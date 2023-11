Qual será o tema da redação do Enem 2023? Veja principais apostas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará neste domingo, 5, a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O exame terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

O tema da redação somente será revelado no momento da prova e gera muita expectativa dos estudantes que se prepararam o ano inteiro para a avaliação. Segundo a Cartilha do Participante, a prova de redação "exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política".

Plataforma de estudos especializadas na preparação dos alunos divulgaram nas últimas semanas temas que os professores de redação e língua portuguesa acreditam que podem cair no Enem. Eles consideraram a Cartilha do Participante, os temas das últimas edições e os assuntos que estiveram em discussão no primeiro semestre deste ano. Temas como Inteligência Artificial, saúde e meio ambiente são os mais cotados entre as listas consultadas.

Possíveis temas

O Descomplica listou 10 possíveis temas, como:

As dificuldades para a concretização da doação de órgãos no Brasil

As manifestações de violência nos estádios brasileiros de futebol

Os desafios do uso de inteligências artificiais na contemporaneidade

O combate ao capacitismo na sociedade brasileira

A dificuldade de garantir o acesso à justiça aos brasileiros

Os problemas relacionados o trabalho análogo à escravidão no Brasil

Os efeitos negativos de uma alimentação irregular no Brasil

Os desafios para a diminuição do número de dependentes químicos no Brasil

As dificuldades das pessoas que enfrentam sozinhas a maternidade

Desafios para combater o desaparecimento de pessoas no Brasil

O portal e.docente também elencou 10 possíveis temáticas para a redação deste ano, veja:

Desafios para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do Brasil

Caminhos para combater a violência nas escolas brasileiras

Os efeitos da Inteligência Artificial aplicada na vida cotidiana no século XXI

A valorização do futebol feminino no Brasil e no Mundo

Como combater os preconceitos ligados ao etarismo no Brasil

Autismo e educação inclusiva no Brasil no Século XXI

Desafios para a erradicação da fome no Brasil

A vacinação de crianças e adolescentes: uma questão de saúde pública

O enfrentamento do racismo nos esportes

Caminhos para combater o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.

Como precisa ser uma redação do Enem?

Na redação do Enem, os candidatos deverão fazer um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, defendendo um ponto de vista (uma opinião a respeito do tema proposto), apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão. Também deve ser elaborada uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. A Cartilha do Participante também define que o repertório na redação é extremamente importante na avaliação. O elemento “configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante”.

Histórico de temas que foram redação do Enem