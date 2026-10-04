Eleições no exterior: Lula sai na frente com 47%, mas abstenções são 62% do eleitorado

Eleições 2026 - Justiça Eleitoral - Cabine de votação Foto: Leandro Fonseca data: 04/10/2026 (Leandro Fonseca /Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22h27.
Com 98,45% das urnas do exterior apuradas, Lula tem 47,50% dos votos válidos, ou 155.467 votos, contra 43,54% de Flávio Bolsonaro, que soma 142.488. Ao todo, foram contabilizados 338.057 votos válidos e 562.548 abstenções, o equivalente a 62,46% do eleitorado apto a votar fora do Brasil.
A apuração dos votos das eleições de 2026 no exterior mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na soma dos votos válidos, mas com uma diferença menor do que a observada em diversos países individualmente.
Com 98,45% das urnas apuradas, Lula tem 155.467 votos, o equivalente a 47,50% dos válidos. Flávio soma 142.488 votos, ou 43,54%.
Ao todo, a apuração parcial registra 338.057 votos válidos no exterior. A abstenção chegou a 562.548 eleitores, ou 62,46% do eleitorado apto.
A diferença de fuso horário fez com que brasileiros em países da Ásia e da Oceania encerrassem a votação antes do fechamento das urnas no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a divulgar os resultados da votação presidencial no exterior às 17h, pelo horário de Brasília.
Segundo o TSE, 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades de 134 países. Quem tem inscrição eleitoral fora do país participa apenas da escolha de presidente e vice-presidente.
Os resultados divulgados pelo TSE mostram uma divisão entre Lula e Flávio Bolsonaro nas cidades onde a votação já foi contabilizada. Na atualização divulgada pela fonte, entre as 141 cidades que estavam com 100% dos votos apurados, Lula havia vencido em 79, enquanto Flávio liderava em 62.
O desempenho dos dois candidatos varia bastante conforme a cidade. Lula aparece à frente em importantes centros eleitorais da Europa, enquanto Flávio registra votações expressivas em cidades dos Estados Unidos, do Japão e de outros países.
Confira alguns dos resultados registrados:
O Japão se destaca entre os locais onde Flávio Bolsonaro obteve ampla vantagem. Nas cidades de Nagoia, Tóquio e Hamamatsu, o candidato do PL aparece com percentuais superiores a 67% dos votos válidos nos dados divulgados.
Em Nagoia, foram 11.480 votos para Flávio, contra 2.022 de Lula. Em Tóquio, o placar foi de 8.423 a 2.328. Já em Hamamatsu, Flávio recebeu 4.698 votos, contra 884 do petista.
Outros resultados favoráveis a Flávio também aparecem em cidades como Miami, Orlando, Atlanta, Assunção e diversas localidades do Paraguai.
Lula, por outro lado, registra votações expressivas em importantes centros eleitorais europeus. Em Lisboa, foram 14.948 votos para o petista, contra 10.548 de Flávio. Em Londres, Lula teve 8.152, ante 5.227 do candidato do PL.
Na França, Lula recebeu 8.054 votos em Paris e 715 em Marselha. Na Alemanha, foram 6.504 votos em Berlim, 3.657 em Frankfurt e 3.364 em Munique.
Outros resultados expressivos aparecem em Dublin, na Irlanda, onde Lula teve 6.025 votos, e em Roterdã, nos Países Baixos, com 4.624 votos.
Com 98,45% das urnas do exterior apuradas, Lula aparece com 155.467 votos, ou 47,50% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro soma 142.488 votos, equivalentes a 43,54%.
Ao todo, foram contabilizados 338.057 votos válidos. A apuração registra ainda 562.548 abstenções, ou 62,46% dos eleitores aptos.
Os números do exterior fazem parte da eleição presidencial brasileira e são incorporados à totalização nacional. Portanto, o desempenho dos candidatos fora do país, embora represente uma parcela do eleitorado, não determina isoladamente o resultado da eleição.
Com 98,45% das urnas do exterior apuradas, Lula aparece à frente, com 155.467 votos (47,50% dos válidos). Flávio Bolsonaro soma 142.488 votos (43,54%).
Até a atualização mais recente, foram contabilizados 338.057 votos válidos.
Foram registradas 562.548 abstenções, o equivalente a 62,46% do eleitorado apto a votar no exterior.
Flávio registrou votações expressivas em cidades como Nagoia, Tóquio e Hamamatsu, no Japão, além de Miami, Orlando e Atlanta, nos Estados Unidos, e localidades do Paraguai.
Lula teve votações expressivas em cidades como Lisboa, Londres, Paris, Berlim, Dublin, Buenos Aires, Sydney e outras localidades da Europa, Oceania e América Latina.
Quem tem inscrição eleitoral no exterior vota apenas para presidente e vice-presidente. Esses votos são incorporados à totalização nacional.