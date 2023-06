Quem indicou cada ministro ao STF? Indicações foram feitas por Lula, Bolsonaro e até Dilma; veja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou nesta quinta-feira a indicação do advogado Cristiano Zanin para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Agora, o escolhido para integrar a Corte deverá ser sabatinado pelo Senado, que pode confirmar ou não a sua indicação. Com Zanin, Lula mantém três ministros indicados na Corte.

O seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), indicou Nunes Marques em 2020, e André Mendonça no ano seguinte. Já Michel Temer levou seu antigo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a ocupar uma das onze vagas na Suprema Corte. O decano Gilmar Mendes chegou ao cargo por indicação de Fernando Henrique Cardoso, no último ano do chefe do Executivo no poder, em 2002. Os outros quatro ministros da Corte foram indicados durante o governo de Dilma Rousseff, entre 2010 e 2016.

Veja a lista:

Lula

Cristiano Zanin (2023);

Dias Toffolli (200942)

Cármen Lúcia (2006)

Jair Bolsonaro

André Mendonça (2021)

Kassio Nunes Marques (2020)

Michel Temer

Alexandre de Moraes (2017)

Dilma Rousseff