto Lula teve 92 (13,07%). Amã, Jordânia: Lula recebeu 675 votos (86,21%), contra 59 de Flávio (7,54%).

Lula recebeu 675 votos (86,21%), contra 59 de Flávio (7,54%). Ramallah, Palestina: Lula teve 1.078 votos (93,17%), contra 46 de Flávio (3,98%).

Lula teve 1.078 votos (93,17%), contra 46 de Flávio (3,98%). Camberra, Austrália: Lula recebeu 1.478 votos (57,00%), enquanto Flávio somou 805 (31,05%).

Lula recebeu 1.478 votos (57,00%), enquanto Flávio somou 805 (31,05%). Sydney, Austrália: Lula teve 3.084 votos (55,71%), contra 1.774 de Flávio (32,04%).

Lula teve 3.084 votos (55,71%), contra 1.774 de Flávio (32,04%). Seul, Coreia do Sul: Lula recebeu 123 votos (56,94%), enquanto Flávio teve 72 (33,33%).

Lula recebeu 123 votos (56,94%), enquanto Flávio teve 72 (33,33%). Wellington, Nova Zelândia: Lula somou 234 votos (70,48%), contra 64 de Flávio (19,28%).

Lula somou 234 votos (70,48%), contra 64 de Flávio (19,28%). Pequim, China: Lula recebeu 104 votos (77,61%), enquanto Flávio teve 22 (16,42%).

Lula recebeu 104 votos (77,61%), enquanto Flávio teve 22 (16,42%). Xangai, China: Lula teve 116 votos (64,09%), contra 41 de Flávio (22,65%).

Lula teve 116 votos (64,09%), contra 41 de Flávio (22,65%). Hong Kong: Flávio recebeu 105 votos (43,03%), enquanto Lula teve 99 (40,57%).

Flávio recebeu 105 votos (43,03%), enquanto Lula teve 99 (40,57%). Assunção, Paraguai: Flávio somou 740 votos (69,75%), contra 250 de Lula (23,56%).

Flávio somou 740 votos (69,75%), contra 250 de Lula (23,56%). Ciudad del Este, Paraguai: Flávio recebeu 2.239 votos (89,45%), enquanto Lula teve 202 (8,07%).

Flávio recebeu 2.239 votos (89,45%), enquanto Lula teve 202 (8,07%). Salto del Guairá, Paraguai: Flávio teve 496 votos (94,48%), contra 19 de Lula (3,62%).

Flávio teve 496 votos (94,48%), contra 19 de Lula (3,62%). Atlanta, Estados Unidos: Flávio recebeu 3.276 votos (66,82%), enquanto Lula somou 1.221 (24,90%).

Flávio recebeu 3.276 votos (66,82%), enquanto Lula somou 1.221 (24,90%). Chicago, Estados Unidos: Lula teve 1.485 votos (55,12%), contra 953 de Flávio (35,37%).

Japão é um dos principais redutos de Flávio

O Japão se destaca entre os locais onde Flávio Bolsonaro obteve ampla vantagem. Nas cidades de Nagoia, Tóquio e Hamamatsu, o candidato do PL aparece com percentuais superiores a 67% dos votos válidos nos dados divulgados.

Em Nagoia, foram 11.480 votos para Flávio, contra 2.022 de Lula. Em Tóquio, o placar foi de 8.423 a 2.328. Já em Hamamatsu, Flávio recebeu 4.698 votos, contra 884 do petista.

Outros resultados favoráveis a Flávio também aparecem em cidades como Miami, Orlando, Atlanta, Assunção e diversas localidades do Paraguai.

Europa concentra votações expressivas para Lula

Lula, por outro lado, registra votações expressivas em importantes centros eleitorais europeus. Em Lisboa, foram 14.948 votos para o petista, contra 10.548 de Flávio. Em Londres, Lula teve 8.152, ante 5.227 do candidato do PL.

Na França, Lula recebeu 8.054 votos em Paris e 715 em Marselha. Na Alemanha, foram 6.504 votos em Berlim, 3.657 em Frankfurt e 3.364 em Munique.

Outros resultados expressivos aparecem em Dublin, na Irlanda, onde Lula teve 6.025 votos, e em Roterdã, nos Países Baixos, com 4.624 votos.

Qual é o resultado da apuração no exterior?

Com 98,45% das urnas do exterior apuradas, Lula aparece com 155.467 votos, ou 47,50% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro soma 142.488 votos, equivalentes a 43,54%.

Ao todo, foram contabilizados 338.057 votos válidos. A apuração registra ainda 562.548 abstenções, ou 62,46% dos eleitores aptos.

Os números do exterior fazem parte da eleição presidencial brasileira e são incorporados à totalização nacional. Portanto, o desempenho dos candidatos fora do país, embora represente uma parcela do eleitorado, não determina isoladamente o resultado da eleição.