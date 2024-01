Rio de Janeiro: ruas de Copacabana ficam sem luz neste domingo; técnicos da Light atuam no local

Na manhã deste domingo, moradores de Copacabana reclamaram da falta de luz em vários pontos do bairro. De acordo com relatos nas redes sociais, o problema começou por volta das 9h e afetou principalmente a região do Bairro Peixoto e importantes ruas próximas, como Santa Clara, Figueiredo Magalhães e Siqueira Campos.

No X e no Facebook, publicações sugerem que o problema seria na subestação Siqueira Campos. Fotos mostram fumaça saindo de um bueiro na esquina entre a Rua Figueiredo Magalhães e a Rua Toneleros. No local, há técnicos da Light.

Procurada pela reportagem, a Light informou que técnicos da companhia já estão atuando em Copacabana para restabelecer o serviço o mais breve possível e que a causa está sendo apurada.